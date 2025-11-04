MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 財務分析レポート > 島精機製作所、2026年3月期 第2四半期 連結決算──主力の横編機が復調し増収、損失...

島精機製作所、2026年3月期 第2四半期 連結決算──主力の横編機が復調し増収、損失幅が縮小

update: 2025/11/04

2026年3月期 第2四半期 財務数値一覧（表1）

2026年3月期 第2四半期
財務数値一覧（表1）

島精機製作所の2025年3月期 第2四半期（4－9月）の連結決算は、主力の横編機が復調し、2ケタの増収となった。下期へ向けて、復調の兆しが見られる。売上総利益（粗利）は減少したが、販管費も低下し、損失が縮小した。

成型機、「ホールガーメント®」ともに売上台数が増加

連結の売上高は180億9,200万円（22.5％増）で2ケタの増収となった。China市場や東南アジアなどにおける設備投資の増加が寄与した。売上総利益率（粗利率）は35.2％（3.2ポイント減）と減少した。販管費率が減少したこともあり、営業損失が7,900万円（前期は営業損失19億3,800万円）と縮小した。

為替差益の計上により、経常損益は7億8,000万円（前期は20億3,500万円の損失）の利益を計上するに至った。同様に四半期純利益は、6億7,200万円（同21億2,400万円の損失）で黒字転換した（表1を参照）。

2026年3月期 第2四半期 セグメント売上高（表2）

2026年3月期 第2四半期
セグメント売上高（表2）

セグメント別の売上高は、主力の「横編機」が134億8,200万円（35.2％増）と2ケタの増収となった。China市場や東南アジア、イタリアなどが健闘した。政情不安の影響で伸び悩んだバングラデシュも落ち着きを見せている。「デザインシステム関連」は13億5,100万円（1.4％減）とほぼ前年同期比並み。「手袋靴下編機」は2億4,900万円（41.9％減）だった（表2を参照）。

「横編機」の販売台数は、3,487台（1,260増）と回復。「ホールガーメント®」も241台（25増）と増加した。財務面は引き続き安定している。まだまだ設備投資に慎重なメーカーが多いというが、下期へ向けて、プラス材料が増えつつあるようだ。

通期の業績見通しに変更はない。連結売上高445億円（36.8％増）、営業利益15億円、経常利益23億円、当期純利益20億円の計画。2ケタの増収、黒字回復を計画している。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（樋口尚平）

島精機製作所、2026年3月期 第2四半期 連結決算──主力の横編機が復調し増収、損失幅が縮小

ファーストリテイリング、2025年8月期 連結決算──過去最高収益を更新

INDITEX社、2026年1月期 第2四半期 連結決算──主力業態の「ZARA」が堅調、増収、微増益に

The Gap,Inc. 2026年1月期 第2四半期──増収増益を達成

国内主要上場アパレル企業6社、2026年2月期 第1四半期まとめ──売り上げが伸び悩み、経費増もあり減益傾向に

H&M AB、2025年11月期 第2四半期 連結決算──微減収、コストがかさみ減益に

グンゼ、2025年3月期 連結決算──増収、増益を達成

島精機製作所、2025年3月期 連結決算──減収、損失を計上

INDITEX、2025年1月期 連結決算──全業態でプラス成長、増収増益を達成

Gap Inc, 2025年1月期 連結決算──増収増益を達成

H&M Group、2024年11月期 連結決算──微減収、増益に

島精機製作所、2025年3月期 第2四半期 連結決算──主力の横編機が苦戦し減収、損失を計上

ファーストリテイリング、2024年8月期 連結決算──2ケタの増収増益を達成、売上収益が初の3兆円台に到達

INDITEX社、2025年1月期 第2四半期 連結決算──主力業態の「ZARA」がけん引、増収増益を達成

The Gap,Inc. 2025年1月期 第2四半期 ── 増収増益を達成

国内主要上場アパレル企業6社、2025年2月期 第1四半期まとめ──経費増が影響し利益が減少する傾向に

グンゼ、2024年度 事業説明会──アパレルの総合ブランド化を進める

H&M AB、2024年11月期 第2四半期 連結決算──微増収、大幅な増益に

主要上場国内アパレル企業8社、2024年2月期 連結決算まとめ──過半数で増収増益を達成

島精機製作所、2024年3月期 連結決算──減収するも、黒字を回復

主要上場ラグジュアリーブランド企業2社、2023年12月期 決算まとめ──両社で明暗が分かれる

INDITEX、2024年1月期 連結決算 主力の「ZARA」業態がけん引役に、2ケタの増収増益を達成

Gap Inc, 2024年1月期 連結決算──減収に至るも、黒字を回復 店頭売りが増加、オンラインは減収

H&M Group、2023年11月期 連結決算── 収益性が改善、増収増益を達成

島精機製作所、2024年3月期 第2四半期 連結決算 生産の効率化で粗利が改善し増収、利益を確保

INDITEX社、2024年1月期 第2四半期 連結決算──主力ブランドの「Zara」がけん引、2ケタの増収増益を達成

The Gap,Inc. 2024年1月期 第2四半期 ──減収、黒字を回復

H&M AB、2023年11月期 第2四半期 連結決算 1ケタの増収、コスト増で減益傾向に

グンゼ、2023年度 事業報告会 アパレル事業、ECやSPAなどDTCビジネスを強化

主要国内上場アパレル企業7社、2023年2月期 連結決算まとめ コロナ禍の影響を払拭し増収傾向、コスト増もあり利益に格差

島精機製作所、2023年3月期 連結決算──2ケタの増収、コスト増で損失を計上

主要上場ラグジュアリーブランド企業2社、2022年12月期 決算まとめ──2ケタの増収増益を達成

Gap Inc, 2023年1月期 連結決算 店頭、EC共に伸び悩み減収、損失を計上

H&MGroup、2022.年11月期連結決算──増収を達成するも、世界規模のコスト増要因が影響し減益に

主要上場国内アパレル6社、2023年2月期 第3四半期まとめ 過半数の企業が増収増益を達成

主要上場インナー企業2社、2023年3月期 第2四半期まとめ 両社共に増収を達成

島精機製作所、2023年3月期 第2四半期 連結決算 2ケタの増収を達成、損失幅が縮小

主要上場アパレル企業6社、2023年2月期 第2四半期まとめ おしなべて各社の業績は回復基調に

ファーストリテイリング、2022年8月期 連結決算 増収増益を達成、過去最高の収益を達成

INDITEX社、2023年1月期 第2四半期 連結決算 主力ブランドの「Zara」がけん引し、2ケタの増収増益を達成

ゴールドウイン ダンス ウィズ ドラゴン かまだプリント株式会社 豊和株式会社 株式会社デサント シキボウ シマセイキ ペガサス ドミンゴ ミズノ株式会社 BROTHER ビッグジョン