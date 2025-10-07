MENU
株式会社島精機製作所
【目標718％達成】幻のニット「NUONE（ヌワン）」が復活。Makuakeでの先行販売は10月13日まで！
2019年に惜しまれつつ幕を閉じたニットウェアブランド「NUONE」が復活。多くのお客さまから続々と応援の声をいただいています。

update: 2025/10/07

株式会社島精機製作所（本社：和歌山県）は、2019年3月まで展開していたホールガーメント®ニットウェアのオリジナルブランド「NUONE（ヌワン＝縫わん）」を、株式会社オオカワ（千葉県旭市）との協業により再始動し、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施中です。

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/nuone-01/
先行販売は10月13日（月・祝）22時まで。この機会に、ぜひ極上の着心地を体感してください。

■開始2時間で目標達成

8月20日のプロジェクト開始後、わずか2時間で目標金額を達成。多くのお客さまから温かいご支援と応援の声をいただきました。

■進化したNUONE

NUONEは、厳選された素材と、縫い合わせずに一着丸ごと立体的に編み上げるホールガーメント®技術により、美しいシルエットや着心地の良さを追求した素肌に着られるニットウェアブランドです。

Makuakeページはこちら

BLUEKNIT storeページURL：https://blueknit.jp/
BLUEKNIT store Instagram：https://www.instagram.com/blueknit_store/
BLUEKNIT store公式LINE：LINE Add Friend

■会社概要

会社名 ：株式会社島精機製作所
代表者 ：代表取締役社⻑ 島 三博
所在地 ：和歌⼭県和歌⼭市坂⽥85番地
設⽴ ：1962年2⽉4⽇

株式会社島精機製作所は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。2022年には、BLUEKNITプロジェクトを立ち上げ、国内ニット産業支援の新たな取り組みも行っている。 SHIMA SEIKI及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

