H&Mグループ、2019年11月期連結決算

主力の地域が健闘、増収増益を達成

「H&M」などSPA業態の小売店を展開するH&M(Hennes & Maurits=ヘネス&マウリッツ)グループの2019年11月期の連結決算は、主力の地域が健闘し、増収増益を達成した。特に「USA」や「China」市場の伸びが大きかった。「Russia」「Italy」も2ケタの増収。「日本」市場も堅調な推移だった。総店舗数も着実に増加した。

「USA」や「China」が高成長、ECも好調に推移

連結の売上収益は、2,327億5,500万スウェーデンクローナ(約2兆5,603億500万円、1スウェーデンクローナ=11円で換算)、10.6%増で、2ケタの増収を達成した。前期(2018年11月期)は増収を達成したものの、2ケタの減益だった。「Online sales」(EC)の売上高は24%増(現地通貨ベースで18%増)と好調だった。売上総利益率(粗利率)は52.6%(0.1ポイント減)でほぼ前年並み。販管費率が45.2%(0.1ポイント減)。

営業利益は、173億4,600万スウェーデンクローナ(約1,908億600万円、同)、12.0%増で2ケタの増益を達成した。金融項目控除利益は、173億9,100万スウェーデンクローナ(約1,913億100万円、同)、11.2%増。当期純利益は、134億4,300万スウェーデンクローナ(約1,478億7,300万円、同)、6.3%増だった。

「国」別の売上高では、最も規模が大きい「Germany」が335億4,000万スウェーデンクローナ(約3,689億4,000万円、同)、3.6%増と堅調な推移だった。第2位の「USA」が299億7,600万スウェーデンクローナ(約3,297億3,600万円、同)、20.9%増と好調に推移した。「China」も120億5,900万スウェーデンクローナ(約1,326億4,900万円、同)、12.2%増と2ケタの成長だった。

「Japan」(日本)のビジネスは、売上高が49億8,700万スウェーデンクローナ(約548億5,700万円、同)、9.1%増と好調な推移だった。また、「Italy」が84億100万スウェーデンクローナ(約924億1,100万円、同)、10.1%増、「Russia」が68億5,200万スウェーデンクローナ(約753億7,200万円、同)、19.4%増と高い伸び率だった。

期末の総店舗数は、5,076店(108増)。主力業態の「H&M」が4,492店(59増)。「COS」が291店(21増)、「Monki」が130店(3増)、「Weekgay」が54店(16増)。なお、「日本」国内の総店舗数は105店(15増、1減)と増加した。

利益率の改善が今後の取り組み課題

「地域」別売上高は、「Europe and Africa」が1,545億5,500万スウェーデンクローナ(約1兆7,001億500万円、同)、7.7%増と主力である。連結売上高の約66%を占めている。「North and South America」は425億5,400万スウェーデンクローナ(約4,680億9,400万円、同)、21.5%増と好調な推移だった。日本を含む「Asia and Oceania」は356億4,600万スウェーデンクローナ(約3,921億600万円、同)、11.7%増だった。

2020年後半には、中央アメリカ――パナマに新しいフランチャイズのパートナーが誕生する見通しだ。また、オンラインビジネスもAustraliaで今年から新たにスタートする計画である。

財務面は安定している。効率性指標はほぼ前年並み、交差比率が改善した。資本回転率も高効率を維持している。流動性指標ではD/Eレシオが微減した。一方で、営業利益率が4年前に比べ、約半減している(2015年が14.9%、2019年が7.5%)。売上規模は拡大しているが、利益率が低下している。この辺りが今後の取り組み課題だろう。

(樋口尚平)