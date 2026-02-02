H&M Group、2025年11月期 連結決算──減収、微増益に

「H&M」などSPA業態の小売店を展開するH&M（Hennes & Maurits＝ヘネス＆マウリッツ）Group（H&Mグループ）の2025年11月期の連結決算は減収、微増益となった。店舗数が減少した影響もあり、効率化は進んでいる。

全地域で伸び悩む、主力の「Western Europe」は前年並み

連結の売上収益は、2,282億8,500万スウェーデンクローナ（約3兆6,525億6, 000万円、1スウェーデンクローナ＝16円で換算）、3.0%減の減収だった。売上総利益率（粗利率）は53.4％（0.0ポイント増）と前年度並みだった。販管費率は45.2％（0.8ポイント減）と減少したことで、営業利益は183億9,500万スウェーデンクローナ（約2, 943億2,000万円、同）、6.0％増の増益となった。

同様に金融項目控除利益も、162億200万スウェーデンクローナ（約4,212億5,200万円、同）、4.9％増と増益を達成した。当期純利益は、121億5,800万スウェーデンクローナ（約1,945億2,800万円、同）、4.6％増と増加した（表1を参照）。





地域別の売上収益では、主力の「Western Europe」（西欧）が791億9,500万スウェーデンクローナ（約1兆2,671億2,000万円、同）、0.0％増と前年並みだった。「Eastern Europe」（東欧）は209億3,400万スウェーデンクローナ（約3,349億4,400万円、同）、1.0％減と微減した。「North and South America」（米州）は489億9,900万スウェーデンクローナ（約7,839億8,400万円、同）、5.0％減と苦戦した。日本を含む「Asia and Oceania ＆Africa」（アジア・オセアニア及びアフリカ）は277億2,900万スウェーデンクローナ（約4,436億6,400万円、同）、7.0％減と苦戦した（表2を参照）。

期末の総店舗数は4,101店（152減）で、前年度に引き続いて100店舗規模で減少している。主力業態の「H&M」が3,660店（117減）。「COS」は246店（8増）と増加。「Monki」は48店と変化なし。一方、「ARKET」は53店（13増）と増加した。「H&M HOME」は32店（2減）と減少している。

財務面は、流動性指標のD/Eレシオがやや悪化したが、全体的に安定した数値である。自己資本比率が微減している。商品回転率は前年並み。交差比率も前年並みだった。手元流動性比率が改善した。増益により、ROEおよびROAが改善している。