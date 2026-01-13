MENU
株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ
2026年新年のご挨拶

2026/01/13

2026 年の新春を迎えるに当たり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨秋、中国・上海で開催された「中国国際縫製機械展（CISMA） 」におきましては、 「脱技能＆半自動ソリューション」 「ブラッシュアップモデル」等をテーマに、品質課題の解決、省力化、製品改良機をご提案いたしました。おかげさまで多くのご評価を賜り、確かな手応えを感じております。
　弊社は、今後もお客様のご要望に真摯に耳を傾け、迅速に製品開発へ反映しつつ、改良と進化を重ね、より優れた製品の提供に努めてまいります。 弊社ブースへご来場いただきました皆様に、改めて御礼申し上げます。

さて、世界情勢に目を向けますと、2025 年は地政学リスクや物流の混乱、原材料価格の変動に加え、環境規制への対応や深刻な人材不足等、構造的な課題が顕在化しました。こうした環境変化に対応するため、デジタル化及び省力化の推進は、企業の競争力を左右する重要なテーマであり、弊社にとっても避けて通れないものであります。
　また、昨年開催された大阪・関西万博は、持続可能な社会や先進技術の発展に向けて多くの示唆をもたらし、業界全体が新たな価値観や課題に向き合う契機となりました。

このような中、 弊社は中期経営計画「Beyond the Limits （限界を超えてみせる）」のもと、アパレルマシナリー事業とオートモーティヴ事業の二本柱で、製品・サービス・品質の差別化を一段と進めております。
　さらに、サステナビリティ方針に基づき、環境・社会・ガバナンスのマテリアリティ（重要課題）を明確化し、持続可能な成長を目指しています。
　IT 活用によるデジタル化、省力化を支援する製品開発等を進め、サステナビリティを重視しながら、お客様の課題解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいる所存です。

なお、昨年、弊社は東京証券取引所の市場区分変更に伴い、プライム市場からスタンダード市場へ移行いたしました。これを機に、より柔軟かつ持続可能な経営体制の構築を目指し、企業価値の向上に努めてまいります。

本年は干支で「午（うま）」の年にあたり、「前進」「飛躍」「情熱」を象徴する年とされています。弊社のコーポレートマークである「ペガサス」は、さらにその先の「飛翔」を意味する存在です。午の躍動とペガサスの飛翔を重ね、弊社も業界の発展に向けて挑戦し、貢献してまいります。

最後になりますが、本年が皆様にとりまして、素晴らしい年となりますよう祈念申し上げますとともに、 アパレル機器産業及び関連産業が大きく成長することを願い、 新年のご挨拶とさせていただきます。

2026年1月
代表取締役社長 美馬成望

