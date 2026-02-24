LVMHグループ、2025年12月期 連結決算──各カテゴリーで苦戦し、減収減益に

LVMHグループの2025年12月期連結決算は減収減益に。

ファッション部門も伸び悩んだ

（画像は説明資料から抜粋）

LVMH（モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン）グループの2025年12月期（2025年度）連結決算は、各カテゴリーで減収し、減収減益に至った。為替変動の影響があった。第4四半期（10－12月）は堅調な推移だった。主力の「Fashion and Leather Goods」（ファッション・皮革製品）が減収減益と伸び悩んだ。「Perfumes and Cosmetics」（香水・化粧品）は利益に貢献した。

主力の「Fashion and Leather Goods」が減収減益と苦戦

連結売上収益は808億700万ユーロ（約14兆7,876億8,100万円、1ユーロ＝183円で換算）で、4.6％減と減収に至った。売上高総利益率（粗利率）も66.2％（0.8ポイント減）と低下したほか、販管費率も44.4％（0.4ポイント増）と微増した。その結果、営業利益が170億9,900万ユーロ（約3兆1,291億1,700万円、同）、9.6％減の減益となった。税引前利益も166億9,800万ユーロ（約3兆557億3,400万円、同）、7.8％減の減益。同じく、当期純利益も108億7,800万ユーロ（約1兆9,906億7,400万円、同）、13.3％減の減益に至った（表1を参照）。

部門別の売上収益は、主力の「Fashion and Leather Goods」（ファッション＆レザーグッズ）が377億7,000万ユーロ（約6兆9,119億1,000万円、同）、8.0％減と苦戦したが、下期は復調傾向にあった。営業利益（Profit from recurring operations ＝反復的営業利益）は、132億900万ユーロ（約2兆4,172億4,700万円、同）、13.0％減の減益だった。





「Fashion and Leather Goods」の売上比率が最も大きいのは「欧州」（19％）、「米国」（18％）で、2つの地域を併せると37％にのぼる。売上規模は139億7,400万ユーロ（約2兆5,572億4,200万円、同）。「日本」は11％で、売上規模は41億5,400万ユーロ（約7,601億8,200万円、同）。

「Perfumes and Cosmetics」（香水・化粧品）の売上収益は81億7,400万ユーロ（約1兆4,958億4,200万円、同）、3.0％増と減収した。営業利益は7億2,700万ユーロ（約1,330億4,100万円、同）、8.0％増と健闘した。「Watches and Jewelry」（時計・宝石）も同104億8,600万ユーロ（約1兆9,189億3,800万円、同）、1.0％減とほぼ前年度並みだった。営業利益は15億1,400万ユーロ（約2,770億6,200万円、同）、2.0％減となった。「Wines and Spirits」（ワイン・スピリッツ）は同53億5,800万ユーロ（約9,805億1,400万円、同）、25.0％減だった。（表2を参照）。

期末の店舗数は、グループ全体で6,283店（24増）。「Europe（excluding France）」が1,255店で最多。「Asia（excluding Japan）」が1,905店。「United States」は1,232店、「France」が539店。日本は520店だった。

（樋口尚平）