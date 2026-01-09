ブラザー工業株式会社

年頭所感

「その一針（いっしん）から、革新へ」

ブラザーの革新に導くデジタル技術

工業ミシン事業部長 筒井 啓輔氏

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨今、先行きの見えにくい世界情勢のもと、縫製業界を取り巻く環 境も日々変化しております。経済活動への影響はもちろん、SDGs の 推進により持続可能な生産体制や環境配慮型のものづくりへの要求 が一層高まっております。こうした中、業界全体で自動化・省人化・ 脱技能化の流れが加速し、柔軟かつ迅速な対応力が求められる時代 となりました。

v ブラザー工業では、これらの課題に対して「革新」をキーワードに、 常に新しい価値の創造に努めております。アパレルからノンアパレ ル分野まで幅広く対応する縫製機器「NEXIO（ネクシオ）」シリーズを はじめ、ドイツに本社を置く Konrad Busche 社の自動車部品向け部 門を譲受し、縫製業界のお客様に寄り添った自動化・省人化のご提案 をさらに強化いたします。これにより、従来の枠を超えたソリューシ ョンの提供が可能となり、お客様の多様なニーズにより一層お応え できる体制を構築しております。

2026 年も、ブラザーのコミットメントである「その一針（いっし ん）から、革新へ。 」を胸に、デジタル技術と提案力を活かし、お客 様の課題を迅速かつ的確に解決してまいります。私たちはこれから も新たな価値を創造し続け、環境・社会・産業の持続的な発展に貢献 できるよう、全力を尽くしてまいります。

本年も変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願 い申し上げます。

ブラザー工業株式会社

マシナリー事業

工業ミシン事業部長

筒井 啓輔