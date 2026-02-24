MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 財務分析レポート > LVMHグループ、2025年12月期　連結決算──各カテゴリーで苦戦し、減収減益に

LVMHグループ、2025年12月期　連結決算──各カテゴリーで苦戦し、減収減益に

update: 2026/02/24

LVMHグループの2025年12月期連結決算は減収減益に。 ファッション部門も伸び悩んだ （画像は説明資料から抜粋）

LVMHグループの2025年12月期連結決算は減収減益に。
ファッション部門も伸び悩んだ
（画像は説明資料から抜粋）

LVMH（モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン）グループの2025年12月期（2025年度）連結決算は、各カテゴリーで減収し、減収減益に至った。為替変動の影響があった。第4四半期（10－12月）は堅調な推移だった。主力の「Fashion and Leather Goods」（ファッション・皮革製品）が減収減益と伸び悩んだ。「Perfumes and Cosmetics」（香水・化粧品）は利益に貢献した。

主力の「Fashion and Leather Goods」が減収減益と苦戦

LVMH、2025年12月期 財務数値一覧（表1）

LVMH、2025年12月期
財務数値一覧（表1）

連結売上収益は808億700万ユーロ（約14兆7,876億8,100万円、1ユーロ＝183円で換算）で、4.6％減と減収に至った。売上高総利益率（粗利率）も66.2％（0.8ポイント減）と低下したほか、販管費率も44.4％（0.4ポイント増）と微増した。その結果、営業利益が170億9,900万ユーロ（約3兆1,291億1,700万円、同）、9.6％減の減益となった。税引前利益も166億9,800万ユーロ（約3兆557億3,400万円、同）、7.8％減の減益。同じく、当期純利益も108億7,800万ユーロ（約1兆9,906億7,400万円、同）、13.3％減の減益に至った（表1を参照）。

部門別の売上収益は、主力の「Fashion and Leather Goods」（ファッション＆レザーグッズ）が377億7,000万ユーロ（約6兆9,119億1,000万円、同）、8.0％減と苦戦したが、下期は復調傾向にあった。営業利益（Profit from recurring operations ＝反復的営業利益）は、132億900万ユーロ（約2兆4,172億4,700万円、同）、13.0％減の減益だった。

LVMH、2025年12月期 部門別・地域別売上高（表2）

LVMH、2025年12月期
部門別・地域別売上高（表2）


「Fashion and Leather Goods」の売上比率が最も大きいのは「欧州」（19％）、「米国」（18％）で、2つの地域を併せると37％にのぼる。売上規模は139億7,400万ユーロ（約2兆5,572億4,200万円、同）。「日本」は11％で、売上規模は41億5,400万ユーロ（約7,601億8,200万円、同）。

「Perfumes and Cosmetics」（香水・化粧品）の売上収益は81億7,400万ユーロ（約1兆4,958億4,200万円、同）、3.0％増と減収した。営業利益は7億2,700万ユーロ（約1,330億4,100万円、同）、8.0％増と健闘した。「Watches and Jewelry」（時計・宝石）も同104億8,600万ユーロ（約1兆9,189億3,800万円、同）、1.0％減とほぼ前年度並みだった。営業利益は15億1,400万ユーロ（約2,770億6,200万円、同）、2.0％減となった。「Wines and Spirits」（ワイン・スピリッツ）は同53億5,800万ユーロ（約9,805億1,400万円、同）、25.0％減だった。（表2を参照）。

期末の店舗数は、グループ全体で6,283店（24増）。「Europe（excluding France）」が1,255店で最多。「Asia（excluding Japan）」が1,905店。「United States」は1,232店、「France」が539店。日本は520店だった。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（樋口尚平）

LVMHグループ、2025年12月期　連結決算──各カテゴリーで苦戦し、減収減益に

H&M Group、2025年11月期 連結決算──減収、微増益に

主要上場国内アパレル6社、2026年2月期 第3四半期まとめ──半数の企業が増益基調に

国内主要上場アパレル企業6社＋1、2025年2月期 第2四半期まとめ──各社で格差が表われる

グンゼ、2025年3月期 第2四半期 連結決算──減収、コスト増で減益に

島精機製作所、2026年3月期 第2四半期 連結決算──主力の横編機が復調し増収、損失幅が縮小

ファーストリテイリング、2025年8月期 連結決算──過去最高収益を更新

INDITEX社、2026年1月期 第2四半期 連結決算──主力業態の「ZARA」が堅調、増収、微増益に

The Gap,Inc. 2026年1月期 第2四半期──増収増益を達成

国内主要上場アパレル企業6社、2026年2月期 第1四半期まとめ──売り上げが伸び悩み、経費増もあり減益傾向に

H&M AB、2025年11月期 第2四半期 連結決算──微減収、コストがかさみ減益に

グンゼ、2025年3月期 連結決算──増収、増益を達成

島精機製作所、2025年3月期 連結決算──減収、損失を計上

INDITEX、2025年1月期 連結決算──全業態でプラス成長、増収増益を達成

Gap Inc, 2025年1月期 連結決算──増収増益を達成

H&M Group、2024年11月期 連結決算──微減収、増益に

島精機製作所、2025年3月期 第2四半期 連結決算──主力の横編機が苦戦し減収、損失を計上

ファーストリテイリング、2024年8月期 連結決算──2ケタの増収増益を達成、売上収益が初の3兆円台に到達

INDITEX社、2025年1月期 第2四半期 連結決算──主力業態の「ZARA」がけん引、増収増益を達成

The Gap,Inc. 2025年1月期 第2四半期 ── 増収増益を達成

国内主要上場アパレル企業6社、2025年2月期 第1四半期まとめ──経費増が影響し利益が減少する傾向に

グンゼ、2024年度 事業説明会──アパレルの総合ブランド化を進める

H&M AB、2024年11月期 第2四半期 連結決算──微増収、大幅な増益に

主要上場国内アパレル企業8社、2024年2月期 連結決算まとめ──過半数で増収増益を達成

島精機製作所、2024年3月期 連結決算──減収するも、黒字を回復

主要上場ラグジュアリーブランド企業2社、2023年12月期 決算まとめ──両社で明暗が分かれる

INDITEX、2024年1月期 連結決算 主力の「ZARA」業態がけん引役に、2ケタの増収増益を達成

Gap Inc, 2024年1月期 連結決算──減収に至るも、黒字を回復 店頭売りが増加、オンラインは減収

H&M Group、2023年11月期 連結決算── 収益性が改善、増収増益を達成

島精機製作所、2024年3月期 第2四半期 連結決算 生産の効率化で粗利が改善し増収、利益を確保

INDITEX社、2024年1月期 第2四半期 連結決算──主力ブランドの「Zara」がけん引、2ケタの増収増益を達成

The Gap,Inc. 2024年1月期 第2四半期 ──減収、黒字を回復

H&M AB、2023年11月期 第2四半期 連結決算 1ケタの増収、コスト増で減益傾向に

グンゼ、2023年度 事業報告会 アパレル事業、ECやSPAなどDTCビジネスを強化

主要国内上場アパレル企業7社、2023年2月期 連結決算まとめ コロナ禍の影響を払拭し増収傾向、コスト増もあり利益に格差

島精機製作所、2023年3月期 連結決算──2ケタの増収、コスト増で損失を計上

主要上場ラグジュアリーブランド企業2社、2022年12月期 決算まとめ──2ケタの増収増益を達成

Gap Inc, 2023年1月期 連結決算 店頭、EC共に伸び悩み減収、損失を計上

H&MGroup、2022.年11月期連結決算──増収を達成するも、世界規模のコスト増要因が影響し減益に

主要上場国内アパレル6社、2023年2月期 第3四半期まとめ 過半数の企業が増収増益を達成

BROTHER 豊和株式会社 シキボウ シマセイキ ドミンゴ ビッグジョン ダンス ウィズ ドラゴン 株式会社デサント ペガサス ゴールドウイン ミズノ株式会社