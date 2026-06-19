Richemont 2026年3月期 連結決算──増収、粗利の減少も影響し微増益に

Richemontの2026年3月期は

増収、微増益に（画像はリリースから抜粋）

高級ジュエリーや時計などを手掛けるRichemont（リシュモン）の2026年3月期（2025年度）連結決算は増収、微増益となった。欧米地域、主力の「Jewellery Maisons」（ジュエリー部門）がけん引役になった。販管費率は下がったが、売上高総利益率（粗利率）も減少したため、収益性が伸び悩んだ。当期純利益は、期中に売却したEC企業「YNAP」（ユークス・ネッタポルテ）の営業損失が無くなった効果もあり、2ケタの増益となった。

主力の欧米地域、主力の「Jewellery Maisons」（ジュエリー部門）がけん引役に

連結の売上収益は224億2,000万ユーロ（約4兆1,028億6,000万円、1ユーロ＝183円で換算）で、4.8％増と堅調な推移だった。粗利率は64.4％（2.5ポイント減）と低下。販管費率も44.4％（1.6ポイント減）と微減した。営業利益は44億9,200万ユーロ（約8,220億3,600万円、同）、0.6％増の微増益となった。税引前利益は43億5,000万ユーロ（約7,960億500万円、同）、3.1％減の減益。当期純利益は、「YNAP」の営業損失が無くなった効果で34億8,400万ユーロ（約6,375億7,200万円、同）、26.7％増の増益となった（表1を参照）。

部門別の売上収益は、主力の「Jewellery Maisons」（ジュエリー部門）が165億3,900万ユーロ（約3兆266億3,700万円、同）、7.9％増とけん引役になった。「Specialist Watchmakers」（専門性の高い時計メーカー）は31億4,900万ユーロ（約5,762億6,700万円、同）、4.1％減と苦戦した（表2を参照）。





地域別の売上収益では、「Europe」（欧州）が52億6,400万ユーロ（約9,633億1,200万円、同）、7.5％増と健闘した。「Asia Pacific」（アジア・太平洋）は72億400万ユーロ（約1兆3,183億3,200万円、同）、0.8％増とほぼ横ばい。「Americas」（米州）が56億8,000万ユーロ（約1兆394億4,000万円、同）、8.5％増と好調に推移した。「Japan」（日本）は22億2,900万ユーロ（約4,079億700万円、同）、2.0％増で堅調な推移だった。（表2を参照）。

収益性はやや低下したが、利益率は2ケタ台で、高い水準にある。効率性指標では、商品回転率が微増。交差比率も改善した。流動性指標では、手元流動性比率が低下したが、D/Eレシオが減少。自己資本比率も増加している。