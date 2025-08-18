ブラザー工業株式会社

ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

ブラザー工業株式会社の工業用ミシンの中国現地販売子会社である兄弟機械商業(上海)有限公司および家庭用ミシンの同国現地販売会社である兄弟(中国)商業有限公司は、9 月 24 日(水)から 9 月 27 日(土)まで 4 日間、中国・上海で開催される「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA2025）」に出展します。ブラザーブースでは、工業用ミシンのほか、家庭用ミシンやガーメントプリンターなど、さまざまな製品が展示される予定となっています。

ブラザーの工業ミシン事業のキーメッセージである「その一針(いっしん)から、革新へ。」をコンセプトにしたブラザーブースでは、110年以上に渡り培った縫製知見と最新のデジタル技術を掛け合わせ、アパレル・ノンアパレル分野のお客様の自動化、省人化、属人化の課題を解決するための製品・ソリューションの展示を行います。また、新製品も初披露される予定です。

■ブース概要

展示場所：上海新国際博覧中心 W4 館内

ブース No：D22 (工業用ミシン・IPB・家庭用ミシン)

ブース面積 ：360 ㎡(工業用ミシン・IPB 面積 302 ㎡、家庭用ミシンブース面積 57 ㎡)

【ブラザー出展内容】

■工業ミシンエリア

・アパレルコーナー

これまで縫製業界内で高い縫製品質とパフォーマンスを出し続けてきた DIGIFLEX FEED をさらにパワーアップさせたDIGIFLEX FEED 2.0 を搭載した S-7300B の実機を初出展します。また NEXIO シリーズとしてお客様からも高い評価をいただいてきた穴かがりミシン、二本針ミシン、鳩目穴かがりミシン等を展示致します。市場のお客様の要求にお応えした装置も併せて展示しております。

・ノンアパレルコーナー

DIGIFLEX TUNE を搭載した BAS-K シリーズを展示します。調整値をデジタル化することで、0.01 ミリ単位の調整の再現が可能になりました。またエアバッグなど大型縫製アイテムに特化したプログラム式電子ミシンのソリューション事例を紹介します。





・DIGIFLEX 特設コーナー

ブラザーが誇るデジタル技術の総称 DIGIFLEX。今回 CISMA では DIGIFLEX FEED 2.0 と DIGIFLEX TUNE の技術価値をご覧いただく特別なスペースを用意しております。





■IPB コーナー

お子さま向け衣服にも安心してプリントでき環境にも配慮した Brother のインクのご紹介や、衣類のほかにも多様なアイテムにデザインを高速かつ美しくプリントできる GTX シリーズガーメントプリンターをご紹介いたします。

■業務用刺繍機 PR コーナー

ブラザー業務用刺繍機 PR シリーズは「スマートで効率的、お客様のオリジナル刺繍を簡単に」をコンセプトに、服装工場のオーダーメイド・リテール・個人創業者など、多様な業界向けに設計されています。

初心者にも優しいタッチパネルと直感的な操作性、さらにスマート糸通し＆刺繍位置決めシステムを搭載し、迅速にオリジナル刺繍を実現、収益向上をサポート。多様化するカスタム刺繍ニーズに対応します。

※都合により展示内容を変更する場合があります。