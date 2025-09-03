MENU
株式会社島精機製作所
「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

update: 2025/09/03

弊社は、 9 月 10 日（水） ～12 日（金）の 3 日間、 インテックス大阪 において開催される「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」に出展いたします。当展は、安全衛生保護具や作業環境改善機器、健康増進機器などの展示を通じて、職場における安全衛生水準の向上を促進し、労働災害がなく、働く人が心身ともに健康で快適に過ごせる職場環境を維持するための 技術、情報、ノウハウを提供する、安全衛生分野で国内最大の展示会です。

その目的に合わせ、安全保護具業界や産業資材分野に向けた新しい提案として、NC 裁断機（自動裁断機）＜P-CAM®シリーズ＞で裁断した不織布、ビニールシート、プリプレグシートなどの各種カットサンプルを展示し、 さまざまな業界に応じた素材の裁断事例をご紹介します。
また、ニットサンプルの展示では、耐切創や難燃素材を使用した手袋、エプロンをはじめ、アイテムが立体的に丸ごと編み上がり、カットロスがなく必要な糸しか使用しないため資源の無駄を削減できる、環境負荷の少ないホールガーメント®のニットサンプルもご覧いただけます。
裁断サンプルやニットサンプルなど各種アイテムの展示に加え、NC 裁断機（自動裁断機）やホールガーメント®横編機、コンピュータ横編機の導入により、生産精度の向上やリードタイムの短縮だけでなく、裁断時のカットロス削減やホールガーメント®による資源の有効活用を通じて、生産のサステナビリティ向上にも貢献するソリューションを提案いたします。

１. 日 時 2025年9月10日（水）～12日（金）
　　9月10日（水）10：00 ～ 17：30
　　9月11日（木） 9：00 ～ 17：00
　　9月12日（金） 9：00 ～ 15：00

２. 場 所 インテックス大阪 6号館3階C・Dゾーン
　　住所：大阪市住之江区南港北1-5-102

３. ブースNo. D35

４. 主 催 中央労働災害防止協会

５. 展示内容 NC裁断機（自動裁断機）P-CAM®シリーズで裁断した産業資材のカット サンプル
　　安全衛生や快適な職場環境維持に貢献するニットサンプル
　　ホールガーメント®を中心としたニットサンプル

＜問い合わせ先＞
営業統括部 手袋靴下編機販売グループ 森本 TEL：073-474-8200
トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について
株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（ NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、 P-CAM 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

