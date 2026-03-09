MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 業界ニュース > 展示会レポート 第55回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）を2年ぶりに開催

展示会レポート
第55回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）を2年ぶりに開催

update: 2026/03/09

第55回「ASM OSAKA」を 2年振りに開催

第55回「ASM OSAKA」を
2年振りに開催

　大阪府ミシン商業協同組合（理事長、大町敏之）が主催する第54回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）が3月6日と7日の2日間、インテックス大阪を会場に開催された。2024年以来、2年ぶりの展示会開催となった。

より自動化を進化させたミシン、縫製機器が出展される

　前回より、展示会の名称を従来の「大阪ミシンショー」から新たに「ASM OSAKA」（アスモ　オオサカ）に改めた。テーマは「最先端技術との融合　未来へ紡ぐ」。副題には、「Apparel & Sewing Machine promotion」の文言を添えた。

　同展示会には工業用から家庭用の大手ミシンメーカーをはじめ、縫製作業に関わる多種多様な企業が出展した。出展社数は前回並みの49社（4減）で、ミシンなど縫製機器をはじめ、裁断機器のほか、周辺の用品や消耗品など、総合的な商材が国内から一堂に会する機会となった。

　以下に、主要な出展社の提案内容をまとめている（順不同）。共通した傾向は、前回と共通項がある。慢性化している人手不足の状況下で、可能な限り「生産効率と品質の安定化を実現する」いう点が重視されている。自動化を進め、アパレルなど製品の生産効率を高める試みがより深化している。

島精機製作所　自動裁断機「P‐CAM®」の 最新機種「P‐CAM®R」

島精機製作所　自動裁断機「P‐CAM®」の
最新機種「P‐CAM®R」

　島精機製作所は、主力の横編機のほか、拡販に力を入れている自動裁断機が主な展示製品。横編機では無縫製「ホールガーメント®」の「SWG®091N2」を提案した。ロスが少なく済み、小ロット生産に向いている。絵や写真の図柄を読み込んで、ニット柄に反映させることも可能だ。


島精機製作所　「ホールガーメント®」の「SWG®091N2」。 絵や写真の図柄を読み込んで、ニット柄に反映させることも可能

島精機製作所　「ホールガーメント®」の「SWG®091N2」。
絵や写真の図柄を読み込んで、ニット柄に反映させることも可能

　自動裁断機「P‐CAM®」の最新機種「P‐CAM®R」も展示した。アジアを中心に国外での販売が始まっている今後は欧州での販売も視野に入れている。裁断スペースへの進入防止カバーを設けるなど今後、海外市場で必要になるであろう仕様も採用した。カーシートなど、非アパレル分野の自動車産業など、精度が求められるカテゴリーへの浸透を考えている。


ブラザー工業　NEXIO」シリーズ、 従来の倍のサイズの“釜”を搭載した本縫いミシン「S-7240D」

ブラザー工業　NEXIO」シリーズ、
従来の倍のサイズの“釜”を搭載した本縫いミシン「S-7240D」

　ブラザー工業はアパレルとノン（非）アパレル向けの製品それぞれの製品を提案した。新製品の提案では「NEXIO」シリーズから、従来の倍のサイズの“釜”を搭載した本縫いミシン「S-7240D」を出展した。ボビン交換の回数が減り、作業の効率化につながる。ジーンズやシャツなど布帛の縫製を想定した。液晶のカラータッチパネルを使用。肉厚の生地を縫製する際の“ずれ”を抑える機能を付けた。


　カーシートなど資材向けの縫製ミシン「BAS-341K」は自動縫製機能を持つ。“つまみ”で細かい縫製の設定ができる「デジフレックスチューン」を搭載。釜の周辺に4つのセンサーを付け、調整がより容易になった。生産性・再現性に加え、異なる工場でも同質の製品が生産できる展開性にも優れる。

PEGASUS デジタル技術を活用した 精度の高い縫製が可能な「MX Digital」ミシンを参考出展

PEGASUS デジタル技術を活用した
精度の高い縫製が可能な「MX Digital」ミシンを参考出展

　PEGASUSは、デジタル技術を活用した精度の高い縫製が可能な「MX Digital」ミシンを参考出展した。人手不足やスキル不足を補えるほか、安定品質も担保できる。生地を抑える圧力をデジタルで調整。縫製中の生地圧の状態もセンサーで検知する。


　また、「SOH-500」シリーズも提案。Tシャツの袖部分など、安定した縫製が難しい個所を半自動で加工できる。オペレーターのスキルをそれほど必要としないため、安定品質の製品を効率良く生産できる。また歩留まりも良くなる。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（樋口尚平）

展示会レポート 第55回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）を2年ぶりに開催

ミズノ株式会社 先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性を表現 ミズノ株式会社 創業120周年記念ロゴマークの決定について

企業レポート グンゼ、佐口敏康 社長──2026年 経営方針 創業130周年を機に「ビジネスプロセス改革」と「グローバル競争力と技術の強化」に注力

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 2026年新年のご挨拶

ブラザー工業株式会社 年頭所感 「その一針（いっしん）から、革新へ」 ブラザーの革新に導くデジタル技術

59th FISMA TOKYO 裁断・縫製・プリント加工のすべてが集結 各社の最新機器を活用した技術提案を披露

株式会社ゴールドウイン スキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」2025-2026オフィシャルユニフォームを提供

第42回 ベストジーニスト2025 発表 「いまできる子どもっぽさを表現」目黒蓮さん 一般選出部門2年連続受賞、女性は今田美桜さん が初受賞

店頭レポート 株式会社ユニクロ　大阪・梅田に西日本最大の旗艦店舗「UNIQLO　UMEDA」をオープン

シキボウ、展示商談会──“纏う”（まとう）をテーマに幅広い機能素材を提案

企業レポート グンゼ、役員事業説明会──アパレル事業の構造改革を実施、2027年から成長フェーズへ乗せる

展示会レポート シキボウ、テキスタイル＆ヤーン展──生成AIを活用、完成品のイメージを展示

株式会社PEGASUS ２０２５年新年メッセージ

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) 「JIAM 2024 OSAKA」が 2 年ぶりに開催 シンポジウムやビジネスマッチングで業界の最新技術とネットワークをつなぐ

展示会レポート 第13回「JIAM 2024 OSAKA」国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市を開催

第41回ベストジーニスト2024発表 池田さんが3年連続受賞で殿堂入りへ 殿堂入りの秘訣は「毎日ジーンズを着てSNS発信」

展示会レポート シキボウ、秋展示会「SHIKIBO　EXHIBITION　2024AUTUMN」──4つのカテゴリーで独自素材を提案

イベントレポート 「JIAM 2024 OSAKA」国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市──開催概要を発表

株式会社島精機製作所 令和 6 年度全国発明表彰「発明協会会長賞」「発明実施功績賞」受賞

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) 前回を上回る規模での開催が確定 海外出展者、ノンアパレル分野の出展も増加 JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市

株式会社島精機製作所 令和 6 年度全国発明表彰「発明協会会長賞」受賞

オンワードホールディングスグループ オンワード樫山のOMO型業態「オンワード・クローゼットセレクト」──オンラインとオフラインの強みが融合、顧客の囲い込みが進む

展示会レポート シキボウ、2024年春　展示会──開催地を5つのエリアに拡大

展示会レポート 第54回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）を2年ぶりに開催

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ ２０２４年新年メッセージ

グンゼ、佐口敏康 社長──2024年 経営方針 4本の大きな経営方針でステークホルダーに貢献する

ヤマトミシン製造株式会社 年頭所感 新たな年の始まりを迎えるにあたり、皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。

帝人グループ、役員懇親会──内川社長「課題解決の実行力を高めたい」

シキボウとユニチカトレーディング、第3回目の合同展を開催──テーマは「SHINKA」、協業の素材を提案

第40回ベストジーニスト2023 菅田さん、池田さんが共に2年連続受賞 経年変化の味わいや生産者へのリスペクトを語る

第2回Femtech Tokyo 日本女子大×明治×シキボウ Z世代と共にフェムケアアイテムを提案

58th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展） モノづくりの新時代に向け 各社の強みを活かした新しい提案

第13回「JIAM 2024 OSAKA」の概要を公表──2024年11月にインテックス大阪で開催

グンゼ、2023年春夏シーズン商況──猛暑や消費活動の正常化が後押しし、夏物が好調な推移

株式会社ユニクロ、イベント「大阪祭」で限定販売 観光地、大学と協業──初の産学コラボのTシャツを企画

2023NEW環境展／地球温暖化防止展 香水のメカニズムを応用 発想の転換で生まれた消臭技術

シキボウ、4月総合展──テーマは「未来へ紡ぐStory」 “well‐beingの充実”とフェムテックに焦点

SHIMA SEIKI 東京プライベートショー2023 モノづくりから販売の現場まで 島精機の技術力を総結集

ペガサスミシン製造株式会社 2023年の新春を迎えるに当たり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

グンゼ、佐口社長──2023年 経営方針 「4つの基本方針において新しい価値を創造し、“ここちよさ”を提供する」

ゴールドウイン ダンス ウィズ ドラゴン ミズノ株式会社 BROTHER ペガサス 株式会社デサント 豊和株式会社 シキボウ ドミンゴ ビッグジョン シマセイキ