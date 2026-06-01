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しまむら、2026年2月期 連結決算──主力の「しまむら」業態が堅調、増収増益を達成

update: 2026/06/01

しまむらの2026年2月期は増収増益に。 過去最高収益を更新した （画像は説明資料から抜粋）

しまむらの2026年2月期は増収増益に。
過去最高収益を更新した
（画像は説明資料から抜粋）

カジュアルアパレル業態を展開する しまむら の2026年2月期連結決算は、増収増益を達成した。主力の「しまむら」業態が堅調に推移したほか、全業態でプラス成長した。売上高、営業利益ともに過去最高額を更新した。「しまむら」業態のほか、「アベイル」「バースディ」業態なども収益に貢献した。

売上高、営業利益ともに過去最高額を更新

しまむら、2026年2月期 財務数値一覧（表1）

しまむら、2026年2月期
財務数値一覧（表1）

　連結の売上高は7,000億3,400万円（5.2％増）と安定した推移だった。売上高総利益率（粗利率）は34.8％と改善した。販管費率は微増したが粗利が上回り、営業利益は614億8,300万円（3.8％増）と増益を達成した。同様に経常利益も636億7,200万円（5.1％増）と増益に至った。当期純利益も444億6,000万円（6.1％増）の増益となった（表1を参照）。

　主力の3事業──「しまむら」「アベイル」「バースディ」は、安定した推移。客数の増加により、3業態ともに既存店売上が前年比を上回った。高価格帯のプライベートブランドなど独自製品も後押ししたようだ。「しまむら」が5,196億5,800万円（4.4％増）と堅調に推移した。「アベイル」は703億5,200万円（6.6％増）の増収。「バースディ」は813億9,400万円（6.4％増）と引き続き健闘した。規模はまだ小さいが「シャンブル」が172億5,400万円（11.7％増）と2ケタ成長を果たした（表2を参照）。

　EC事業も売上高196億円（51.7％増）と順調に成長している。昨年10月に実施したオンラインストアの統合が相乗効果を生んだ。「しまむら」が42.5％増と健闘した。「バースディ」が112.0％増、「シャンブル」が158.1％増と大きく伸ばした。

しまむら、2026年2月期 業態別売上高（表2）

しまむら、2026年2月期
業態別売上高（表2）

　財務状態は引き続き安定しており、当面の不安材料は見当たらない。資産が減少しているが、これは自己株式取得による要因で問題はない。手元流動性資金が潤沢で、同比率も4.6と高水準を維持している。粗利率は30％台と低いが、商品回転率が7.7と高く、交差比率は200台後半の水準にある。極めて効率の良い収益構造が成り立っている。自己資本比率は80％台後半。バランスシートにおける差し迫った懸念点は特にない。

　期末の店舗数は、2,278店。出店計画は、出店が65店、退店が38店。通期の業績予測は、連結売上高が7,291億9,300万円（4.2％増）、営業利益668億4,200万円（8.7％増）、経常利益688億2,500万円（8.1％増）、当期純利益473億2,100万円（6.4％増）。前年度に引き続き、増収増益を目指す。

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