ファーストリテイリング、2025年8月期 連結決算──過去最高収益を更新

ファーストリテイリング、2025年8月期は増収増益。

過去最高収益を更新

（画像は説明資料から抜粋）

ファーストリテイリングの2025年8月期連結決算は、主力の「ユニクロ」事業がけん引役になり、増収増益を達成した。主力の「ユニクロ事業」が国内外ともに好調で、好業績のけん引役となった。「国内ユニクロ事業」が初めて1兆円台に到達した。「ジーユー事業」も堅調だった。「グローバルブランド事業」は伸び悩んだ。

「国内ユニクロ事業」が初の1兆円を突破

連結の売上収益は、3兆4,005億3,900万円（9.6％増）と増収を達成した。前期に引き続き、過去最高額を更新した。売上総利益率（粗利率）は53.8％（0.1ポイント減）とほぼ前年並み。販管費率が37.6％（0.7ポイント減）と改善したこともあり、営業利益が5,642億6,500万円（12.6％増）と2ケタの増益を達成した。税引前利益も6,505億7,400万円（16.8％増）と2ケタの増益となった。当期純利益は4,330億900万円（16.4％増）と増加した。

セグメント別の売上収益は、主力の「ユニクロ事業」が2ケタの伸び。「国内ユニクロ事業」は1兆260億円（10.1％増）、「海外ユニクロ事業」は1兆9,102億円（11.6％増）と好調に推移した。「国内ユニクロ事業」は初めて1兆円台に到達した。「海外ユニクロ事業」も、1兆9,102億円（11.6％増）と2ケタの増収となった。北米、欧州、韓国、東南アジアやインド、豪州が大幅な増収増益と貢献した。





「ジーユー事業」はヒット商品が生まれず、売上収益3,307億円（3.6％増）と想定よりも低い水準に留まった。販管費などの増加が影響し、営業利益が305億円（9.5％減）の減益となった。「グローバルブランド事業」は売上収益1,315億円（5.3％減）と減収した。

営業損益は9億円の損失と赤字に転落した。

期末の店舗数は、3,570店（出239、退264）。うち、「ユニクロ事業」が2,519店（出154、退130）。「国内ユニクロ事業」が794店（出32、退35）、「海外ユニクロ事業」が1,725店（出122、退95）。

通期の業績予想は、連結売上収益3兆7,500億円（10.3％増）、営業利益6,100億円（10.7％増）、税引前利益6,100億円（801％増）、当期純利益4,350億円（0.5％増）。当期に引き続き、増収増益の見通しだ。

（樋口尚平）