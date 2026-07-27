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国内主要上場アパレル企業6社、2027年2月期 第1四半期まとめ──過半数の企業が増収増益基調に

update: 2026/07/27

国内主要上場アパレル企業6社の2027年2月期 第1四半期は過半数の企業が増収増益に （画像はオンワードホールディングスの説明資料から抜粋）

国内主要上場アパレル企業6社の2027年2月期
第1四半期は過半数の企業が増収増益に
（画像はオンワードホールディングスの説明資料から抜粋）

国内の主要上場アパレル企業6社の2027年2月期 第1四半期をまとめた。過半数の企業が増収増益基調となった。増収を達成したのは5社、増益を達成した企業は5社となった。バロックジャパンリミテッドは減収減益に至った。

増収は5社、増益は5社に

国内主要上場アパレル企業6社、2027年2月期 第1四半期まとめ（表1）

国内主要上場アパレル企業6社、2027年2月期
第1四半期まとめ（表1）

対象にしたのは、オンワードホールディングス、ワールド、アンドエスティHD（旧アダストリア）、TSIホールディングス、三陽商会、バロックジャパンリミテッドの計6社。いずれも2月期決算で、5月末に第1四半期を迎えた企業である。

オンワードホールディングスは、増収増益となった。オンワードパーソナルスタイル（38.5％増）、「チャコット」（16.4％増）、米国事業（82.5％増）、アジア事業（16.4％増）などが2ケタ増と貢献した。昨秋、連結対象にした「ウィゴー」事業も7.％増と堅調な推移だった。営業利益は56億4,700万円（5.5％増）の増益となった。

ワールドも増収増益となった。主力の「B2C事業」が売上収益581億600万円（10.4％増）と好調に推移した。アンドエスティHD（旧アダストリア）も増収増益で、第1四半期では過去最高の収益を達成した。値引き販売の抑制、リアル店舗の粗利が改善した。主力ブランドの「グローバルワーク」は2.4％増と堅調な推移だった。「ニコアンド」は8.1％増）と健闘した。

TSIホールディングスは、M＆Aによる規模拡大、既存事業の成長により増収増益を達成した。販管費率のコントロールがうまく行き、営業利益が25億1,200万円（65.8％増）と増益を達成した。主力ブランドが健闘した。「マーガレットハウエル」が33億5,100万円（8.0％増）、「ナチュラルビューティーベーシック」が30億8,600万円（3.1％増）と健闘した。

三陽商会は微増収増益となった。店頭売りが回復基調で、微増収の結果。在庫処分の影響で粗利率は低下したが、販管費率も低下した。バロックジャパンリミテッドは減収減益。主力ブランドの「マウジー」などが健闘した。百貨店ブランドが前年同期を下回った。

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