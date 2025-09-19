The Gap,Inc. 2026年1月期 第2四半期──増収増益を達成

The Gap,Inc.の2026年1月期

第2四半期は増収、2ケタの増益に

（画像は説明資料から抜粋）

「ギャップ」や「オールドネービー」などカジュアルアパレルを手掛けるThe Gap Inc.（ギャップ社）の2026年1月期第2四半期（2－7月）の連結決算は微増収、2ケタの増益を達成した。主力の米国市場および「オールドネービー」がけん引役になった。

収益性が順調に改善、「Old Navy」がけん引役に

The Gap,Inc. 2026年1月期

第2四半期 財務数値一覧（表1）

連結の売上収益は、71億8,800万米ドル（約1兆782億円、1米ドル＝150円で換算）、1.1％増の増収を達成した。売上総利益率（粗利率）は、41.5％（0.4ポイント減）と微減した。販管費率は33.8％（1.1ポイント減）とさらに減少した。

営業利益は5億5,200万米ドル（約828億円、同）、10.8％増で2ケタの増益となった。税引前利益は5億5,900万米ドル（約838億5,000万円、同）、10.9％増の増益。四半期利益は4億900万米ドル（約613億5,000万円、同）、12.4％増で増益を達成した。

地域別の売上収益は、主力の「U.S.」（米国）が63億5,000万米ドル（約9,525億円、同）、1.2％増と健闘した。「Canada」（カナダ）は5億3,200万米ドル（約558億6,000万円、同）、2.7％減と微減した。

The Gap,Inc. 2026年1月期

第2四半期 部門別・ブランド別売上高（表2）





業態別の売上収益では、主力の「Old Navy」（オールドネービー）が41億3,100万米ドル（約6,196億5,000万円、同）、2.3％増とけん引役になった。「Gap」（ギャップ）は14億9,600万米ドル（約2,244億円、同）、2.8％増と堅調な推移だった。「Banana Republic」（バナナリパブリック）は9億300万米ドル（約1,354億5,000万円、同）、1.7％減と伸び悩んだ。

期末の店舗数は2,486店（3増、23減）。「Old Navy」は1,240店（9減）と減少。「Gap」は北米が453店と変わらず。アジア圏は125店（3減）と減少した。「Banana Republic」は北米が371店（9減）と減少した。アジアの店舗は42店と変わらず。

財務状況は安定している。商品回転率は3.9（0.1ポイント増）と微減した。粗利率の減少で交差比率が低下した。D/Eレシオはさらに微減している。第3四半期も増収傾向が続くと予測。通期の売上収益は1－2%増の増収の見通しだ。

（樋口尚平）