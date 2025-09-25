INDITEX社、2026年1月期 第2四半期 連結決算──主力業態の「ZARA」が堅調、増収、微増益に

INDITEX社の2026年1月期

第2四半期は増収、微増益。高い収益性を持続している

（画像は決算資料から抜粋）

「ザラ」や「ベルシュカ」などカジュアルウエアのSPA業態を手掛けるINDITEX（インディテックス）社の2026年1月期 第2四半期（2－7月）の連結決算は、主力業態の「Zara」（ザラ）が堅調だったほか、主要な業態でプラス成長を果たしたため増収、微増益を達成した。

主要業態が貢献、高収益性を持続

INDITEX社、2026年1月期

第2四半期 財務数値一覧（表1）

連結の売上収益は、183億5,700万ユーロ（約3兆1,574億400万円、1ユーロ＝172円で換算）、1.6％増と堅調な推移だった。売上総利益率（粗利率）は58.3％と前年度並みの水準。販管費率が30.4％（0.1ポイント増）とコントロールされたこともあり、営業利益（EBIT＝税引前利払前利益）は35億7,200万ユーロ（約6,143億8,400万円、同）、0.9％増と前年度並みの利益を確保した。

同じく、税引前利益も36億100万ユーロ（約6,193億7,200万円、同）、0.1％増の微増益となった。四半期利益も27億9,100万ユーロ（約4,800億5,200万円、同）、0.8％増の微増益に至った（表1を参照）。なお、EBITDA（税引前利払前減価償却前利益）は51億1,400万ユーロ（約8,796億800万円、同）、1.5％増だった。

INDITEX社、2026年1月期

第2四半期 業態別売上高（表2）





業態別の売上収益では、主力の「Zara」（ザラ。Zara Home, ,Leftiesを含む）が131億5,000万ユーロ（約2兆2,618億円、同）、0.9％増と堅調な推移だった。「Bershka」（ベルシュカ）は14億3,800万ユーロ（約2,473億3,600万円、同）、4.1％増と健闘した。「Stradivarius」（ストラディヴァリウス）も13億2,700万ユーロ（約2,282億4,400万円、同）、5.7％増と堅調に推移した（表2を参照）。

店舗数は前年同期同様に減少、効率性がさらに向上

期末の店舗数は5,528店（139減）で、引き続き前年同期から減少した。しかし、主要な業態の売上収益が増加し、効率性は向上している。主力業態の「Zara」は1,534店（60減）と減少。「Zara Home」が379店（25減）と減少した。「Bershka」は856店と前年同期と同じ店舗数。「Stradivarius」は839店（8減）と減少した。

財務面は、引き続き安定している。商品回転率が4.5（0.3ポイント減）とやや減少したが、交差比率は262.4と高い水準を維持している。有利子負債がほぼゼロのため、D/Eレシオの値も非常に小さくなった。自己資本比率は、ほぼ前年同期比並みだった。

EBITDAの売上比率は27.9％。営業利益も19.5％、四半期利益も15.2％と高い水準を保っている。収益の伸び幅は一段落した様相だが依然、高収益体質を持続している。当面の不安材料は見当たらない。

（樋口尚平）