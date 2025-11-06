MENU
株式会社ゴールドウイン
スキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」2025-2026オフィシャルユニフォームを提供

update: 2025/11/06

選手の声をもとに、細部にまでこだわった緻密な設計

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：渡辺 貴生）は、公益財団法人全日本スキー連盟（Ski Association of Japan、以下SAJ）とのオフィシャルユニフォームサプライヤー契約（モーグル・スキークロス・エアリアル）に基づき、スキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」（※）が2025-2026シーズンに着用するオフィシャルユニフォームを、当社オリジナルブランド「Goldwin（ゴールドウイン）」より提供します。

※メインビジュアルは、モーグル日本代表選手であり、Goldwin契約アスリートの堀島行真選手を起用。

当社は、2018-2019シーズン以降、スキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」のモーグル・スキークロス・エアリアルのユニフォーム提供を開始し、今回で8年目となります。「Goldwin」ならではの機能性と審美性を兼ね備えた2025-2026ユニフォームは、当社の研究開発拠点である富山本店の開発本部（商品研究部、テック・ラボ、生産技術部）にて、選手との対話を活かし、さまざまな点を改良しました。また、今回もサステナビリティを考慮した環境配慮型素材を採用しています。

※「SNOW JAPAN」はSAJの強化指定選手・チームの呼称です。

