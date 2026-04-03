Gap Inc, 2026年1月期 連結決算──増収、微増益に

The Gap,Inc.の2026年1月期は増収、微増益に

（画像は決算資料から抜粋）

「ギャップ」や「オールドネービー」などカジュアルアパレル業態を手掛けるGap Inc,（ギャップ社）の2026年1月期の連結決算は、増収を達成した。主力業態の「Old Navy」（オールドネービー）や「Gap」（ギャップ）がけん引役になった。主力地域の「U.S.」（米国）が堅調な推移だった。営業段階で微増益となった。

「Old Navy」「Gap」が堅調に推移

The Gap,Inc. 2026年1月期

財務数値一覧（表1）

連結の売上収益は153億6,600万米ドル（約2兆3,663億6,400万円、1米ドル＝154円で換算）、1.9％増の増収。売上総利益率（粗利率）は40.8％（0.5ポイント減）と微減した。販管費率は33.5％（0.4ポイント減）と減少したことで、営業利益が11億1,500万米ドル（約1,717億1,000万円、同）、0.3％増の微増益となった。

税引前利益は受取利息が減少した影響で、11億3,200万米ドル（約1,743億2,800万円、同）、0.4％減の微減収となった。当期純利益は法人税額の増加もあり、8億1,600万米ドル（約1,256億6,400万円、同）、3.3％減の減益に至った（表1を参照）。

The Gap,Inc. 2026年1月期

地域別・業態別別売上高（表2）





地域別の売上収益では、主力の「U.S.」（米国）が135億5,600万米ドル（約2兆876億2,400万円、同）、2.0％増と微増収に至った。「Canada」（カナダ）は11億7,600万米ドル（約1,811億400万円、同）、0.5％減と伸び悩んだ。日本を含む「Other regions」（その他地域）は6億3,400万米ドル（約976億3,600万円、同）、4.1％増と増収した。

業態別の売上収益では、「Gap」が35億100万米ドル（約5,391億5,400万円、同）、5.0％増と増収した。主力ブランドの「Old Navy」は86億5,700万米ドル（約1兆3,331億7,800万円、同）、3.0％増と堅調な推移だった。「Banana Republic」（バナナリパブリック）は19億1,600万米ドル（約2,950億6,400万円、同）、0.9％減の微減だった（表2を参照）。

財務面では、効率性指標が低下しているが、流動性指標では改善が見られる。期末の直営店舗数は、2,474店（退32）。店舗数は減少している。北米の「Old Navy」は7減の1,242店。同「Gap」は6増の459店。アジアの「Gap」は1増の123店。通期の業績は、売上収益が154億米ドル（約2兆3,716億円、同）、0.2％増の微増収を見込んでいる。