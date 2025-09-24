株式会社島精機製作所

「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

弊社は 10 月 17 日（金）・ 18 日（土）の 2 日間、久留米地域地場産業振興センター（地場産くるめ）にて開催される「2025 九州アパレルマシンショー」に出展いたします。 当展では、裁断精度と生産性がアップし、コストパフォーマンスに優れた積層式自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM® R＞による裁断をご覧いただくとともに、さまざまな業界でご利用いただいており、裁断に最適な状態で生地を延反することができるレイアップ式自動延反機＜P-SPR®2L＞の実演もおこないます。 さらに、パターン設計からサイズ展開、裁断機との連携強化で優れた効率性と操作性を実現できるアパレル CAD ソフトウェア＜APEXFiz® PGM＞や、 企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、 製品の 3D バーチャルサンプリングまで可能なデザインソフトウェア＜APEXFiz® Design＞もご紹介いたします。また、裁断サンプルやニットサンプルも多数展示します。出展内容は以下の通りです。

P-CAM® R

高効率、高生産性、高品質でご好評をいただいている SHIMA SEIKI の自動裁断機（NC 裁断機） ＜P-CAM®＞シリーズのフラッグシップモデルとして、「Revolution （変革）」と「Reborn(再生)」を意味する「R」を冠した P-CAM® R。機械の剛性をアップし、新たな制御テクノロジーを駆使することで、裁断精度の向上を実現し、メンテナンスも容易になりました。基本設計から一新し、部材や消費電力など、設計から製造工程、そして裁断工程における環境負荷を低減させたことで、縫製工場のサステナビリティ向上にも貢献します。ユーザーの要望に応えて進化した P-CAM® R は、世界一の裁断技術への挑戦を続けます。

P-SPR®2L

反物状態の生地を自動で必要な長さにカットし、指定された枚数に重ねることができる自動延反機です。丸刃自動研磨、耳揃え機構、新開発のレイアップ機能などを備え、生地を最適な状態で延反することが可能です。P-SPR®2L から自動裁断機（NC 裁断機）P-CAM®へと連携することで、一貫した生産システムを構築でき、作業時間の短縮と大幅な省力化を実現します。

APEXFiz® PGM

ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の PGM-Patternmaker からフルスペックの PGM Pro まで、4 種類の製品ラインアップをご 用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

APEXFiz® Design

企画・デザインから生産・販売までのモノづくり全般をサポートする SDS®-ONE APEX4 の強みはそのままに、 多様化する勤務形態にフィットするソフトウェアのサブスクリプションサービス APEXFiz® Design は、 企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、そして製品の 3Dバーチャルサンプルまで作成可能です。また、作成したバーチャルサンプルは単なるイメージに留まらず、生産への連携や EC サイトでのバーチャルサンプル活用など、業務の効率化も実現します。フルスペックの APEXFiz® Design Pro をはじめ 5 種類の製品ラインアップからお客様のニーズに合わせてソフトの選択が可能です。

１. 日 時 2025年 10月 17日（金）・18日（土）

9： 30～ 17： 00（最終日は15： 00 まで） ２. 場 所 久留米地域地場産業振興センター1階（地場産くるめ）

住所：福岡県久留米市東合川 5-8-5 ３. 主 催 九州工業ミシン会 ４. 出展内容 P-CAM® R（自動裁断機／NC裁断機）

P-SPR®2L（自動延反機）

APEXFiz® PGM（アパレルCADソフトウェア）

APEXFiz® Design（デザインソフトウェア）

裁断サンプル

ニットサンプル

＜問い合わせ先＞ カッティングソリューション事業部 露久志（ツユクシ） TEL ： 0725-31-0511

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（ NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、 SDS、 SDS-ONE、 SDS-ONE APEX、 APEXFiz、 P-CAM、 P-SPR 及びホールガーメントは、

株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。