H&M AB、2026年11月期 第2四半期 連結決算──減収、微増益に

「H&M」などSPA業態の小売店を展開するH&M（Hennes & Maurits＝ヘネス＆マウリッツ）AB（H&M社）の2026年11月期第2四半期（12－5月）連結決算は、減収に至った。全地域で減収となったが、売上総利益率（粗利率）が改善した。

全地域で減収に

H&M、2026年11月期

第2四半期 財務数値一覧（表1）

連結の売上収益は、1, 044億3,500万スウェーデンクローナ（約1兆7,753億9,500万円、1スウェーデンクローナ＝17円で換算）、6.8％減の減収となった。粗利率が53.8％（1.5ポイント増）と回復した。営業利益は74億2,500万スウェーデンクローナ（約1,262億2,500万円、同）、4.3%増と増加した。

金融項目控除利益は62億2,300万スウェーデンクローナ（約1,057億9,100万円、同）、2.8％増の増益。四半期純利益も46億6,700万スウェーデンクローナ（約793億3,900万円、同）、2.8％増と増益に至った（表1を参照）。

H&M、2026年11月期 第2四半期

地域別売上高（表2）





地域別の売上収益は、主力の「Western Europe」（西欧）が355億3,200万スウェーデンクローナ（約6, 040億4,400万円、同）、6.2％減と苦戦。「Eastern Europe」（東欧）は94億800万スウェーデンクローナ（約1,599億3,600万円、同）、4.3％減と苦戦した。日本を含む「Asia,Oceania & Africa」（アジア、オセアニア、アフリカ）は128億2,300万スウェーデンクローナ（約2,179億9,100万円、同）、11.7％減と2ケタの減収に至った（表2を参照）。

期末の店舗数は、4,038店（前年同期比128減）。主力業態の「H&M」は店舗数が3,599店（同107減）と前年同期に続き、減少している。「COS」は252店（6増）と増加した。店舗数は減少したが、収益性は低下していない。