MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > 株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

株式会社島精機製作所
「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

update: 2025/09/24

弊社は 10 月 17 日（金）・ 18 日（土）の 2 日間、久留米地域地場産業振興センター（地場産くるめ）にて開催される「2025 九州アパレルマシンショー」に出展いたします。 当展では、裁断精度と生産性がアップし、コストパフォーマンスに優れた積層式自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM® R＞による裁断をご覧いただくとともに、さまざまな業界でご利用いただいており、裁断に最適な状態で生地を延反することができるレイアップ式自動延反機＜P-SPR®2L＞の実演もおこないます。 さらに、パターン設計からサイズ展開、裁断機との連携強化で優れた効率性と操作性を実現できるアパレル CAD ソフトウェア＜APEXFiz® PGM＞や、 企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、 製品の 3D バーチャルサンプリングまで可能なデザインソフトウェア＜APEXFiz® Design＞もご紹介いたします。また、裁断サンプルやニットサンプルも多数展示します。出展内容は以下の通りです。

P-CAM® R

　高効率、高生産性、高品質でご好評をいただいている SHIMA SEIKI の自動裁断機（NC 裁断機） ＜P-CAM®＞シリーズのフラッグシップモデルとして、「Revolution （変革）」と「Reborn(再生)」を意味する「R」を冠した P-CAM® R。機械の剛性をアップし、新たな制御テクノロジーを駆使することで、裁断精度の向上を実現し、メンテナンスも容易になりました。基本設計から一新し、部材や消費電力など、設計から製造工程、そして裁断工程における環境負荷を低減させたことで、縫製工場のサステナビリティ向上にも貢献します。ユーザーの要望に応えて進化した P-CAM® R は、世界一の裁断技術への挑戦を続けます。

P-SPR®2L

　反物状態の生地を自動で必要な長さにカットし、指定された枚数に重ねることができる自動延反機です。丸刃自動研磨、耳揃え機構、新開発のレイアップ機能などを備え、生地を最適な状態で延反することが可能です。P-SPR®2L から自動裁断機（NC 裁断機）P-CAM®へと連携することで、一貫した生産システムを構築でき、作業時間の短縮と大幅な省力化を実現します。

APEXFiz® PGM

　ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の PGM-Patternmaker からフルスペックの PGM Pro まで、4 種類の製品ラインアップをご 用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

APEXFiz® Design

　企画・デザインから生産・販売までのモノづくり全般をサポートする SDS®-ONE APEX4 の強みはそのままに、 多様化する勤務形態にフィットするソフトウェアのサブスクリプションサービス APEXFiz® Design は、 企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、そして製品の 3Dバーチャルサンプルまで作成可能です。また、作成したバーチャルサンプルは単なるイメージに留まらず、生産への連携や EC サイトでのバーチャルサンプル活用など、業務の効率化も実現します。フルスペックの APEXFiz® Design Pro をはじめ 5 種類の製品ラインアップからお客様のニーズに合わせてソフトの選択が可能です。

１. 日 時
2025年 10月 17日（金）・18日（土）
9： 30～ 17： 00（最終日は15： 00 まで）
２. 場 所
久留米地域地場産業振興センター1階（地場産くるめ）
住所：福岡県久留米市東合川 5-8-5
３. 主 催
九州工業ミシン会
４. 出展内容
P-CAM® R（自動裁断機／NC裁断機）
P-SPR®2L（自動延反機）
APEXFiz® PGM（アパレルCADソフトウェア）
APEXFiz® Design（デザインソフトウェア）
裁断サンプル
ニットサンプル

＜問い合わせ先＞ カッティングソリューション事業部 露久志（ツユクシ） TEL ： 0725-31-0511
トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について
株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（ NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、 SDS、 SDS-ONE、 SDS-ONE APEX、 APEXFiz、 P-CAM、 P-SPR 及びホールガーメントは、
株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

株式会社島精機製作所 Lonati 社とのパートナーシップについてのご案内

グンゼ株式会社 アパレルカンパニーがサステナブルなサプライチェーンを確立。サプライヤーと協業し、物流拠点から排出される廃プラスチックを活用したPCR材100%の再生ハンガーを開発

クラボウ（倉敷紡績株式会社） 丸亀製麺の使用済みユニフォームを新たなユニフォームへアップサイクル トリドールHD、クラボウ、タイコーコーポレーション3社連携でサステナブルな社会の実現へ

経済産業省 繊維産業の監査要求事項・評価基準「Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）」を策定しました

店頭レポート 大阪・梅田「グラングリーン大阪」二期棟──3月21日、『南館』がグランドオープン

渋谷ファッションウィーク実行委員会 ヒト、モノ、コトを「CULTIVATE」 渋谷の街を舞台に7つのコンテンツで“カルチャーフェス”『渋谷ファッションウィーク2025春』開催中！会期：2025年3月13日（木）〜23日（日） 渋谷の人気ショップが約100店舗参加するショッピング体験やデジタルスタンプラリー街なかで開催される多様なLIVEやトークショー、渋谷の街を彩る期間限定アートが登場渋谷のキーパーソンもキックオフに集結！

株式会社島精機製作所 「第 22 回ジャパン・ヤーン・フェア」共同出展のご案内

一般社団法人日本縫製機械工業会 第45回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール受賞者を発表 ~全国の小中高校生が「ミシンを使ったものづくりに挑戦」~

ブラザー工業株式会社 ブラザー、業界初*0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載「ブリッジ型プログラム式電子ミシン NEXIO BAS-365K/BAS-370K (Kシリーズ)」新発売

株式会社三陽商会 企業賞 「SANYO服福賞」表彰式・座談会を開催【三陽商会の服育活動】 2024年度「新宿区『みどりの小道』環境日記コンテスト」に協賛。～ 地域の子供たちとの交流により、服やモノを大切に長く使う心を共に育む ～

株式会社島精機製作所 「ジャパン・ベストニット・セレクション 2024」出展のご案内

大阪マラソン組織委員会事務局 大阪マラソン公式グッズ第 1 弾を発表！ 11 月 22 日（金曜日）特設 EC サイトにて販売開始 自分用に、応援用に、好きなメッセージやスタンプを入れてカスタマイズ

株式会社ミマキエンジニアリング 「JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市」出展のご案内（11/27～11/30：インテックス大阪）

ヤマトミシン製造株式会社 JIAM 2024 OSAKA 出展のご案内 INTEX OSAKA (大阪市) ヤマトブース: 4-D011

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「JIAM OSAKA 2024　国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」に出展

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市出展概要 2024 年 11 月 27 日（水）～11 月 30 日（土） インテックス大阪

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2024 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「JIAM 2024 OSAKA国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」出展のご案内

渋谷ファッションウィーク2024秋 ファッション×サステナブルに挑戦した SHIBUYA RUNWAYを開催

ブラザー工業株式会社 「JIAM OSAKA 2024 国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」に出展

メッセフランクフルト AMに特化したイベント 「フォームネクストフォーラム 東京 2024」が閉幕 次回は2025年9月25日（木）－26日（金） 東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催

日本縫製機械工業会(JASMA) 縫製機械産業をリードする「JIAM 2024 OSAKA」 グローバルなビジネスチャンスを促進する最前線、11 月にインテックス大阪で開催!

株式会社デサント スポーツブランド『MOVESPORT』がプロバレーボール選手 石川祐希とアドバイザリー契約を締結　 新・ブランドビジュアル完成！撮影メイキング映像を本日（9/12）より公開

ドミンゴ ゴールドウイン 豊和株式会社 ビッグジョン シキボウ ペガサス MIMAKI シマセイキ BROTHER ダンス ウィズ ドラゴン ミズノ株式会社 かまだプリント株式会社 株式会社デサント