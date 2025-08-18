MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」...

ブラザー工業株式会社
ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

update: 2025/08/18

ブラザー工業株式会社の工業用ミシンの中国現地販売子会社である兄弟機械商業(上海)有限公司および家庭用ミシンの同国現地販売会社である兄弟(中国)商業有限公司は、9 月 24 日(水)から 9 月 27 日(土)まで 4 日間、中国・上海で開催される「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA2025）」に出展します。ブラザーブースでは、工業用ミシンのほか、家庭用ミシンやガーメントプリンターなど、さまざまな製品が展示される予定となっています。

ブラザーの工業ミシン事業のキーメッセージである「その一針(いっしん)から、革新へ。」をコンセプトにしたブラザーブースでは、110年以上に渡り培った縫製知見と最新のデジタル技術を掛け合わせ、アパレル・ノンアパレル分野のお客様の自動化、省人化、属人化の課題を解決するための製品・ソリューションの展示を行います。また、新製品も初披露される予定です。

■ブース概要
展示場所：上海新国際博覧中心 W4 館内
ブース No：D22 (工業用ミシン・IPB・家庭用ミシン)
ブース面積 ：360 ㎡(工業用ミシン・IPB 面積 302 ㎡、家庭用ミシンブース面積 57 ㎡)

【ブラザー出展内容】
■工業ミシンエリア

・アパレルコーナー
これまで縫製業界内で高い縫製品質とパフォーマンスを出し続けてきた DIGIFLEX FEED をさらにパワーアップさせたDIGIFLEX FEED 2.0 を搭載した S-7300B の実機を初出展します。また NEXIO シリーズとしてお客様からも高い評価をいただいてきた穴かがりミシン、二本針ミシン、鳩目穴かがりミシン等を展示致します。市場のお客様の要求にお応えした装置も併せて展示しております。

・ノンアパレルコーナー
DIGIFLEX TUNE を搭載した BAS-K シリーズを展示します。調整値をデジタル化することで、0.01 ミリ単位の調整の再現が可能になりました。またエアバッグなど大型縫製アイテムに特化したプログラム式電子ミシンのソリューション事例を紹介します。


・DIGIFLEX 特設コーナー
ブラザーが誇るデジタル技術の総称 DIGIFLEX。今回 CISMA では DIGIFLEX FEED 2.0 と DIGIFLEX TUNE の技術価値をご覧いただく特別なスペースを用意しております。


■IPB コーナー
お子さま向け衣服にも安心してプリントでき環境にも配慮した Brother のインクのご紹介や、衣類のほかにも多様なアイテムにデザインを高速かつ美しくプリントできる GTX シリーズガーメントプリンターをご紹介いたします。

■業務用刺繍機 PR コーナー
ブラザー業務用刺繍機 PR シリーズは「スマートで効率的、お客様のオリジナル刺繍を簡単に」をコンセプトに、服装工場のオーダーメイド・リテール・個人創業者など、多様な業界向けに設計されています。
初心者にも優しいタッチパネルと直感的な操作性、さらにスマート糸通し＆刺繍位置決めシステムを搭載し、迅速にオリジナル刺繍を実現、収益向上をサポート。多様化するカスタム刺繍ニーズに対応します。

※都合により展示内容を変更する場合があります。

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

株式会社島精機製作所 Lonati 社とのパートナーシップについてのご案内

グンゼ株式会社 アパレルカンパニーがサステナブルなサプライチェーンを確立。サプライヤーと協業し、物流拠点から排出される廃プラスチックを活用したPCR材100%の再生ハンガーを開発

クラボウ（倉敷紡績株式会社） 丸亀製麺の使用済みユニフォームを新たなユニフォームへアップサイクル トリドールHD、クラボウ、タイコーコーポレーション3社連携でサステナブルな社会の実現へ

経済産業省 繊維産業の監査要求事項・評価基準「Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）」を策定しました

店頭レポート 大阪・梅田「グラングリーン大阪」二期棟──3月21日、『南館』がグランドオープン

渋谷ファッションウィーク実行委員会 ヒト、モノ、コトを「CULTIVATE」 渋谷の街を舞台に7つのコンテンツで“カルチャーフェス”『渋谷ファッションウィーク2025春』開催中！会期：2025年3月13日（木）〜23日（日） 渋谷の人気ショップが約100店舗参加するショッピング体験やデジタルスタンプラリー街なかで開催される多様なLIVEやトークショー、渋谷の街を彩る期間限定アートが登場渋谷のキーパーソンもキックオフに集結！

株式会社島精機製作所 「第 22 回ジャパン・ヤーン・フェア」共同出展のご案内

一般社団法人日本縫製機械工業会 第45回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール受賞者を発表 ~全国の小中高校生が「ミシンを使ったものづくりに挑戦」~

ブラザー工業株式会社 ブラザー、業界初*0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載「ブリッジ型プログラム式電子ミシン NEXIO BAS-365K/BAS-370K (Kシリーズ)」新発売

株式会社三陽商会 企業賞 「SANYO服福賞」表彰式・座談会を開催【三陽商会の服育活動】 2024年度「新宿区『みどりの小道』環境日記コンテスト」に協賛。～ 地域の子供たちとの交流により、服やモノを大切に長く使う心を共に育む ～

株式会社島精機製作所 「ジャパン・ベストニット・セレクション 2024」出展のご案内

大阪マラソン組織委員会事務局 大阪マラソン公式グッズ第 1 弾を発表！ 11 月 22 日（金曜日）特設 EC サイトにて販売開始 自分用に、応援用に、好きなメッセージやスタンプを入れてカスタマイズ

株式会社ミマキエンジニアリング 「JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市」出展のご案内（11/27～11/30：インテックス大阪）

ヤマトミシン製造株式会社 JIAM 2024 OSAKA 出展のご案内 INTEX OSAKA (大阪市) ヤマトブース: 4-D011

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「JIAM OSAKA 2024　国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」に出展

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市出展概要 2024 年 11 月 27 日（水）～11 月 30 日（土） インテックス大阪

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2024 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「JIAM 2024 OSAKA国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」出展のご案内

渋谷ファッションウィーク2024秋 ファッション×サステナブルに挑戦した SHIBUYA RUNWAYを開催

ブラザー工業株式会社 「JIAM OSAKA 2024 国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」に出展

メッセフランクフルト AMに特化したイベント 「フォームネクストフォーラム 東京 2024」が閉幕 次回は2025年9月25日（木）－26日（金） 東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催

日本縫製機械工業会(JASMA) 縫製機械産業をリードする「JIAM 2024 OSAKA」 グローバルなビジネスチャンスを促進する最前線、11 月にインテックス大阪で開催!

株式会社デサント スポーツブランド『MOVESPORT』がプロバレーボール選手 石川祐希とアドバイザリー契約を締結　 新・ブランドビジュアル完成！撮影メイキング映像を本日（9/12）より公開

店頭レポート 大阪・梅田、北ヤード再開発事業「グラングリーン大阪」の第一期分がオープン──情報発信と商業ゾーンの北館が開業

デサントジャパン株式会社 『デサント』から、24FWランニングコレクション発売”まるで呼吸をするかのように”汗で蒸れた不快な空気を排出するランニングウエアの新作 「走りに呼応し、空気が巡る。」

デサントジャパン株式会社 『デサント』が プロバレーボーラー石川祐希選手とコラボレーション。応援への感謝を込めたアイテムを2024年９月５日（木）に発売

デサントジャパン株式会社 『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』2024 FALL & WINTER COLLECTION 9月21日(土)より発売

デサントジャパン株式会社 『デサント』からバレーボールウェア24秋冬コレクションを発売。「もっと速く、自由に、しなやかに。」を追求した機能性ウェアを展開。石川祐希選手が着用のメインビジュアルを特設サイトで公開

ゴールドウイン ペガサス BROTHER シキボウ 株式会社デサント ドミンゴ ビッグジョン ミズノ株式会社 ダンス ウィズ ドラゴン MIMAKI シマセイキ 豊和株式会社 かまだプリント株式会社