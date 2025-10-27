株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

59th FISMA TOKYO 出展

2025 年 11 月 12 日（水）～13 日（木）

東京ビッグサイト西３ホール ペガサスブース C-17

株式会社 PEGASUS（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬成望）は来る 1１月 12日（水）～13日（木）の 2 日間、東京ビッグサイトにて開催されます「59th FISMA TOKYO(東京ファッション産業機器展)」に出展いたします。

PEGASUS ブースでは縫製技量に関する課題をお持ちの現場に適した「脱技能化」 「省力化」ミシンを中心に出展します。弊社の若手社員による縫製実演と共に、品質の均一化と安定した仕上がりを可能にするミシンを商品知 識豊富な営業担当がご提案いたします。

●出展概要

【会期】 2025 年 11 月 12 日（水）~13 日（木）10:00~17:00

【会場】東京ビッグサイト 西３ホール

【ペガサスブース】 C-17

59th FISMA TOKYO 公式 URL: https://www.fisma.tokyo/

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業し、現在は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。

当社は 2023 年 4 月よりペガサスミシン製造株式会社から株式会社ＰＥＧＡＳＵＳへ社名変更致しました。

【会社概要】

社 名 : 株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

所在地 : 大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号

代表者 : 代表取締役社長 美馬 成望

創 業 : 1914 年

URL : https://www.pegasus.co.jp/

【お問合せ先】

工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739

その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351