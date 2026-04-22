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INDITEX、2026年1月期 連結決算──主力業態や地域が堅調、増収増益に

update: 2026/04/22

INDITEX社の2026年1月期は 増収増益に（画像は決算資料から抜粋）

INDITEX社の2026年1月期は
増収増益に（画像は決算資料から抜粋）

「ザラ」や「ベルシュカ」などカジュアルアパレルのSPA業態を展開するINDITEX（インディテックス）社の2026年1月期連結決算は、主力業態の「Zara」（ザラ）が堅調に推移したこともあり、増収増益となった。地域では欧州ビジネスがけん引役となった。米州やアジアその他地域が伸び悩んだ。利益率も10％半ばから20％を維持しており、高収益体質が続いている。

高い収益性を持続、米州やアジアその他地域が伸び悩む

INDITEX、2026年1月期 財務数値一覧（表1）

INDITEX、2026年1月期
財務数値一覧（表1）

　連結の売上収益は、398億6,400万ユーロ（約7兆2,951億1,200万円、1ユーロ＝183円で換算）、3.2％増の増収となった。引き続き、主力業態の「Zara」（ザラ）がけん引役となった。売上総利益率（粗利率）は58.3％（0.5ポイント増）と増加した。販管費率が低く抑えられたこともあり、営業利益（EBIT）は79億9,700万ユーロ（約1兆4,634億5,100万円、同）、5.9％増と増益を達成した。

　税引前利益は80億2,000万ユーロ（約1兆4,676億6,000万円、同）、5.8％増の増益だった。当期純利益も62億2,000万ユーロ（約1兆1,382億6,000万円、同）、6.0％増と増益を達成した（表1を参照）。

　全ての業態で増収を達成した。主力の「Zara」（ザラ）が280億5,100万ユーロ（約5兆1,333億3,300万円、同）、1.0％増と堅調な推移だった。税引前利益（PBT）は56億100万ユーロ（約1兆249億8,300万円、同）、3.6％増で、収益に貢献した。

INDITEX、2026年1月期 業態別売上収益（表2）

INDITEX、2026年1月期
業態別売上収益（表2）


　「Bershka」（ベルシュカ）は32億8,600万ユーロ（約6,013億3,800万円、同）、12.2％増と好調な推移だった。「Stradivarius」（ストラディヴァリウス）も30億200万ユーロ（約5,493億6,600万円、同）、12.7％増と2ケタの増収となった。「Pull&Bear」は25億4,600万ユーロ（約4,659億1,800万円、同）、3.1％増と堅調に推移した（表2を参照）。

　期末の店舗数は5,460店（103減）。前年度に続いて、総店舗数は減少している。「Zara」は1,500店（50減）、「Zara Home」が374店（17減）。「Bershka」が852店（2減）、「Stradivarius」が831店（1減）と減少した。財務面も引き続き、健全な状態だ。効率性指標は微減したが、流動性指標ではD/Eレシオは前年度同様に、無視してもいい水準にある。

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