MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 業界ニュース > 59th FISMA TOKYO 裁断・縫製・プリント加工のすべてが集結 各社の最新機器を活...

59th FISMA TOKYO
裁断・縫製・プリント加工のすべてが集結
各社の最新機器を活用した技術提案を披露

update: 2025/11/17

東京都ミシン商工業競合組合が主催する「59th FISMATOKYO（東京ファッション産業機器展）が11月12日、13日の2日間にわたり、東京ビッグサイトにて開催された。
これまでアパレル製造に関する機器・システムなどを中心に開催してきたが、59回目の開催となる今回は、従来のアパレル製造機器にとどめず、アパレル以外の分野で活躍する縫製関連機器も対象に加え、展示製品・技術・情報を拡大。展示会名称に「アパレル、自動車・航空宇宙、インテリア、レジャー・スポーツなど 裁断・縫製・プリント加工の全てが結集」とサブタイトルをつけ加え、展示内容もボリュームアップ。 出展企業76社の中から一部企業の展示を紹介していく。

株式会社島精機製作所
裁断機の国内最高峰を目指して開発された最新機器「P-CAM®R」

最近の旗艦機器となる自動裁断機「P-CAM®R」 カーシート用の特殊素材・布帛・薄物の3種類の生地でデモンストレーションを実施

最近の旗艦機器となる自動裁断機「P-CAM®R」
カーシート用の特殊素材・布帛・薄物の3種類の生地でデモンストレーションを実施

島精機製作所では、全社を挙げて「Revolution」「Reborn」をテーマに既存機種の改良を進めてきた。改良した製品には「Revolution」「Reborn」の頭文字「R」を記して、フラッグシップモデルとして紹介している。今回展示した自動裁断機「P-CAM®R」も3年前より参考製品として披露をし、昨年より発売を開始した最新機種にあたる。
参考製品として披露してから一部取引先にてトライアルを重ね、フィードバックを受けてさらに改良した「P-CAM®R」は、生産性と歪みの軽減において重点的にアップデートされている。生産性向上のために、従来はヘッド部分に生地を裁断するナイフに目打ちをするドリルが内蔵されていたが、最新機種ではそれを分離。これにより、カーシートのような厚みのある特殊素材を裁断する際、同じヘッドで2つの作業をさせるよりも、作業を分けて連動して動かすことで効率的に裁断することができるようになった。デニムのような厚みのある生地を重ねて裁断するときにも有効だ。
もう一つの歪みは、一度に大量に裁断した時に起こる1枚目・中間部分・一番下の生地で、裁断した生地に生じる歪みを少なくするための改良になる。厚みがあればあるほど裁断用のナイフがたわむために歪みが生じるのだが、それを補正する仕組みが組み込まれた。

約9cmの厚さに重ねたデニム生地も少ない歪みで裁断が可能に

約9cmの厚さに重ねたデニム生地も少ない歪みで裁断が可能に

ほかにも、海外基準の安全装置も取り入れられ、大量生産が主になる海外工場での導入も視野に。国内の裁断機シェアではトップではあるが、今後は高度な裁断技術を必要としている海外の縫製工場へ向けても提案していく。

ブラザー工業株式会社
細かい送り制御設定を可能にし、作業者の負荷を減らして高い縫製品質を実現

ブラザーからは、アパレル製品向けとノンアパレル製品向けで2つの新機種を展示。 アパレル製品向けは、S-7300Aの後継機種として、今後のフラッグシップモデルになる「S-7300B」を参考出品していた。「S-7300B」の特徴は、電子送り制御の進化。元々搭載されていたデジタル技術をさらに進化させ、これまで4種類の送りが8種類になり、生地や作業者の感覚に合わせて使いやすい設定にすることが可能に。来場者に試してもらっていても「送りが軽くて、ストレスがない」という声も上がっていた。今まで以上に軽い感覚で布が送れるようになり、作業者が疲れにくくなることが期待される。 ほかにも、細かい送り制御ができることで、適切な糸締まりも実現でき、パッカリングが起こりにくくなった。また、針が落ちるタイミングで布をおくることがないので針折れも軽減できるという。

参考出品の「S-7300B」

参考出品の「S-7300B」

ノンアパレル製品向けでは、今回初出品となる参考機種「BAS-341K」「BAS-342K」を紹介。ダイレクトドライブプログラムプログラム式電子ミシンと呼ばれるもので、プログラムに沿って押え板が動き縫製することできるミシンになる。 新機能として、縫製の品質を司るカマ部分の調整をデジタル化し、いままで0.01mm単位を目視で微調整していたのをタッチパネルで調整することができるようになった。カマ周りにセンサーを付けることで、縫製の振動で基準値からカマの位置がずれたとしても、現在値と最適な目標値がパネルに表示され、画面上で調整ができるようになった。これにより、生産性はもちろん、どんな人でも調整ができる再現性、機種同士で同じ設定ができる展開性が高まる。

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ
新人縫製職人にも使いやすく、安定した縫製品質も維持できるミシン

縫製する際に高いテクニックが要求されるカットソー縫製において、縫製職人にそこまでのスキルがなくても一定の品質で縫い上げることができるミシンを主に出品しているペガサス。今回は、スポーツウェア、インナーウェアなどで最近よく見かける縫い目を開いて見せて縫い代部分を薄く柔らかくする“M縫い”を、安定した品質でスピーディに縫うことができるセットを紹介。

奥がM縫い専用1本針オーバーロックミシン、手前が専用オープナー

奥がM縫い専用1本針オーバーロックミシン、手前が専用オープナー

M縫い専用1本針オーバーロックミシン「MX」シリーズは、縫い目を手でも開きやすいように調整されているため、手作業で開いていくことも可能。しかし、手で開くのは面倒であったり、力加減で生地が伸びてしまったりする場合もある。そこで専用のシームオープナーをセットで使ってほしいと提案。肌触りの良さだけでなく、デザインとしても見られる縫製部分だからこそ、きれいな仕上がりにするためにお勧めしている。 ほかにも、入社したての職人でも半日練習すれば一定のクオリティで縫製できるようになる裾引き用の環縫いミシン、カバリング用細筒型扁平縫いミシンなどを紹介していた。

（ファッションライター　苫米地香織）

59th FISMA TOKYO 裁断・縫製・プリント加工のすべてが集結 各社の最新機器を活用した技術提案を披露

株式会社ゴールドウイン スキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」2025-2026オフィシャルユニフォームを提供

第42回 ベストジーニスト2025 発表 「いまできる子どもっぽさを表現」目黒蓮さん 一般選出部門2年連続受賞、女性は今田美桜さん が初受賞

店頭レポート 株式会社ユニクロ　大阪・梅田に西日本最大の旗艦店舗「UNIQLO　UMEDA」をオープン

シキボウ、展示商談会──“纏う”（まとう）をテーマに幅広い機能素材を提案

企業レポート グンゼ、役員事業説明会──アパレル事業の構造改革を実施、2027年から成長フェーズへ乗せる

展示会レポート シキボウ、テキスタイル＆ヤーン展──生成AIを活用、完成品のイメージを展示

株式会社PEGASUS ２０２５年新年メッセージ

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) 「JIAM 2024 OSAKA」が 2 年ぶりに開催 シンポジウムやビジネスマッチングで業界の最新技術とネットワークをつなぐ

展示会レポート 第13回「JIAM 2024 OSAKA」国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市を開催

第41回ベストジーニスト2024発表 池田さんが3年連続受賞で殿堂入りへ 殿堂入りの秘訣は「毎日ジーンズを着てSNS発信」

展示会レポート シキボウ、秋展示会「SHIKIBO　EXHIBITION　2024AUTUMN」──4つのカテゴリーで独自素材を提案

イベントレポート 「JIAM 2024 OSAKA」国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市──開催概要を発表

株式会社島精機製作所 令和 6 年度全国発明表彰「発明協会会長賞」「発明実施功績賞」受賞

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) 前回を上回る規模での開催が確定 海外出展者、ノンアパレル分野の出展も増加 JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市

株式会社島精機製作所 令和 6 年度全国発明表彰「発明協会会長賞」受賞

オンワードホールディングスグループ オンワード樫山のOMO型業態「オンワード・クローゼットセレクト」──オンラインとオフラインの強みが融合、顧客の囲い込みが進む

展示会レポート シキボウ、2024年春　展示会──開催地を5つのエリアに拡大

展示会レポート 第54回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）を2年ぶりに開催

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ ２０２４年新年メッセージ

グンゼ、佐口敏康 社長──2024年 経営方針 4本の大きな経営方針でステークホルダーに貢献する

ヤマトミシン製造株式会社 年頭所感 新たな年の始まりを迎えるにあたり、皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。

帝人グループ、役員懇親会──内川社長「課題解決の実行力を高めたい」

シキボウとユニチカトレーディング、第3回目の合同展を開催──テーマは「SHINKA」、協業の素材を提案

第40回ベストジーニスト2023 菅田さん、池田さんが共に2年連続受賞 経年変化の味わいや生産者へのリスペクトを語る

第2回Femtech Tokyo 日本女子大×明治×シキボウ Z世代と共にフェムケアアイテムを提案

58th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展） モノづくりの新時代に向け 各社の強みを活かした新しい提案

第13回「JIAM 2024 OSAKA」の概要を公表──2024年11月にインテックス大阪で開催

グンゼ、2023年春夏シーズン商況──猛暑や消費活動の正常化が後押しし、夏物が好調な推移

株式会社ユニクロ、イベント「大阪祭」で限定販売 観光地、大学と協業──初の産学コラボのTシャツを企画

2023NEW環境展／地球温暖化防止展 香水のメカニズムを応用 発想の転換で生まれた消臭技術

シキボウ、4月総合展──テーマは「未来へ紡ぐStory」 “well‐beingの充実”とフェムテックに焦点

SHIMA SEIKI 東京プライベートショー2023 モノづくりから販売の現場まで 島精機の技術力を総結集

ペガサスミシン製造株式会社 2023年の新春を迎えるに当たり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

グンゼ、佐口社長──2023年 経営方針 「4つの基本方針において新しい価値を創造し、“ここちよさ”を提供する」

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) JIAM 2022 OSAKA に 10,423 名が来場 南アジアからの海外来場者を多数迎え、コロナ禍でも盛況のうちに閉幕

帝人グループ、役員懇親会──内川新社長「収益力の向上に全力で取り組む」

国際アパレル機器&繊維産業見本市 JIAM 2022 OSAKA 開催 （2022年11月30日から12月3日、インテックス大阪）

島精機製作所、60周年記念イベント　「Open Up the Future」をテーマに技術の集大成を発信

島精機製作所、創立60周年記念オンラインイベントを開催

ペガサス ドミンゴ シマセイキ ビッグジョン シキボウ ダンス ウィズ ドラゴン かまだプリント株式会社 株式会社デサント BROTHER 豊和株式会社 ミズノ株式会社 ゴールドウイン