国内主要上場アパレル企業6社＋1、2025年2月期 第2四半期まとめ──各社で格差が表われる

主要上場アパレル企業6社の2026年2月期

第2四半期は各社で格差が表われた

（画像はオンワードホールディングスの説明資料から抜粋）

国内主要上場アパレル企業6社（＋1社）の2025年2月期 第2四半期（3－8月）をまとめた。コスト増など外的な要因の影響もあり、収益を確保する上で難しい局面が見られた。増収を達成したのは3社、増益を果たしたのは3社となった。各社の業績において格差が表われた。

コスト増など外的要因の影響もあり、難しいかじ取りに

主要上場アパレル企業6社＋1、2026年2月期

第2四半期 財務数値一覧（表1）

対象としたのは、オンワードホールディングス、アンドエスティホールディングス（旧アダストリア）、TSIホールディングス、三陽商会、バロックジャパンリミテッド、しまむらの6社（順不同）。いずれも8月末に第2四半期を迎えた企業だ。決算期は半年ずれるが、同時期に期末を迎えたファーストリテイリングの2025年8月期決算も参考に加えている。

オンワードホールディングスの連結売上高は1,126億3,600万円（18.4％増）と2ケタの増収を達成した。ブランドでは「アンフィーロ」（46.8％増）や「KASHIYAMA」（27.2％増）、「チャコット・コスメティクス」（34.8％増）などの強化ブランドを中心に健闘が見られた。売上総利益率（粗利率）はほぼ前年同期比並み。投資の強化で販管費が微増したこともあり、利益は小幅な伸びにとどまった。

アダストリア改めアンドエスティホールディングスの連結売上高は1,442億300万円（3.6％増）と堅調な推移だった。売り上げはおおむね計画通りの推移だった。粗利率が微減し、販管費が増えた影響で減益に至った。ブランド別では、主力の「グローバルワーク」が260億9,400万円（1.9％減）の微減収。「ニコアンド」（1.3％増）や「スタディオクリップ」（4.4％増）、「ローリーズファーム」（4.4％増）などは堅調だった。

TSIホールディングスは、中期計画の収益構造改革が順調に進んだことで、収益性の改善が見られた。前年同期の損失計上から一転して、黒字回復を果たした。連結売上高は661億6,700万円（12.0％減）と2ケタの減収となったが、粗利率が改善するなど効率化が進み、利益を確保した。

三陽商会の連結売上高は270億4,200万円（3.1％減）の減収。粗利率も低下し、損失を計上するに至った。天候不順や百貨店流通の不振などが影響したようだ。バロックジャパンリミテッドは連結売上高が248億100万円（10.5％減）と苦戦した。粗利率は改善したが販管費もかさみ、損失を計上した。ブランドでは、「MOUSSY」が好調に推移した。

しまむら は連結売上高が3,435億7,700万円（3.9％増）と堅調な推移。売り上げ、粗利、営業利益、四半期利益が過去最高額を更新した。伸び率は小さいが、高収益性を持続している。業態別では、主力の「しまむら」が2,551億4,900万円（3.4％増）とけん引役になった。財務状態も極めて良好で、当面の不安材料は見当たらない。

参考に、同時期に期末を迎えたファーストリテイリングの2025年8月期決算も参考に加えている。連結売上収益は、3兆4,005億3,900万円（9.6％増）と増収を達成。前期に引き続いて過去最高額を更新した。粗利率は53.8％（0.1ポイント減）とほぼ前年並みで、営業利益は5,642億6,500万円（12.6％増）と2ケタの増益を達成した。

セグメント別の売上収益では、主力の「ユニクロ事業」が2ケタの伸び。特に「国内ユニクロ事業」が1兆260億円（10.1％増）と好調に推移した。既存のアパレル企業の売り上げと比べ、伸び率やその規模が大きい。国内のアパレルマーケットの構造が根本的に変化してしまったことが、この業績数値からもうかがえる。

（樋口尚平）