株式会社三陽商会

仕上がりをイメージしながら選べる”自分だけのゴルフウェア”オーダー体験を提案

「Paul Stuart GOLF」

プリントポロシャツのオーダーを開始

～ ブランドオリジナルの 7 柄、計32 色、刺繍糸12 色から選べるカスタマイズサービス ～

三陽商会が基幹事業のひとつとして展開するブランド「Paul Stuart（ポール・スチュアート）」は、2026 年春夏より、同ブランドのゴルフライン「Paul Stuart GOLF」（ポール・スチュアート ゴルフ）において、柄・色・刺繍糸をカスタマイズできるプリントポロシャツの受注を開始しました。メンズ・ウィメンズのゴルフ用ポロシャツを対象に、表地7 柄、計32 色、胸元の刺繍糸12 色からカスタマイズが可能です。「ポール・スチュアート 青山本店」にて受注を開始したほか、「ポール・スチュアート」メンズを展開する一部百貨店でも常設および期間限定のオーダーイベントを順次開催いたします。

「Paul Stuart GOLF」プリントポロシャツ オーダーシステムは、ブランドの強みである卓越したパターン技術をもとに、ゴルフの動作特性に配慮した設計のポロシャツを、ブランドオリジナルの柄でオーダーいただけるサービスです。店頭の iPad より仕上がりを確認しながらオーダーいただけます。ブランドのお客さまであるエグゼクティブ層が求める“他にはない特別感”を叶えるとともに、上質かつ分かりやすいオーダー体験を提供します。

コンセプト：

洗練されたエレガンスと「コンテンポラリー・クラシック」をキーワードにしたスタイルを提案。

販路：

・Paul Stuart 青山本店 (東京都港区北青山 2 丁目 14-4 ジアーガイルアオヤマ 1 階)

・全国百貨店 紳士服売場 43 店舗 婦人服売場 31 店舗

「Paul Stuart」 ブランド公式サイト＆ストア

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/paul_stuart

公式SNS アカウント

Instagram https://www.instagram.com/paulstuartjapan/

Facebook https://www.facebook.com/PaulStuartJapan/