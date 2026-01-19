ミズノ株式会社

先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性を表現

ミズノ株式会社 創業120周年記念ロゴマークの決定について

ミズノは、2026年4月1日に創業120周年を迎えます（1906年:明治39年 大阪で創業）。これを機に、創業120周年を記念するロゴを制作しました。

ロゴ制作にあたり、国内外で働くミズノグループ社員を対象に公募を行いました。スポーツ用品をモチーフにしたものや、イノベーションセンター「MIZUNO ENGINE」をデザインに取り入れたものなど、オリジナリティあふれる作品が寄せられました。

公募作品の中から、「先人がつないできた歴史とスポーツが持つ無限の可能性」を表現したデザインを、120周年記念ロゴとして決定しました。今回決定したロゴには、120年以降も続くブランドでありたいという思いや、スポーツが持つ無限の可能性への挑戦、そしてミズノのモノづくりにおけるチャレンジの繰り返しを通じてイノベーションを生み出す姿勢を表現しています。キーワードには “続く”“無限”“繰り返し”を掲げ、それらを象徴するインフィニティ（∞）の形状と120を組み合わせています。

ロゴマークは、日本国内や海外リージョンで、2026年4月1日～2027年3月31日まで名刺・広告・カタログ・販促物などに使用します。

ミズノでは経営理念でありパーパスでもある「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」のもと、スポーツ用品の製造やスポーツをする場、運動プログラムなどのサービスを提供してきました。創業120年という節目を迎えるにあたり、これまで先人たちがつないできた歴史を改めて振り返るとともに、これから先もスポーツが持つ無限の可能性を世界に届け続けていきます。

120年の歴史

▼ミズノの歴史について

URL：https://corp.mizuno.com/jp/about/history

