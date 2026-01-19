MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 業界ニュース > ミズノ株式会社 先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性を表現 ミ...

ミズノ株式会社
先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性を表現
ミズノ株式会社 創業120周年記念ロゴマークの決定について

update: 2026/01/19

ミズノは、2026年4月1日に創業120周年を迎えます（1906年:明治39年 大阪で創業）。これを機に、創業120周年を記念するロゴを制作しました。

ロゴ制作にあたり、国内外で働くミズノグループ社員を対象に公募を行いました。スポーツ用品をモチーフにしたものや、イノベーションセンター「MIZUNO ENGINE」をデザインに取り入れたものなど、オリジナリティあふれる作品が寄せられました。

公募作品の中から、「先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性」を表現したデザインを、120周年記念ロゴとして決定しました。今回決定したロゴには、120年以降も続くブランドでありたいという思いや、スポーツが持つ無限の可能性への挑戦、そしてミズノのモノづくりにおけるチャレンジの繰り返しを通じてイノベーションを生み出す姿勢を表現しています。キーワードには “続く”“無限”“繰り返し”を掲げ、それらを象徴するインフィニティ（∞）の形状と120を組み合わせています。

ロゴマークは、日本国内や海外リージョンで、2026年4月1日～2027年3月31日まで名刺・広告・カタログ・販促物などに使用します。
ミズノでは経営理念でありパーパスでもある「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」のもと、スポーツ用品の製造やスポーツをする場、運動プログラムなどのサービスを提供してきました。創業120年という節目を迎えるにあたり、これまで先人たちがつないできた歴史を改めて振り返るとともに、これから先もスポーツが持つ無限の可能性を世界に届け続けていきます。

120年の歴史

▼ミズノの歴史について
URL：https://corp.mizuno.com/jp/about/history

お問い合わせ

ミズノお客様相談センター
TEL：0120-320-799

ミズノ株式会社 先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性を表現 ミズノ株式会社 創業120周年記念ロゴマークの決定について

企業レポート グンゼ、佐口敏康 社長──2026年 経営方針 創業130周年を機に「ビジネスプロセス改革」と「グローバル競争力と技術の強化」に注力

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 2026年新年のご挨拶

ブラザー工業株式会社 年頭所感 「その一針（いっしん）から、革新へ」 ブラザーの革新に導くデジタル技術

59th FISMA TOKYO 裁断・縫製・プリント加工のすべてが集結 各社の最新機器を活用した技術提案を披露

株式会社ゴールドウイン スキー日本代表チーム「SNOW JAPAN」2025-2026オフィシャルユニフォームを提供

第42回 ベストジーニスト2025 発表 「いまできる子どもっぽさを表現」目黒蓮さん 一般選出部門2年連続受賞、女性は今田美桜さん が初受賞

店頭レポート 株式会社ユニクロ　大阪・梅田に西日本最大の旗艦店舗「UNIQLO　UMEDA」をオープン

シキボウ、展示商談会──“纏う”（まとう）をテーマに幅広い機能素材を提案

企業レポート グンゼ、役員事業説明会──アパレル事業の構造改革を実施、2027年から成長フェーズへ乗せる

展示会レポート シキボウ、テキスタイル＆ヤーン展──生成AIを活用、完成品のイメージを展示

株式会社PEGASUS ２０２５年新年メッセージ

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) 「JIAM 2024 OSAKA」が 2 年ぶりに開催 シンポジウムやビジネスマッチングで業界の最新技術とネットワークをつなぐ

展示会レポート 第13回「JIAM 2024 OSAKA」国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市を開催

第41回ベストジーニスト2024発表 池田さんが3年連続受賞で殿堂入りへ 殿堂入りの秘訣は「毎日ジーンズを着てSNS発信」

展示会レポート シキボウ、秋展示会「SHIKIBO　EXHIBITION　2024AUTUMN」──4つのカテゴリーで独自素材を提案

イベントレポート 「JIAM 2024 OSAKA」国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市──開催概要を発表

株式会社島精機製作所 令和 6 年度全国発明表彰「発明協会会長賞」「発明実施功績賞」受賞

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) 前回を上回る規模での開催が確定 海外出展者、ノンアパレル分野の出展も増加 JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市

株式会社島精機製作所 令和 6 年度全国発明表彰「発明協会会長賞」受賞

オンワードホールディングスグループ オンワード樫山のOMO型業態「オンワード・クローゼットセレクト」──オンラインとオフラインの強みが融合、顧客の囲い込みが進む

展示会レポート シキボウ、2024年春　展示会──開催地を5つのエリアに拡大

展示会レポート 第54回ASM OSAKA（旧　大阪ミシンショー）を2年ぶりに開催

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ ２０２４年新年メッセージ

グンゼ、佐口敏康 社長──2024年 経営方針 4本の大きな経営方針でステークホルダーに貢献する

ヤマトミシン製造株式会社 年頭所感 新たな年の始まりを迎えるにあたり、皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。

帝人グループ、役員懇親会──内川社長「課題解決の実行力を高めたい」

シキボウとユニチカトレーディング、第3回目の合同展を開催──テーマは「SHINKA」、協業の素材を提案

第40回ベストジーニスト2023 菅田さん、池田さんが共に2年連続受賞 経年変化の味わいや生産者へのリスペクトを語る

第2回Femtech Tokyo 日本女子大×明治×シキボウ Z世代と共にフェムケアアイテムを提案

58th FISMA TOKYO（東京ファッション産業機器展） モノづくりの新時代に向け 各社の強みを活かした新しい提案

第13回「JIAM 2024 OSAKA」の概要を公表──2024年11月にインテックス大阪で開催

グンゼ、2023年春夏シーズン商況──猛暑や消費活動の正常化が後押しし、夏物が好調な推移

株式会社ユニクロ、イベント「大阪祭」で限定販売 観光地、大学と協業──初の産学コラボのTシャツを企画

2023NEW環境展／地球温暖化防止展 香水のメカニズムを応用 発想の転換で生まれた消臭技術

シキボウ、4月総合展──テーマは「未来へ紡ぐStory」 “well‐beingの充実”とフェムテックに焦点

SHIMA SEIKI 東京プライベートショー2023 モノづくりから販売の現場まで 島精機の技術力を総結集

ペガサスミシン製造株式会社 2023年の新春を迎えるに当たり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

グンゼ、佐口社長──2023年 経営方針 「4つの基本方針において新しい価値を創造し、“ここちよさ”を提供する」

一般社団法人 日本縫製機械工業会(JASMA) JIAM 2022 OSAKA に 10,423 名が来場 南アジアからの海外来場者を多数迎え、コロナ禍でも盛況のうちに閉幕

ドミンゴ ミズノ株式会社 ゴールドウイン BROTHER シキボウ ビッグジョン ペガサス 豊和株式会社 株式会社デサント ダンス ウィズ ドラゴン シマセイキ