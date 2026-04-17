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ファーストリテイリング、2026年8月期 第2四半期 連結決算──2ケタの増収増益を達成

update: 2026/04/17

ファーストリテイリングの2026年8月期 第2四半期は2ケタの増収増益に （画像は説明資料から抜粋）

ファーストリテイリングの2026年8月期
第2四半期は2ケタの増収増益に
（画像は説明資料から抜粋）

ファーストリテイリングの2025年8月期 第2四半期 連結決算は、主力の「ユニクロ」事業が全地域で増収増益とけん引役になり、2ケタの増収増益を達成した。売上総利益率（粗利率）も増加した。営業利益率が19.5％と20％台をうかがう水準まで上昇した。「ジーユー事業」も堅調だった。「グローバルブランド事業」は減収、損失計上に至った。

過去最高収益を更新

ファーストリテイリング、2026年8月期 第2四半期 財務数値一覧（表1）

ファーストリテイリング、2026年8月期
第2四半期 財務数値一覧（表1）

連結の売上収益は、2兆552億2,700万円（14.8％増）と増収を達成した。過去最高額を更新した。粗利率は54.1％（0.8ポイント増）と改善。販管費率が35.3％（1.2ポイント減）と減少した効果もあり、営業利益は4,006億6,600万円（31.7％増）と2ケタの増益を達成した。税引前利益も4,288億500万円（17.9％増）と2ケタの増益となった。当期純利益も2,792億9,000万円（19.6％増）と2ケタの増益に至った。

セグメント別の売上収益は、主力の「ユニクロ事業」が1兆8,231億1,700万円（17.2％増）と2ケタの伸び。「国内ユニクロ事業」5,817億円（7.4％増）、「海外ユニクロ事業」は1兆2,413億円（22.4％増）と好調に推移した。「冬物商品からの依存から脱却」し、通年アイテムビジネスの土台を形成した点が、収益の増加につながったようだ。

ファーストリテイリング、2026年8月期 第2四半期 セグメント別業績（表2）

ファーストリテイリング、2026年8月期
第2四半期 セグメント別業績（表2）


「ジーユー事業」の売上収益は1,684億円（1.6％増）。営業利益が164億円（18.3％増）の増益となった。粗利率や販管費などの改善がプラスに働いた。「グローバルブランド事業」は売上収益627億円（7.5％減）と減収した。営業損益は1億円の損失と赤字に転落した。

期末の店舗数は、3,532店（出77、退115）。うち、「ユニクロ事業」が2,512店（出55、退62）。「国内ユニクロ事業」が784店（出8、退18）、「海外ユニクロ事業」が1,728店（出47、退44）。通期では、3,551店（出161、退180）の計画だ。

財務面は安定している。粗利率および商品回転率の増加により、交差比率が改善している。自己資本比率は61.2％（2.3ポイント増）と増加した。

上期の好結果を受けて、通期の業績予想を上方修正している。連結売上収益3兆9,000億円（14.7％増）、営業利益6,900億円（25.2％増）、税引前利益7,400億円（13.7％増）、当期純利益4,800億円（10.9％増）で、2ケタの増収増益の見通しだ。

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