TOP > 情報アラカルト > 株式会社島精機製作所 「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所
「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

update: 2025/11/21

　弊社は 、 12 月 3 日（水）～ 12 月 5 日 （金）の 3 日間 、 東京ビッグサイトにおいて開催される 「 sampe Japan 先端材料技術展 2025」に出展いたします。 当展では、 ニーズに合わせて裁断長 をカスタマイズできる コンパクトタイプの NC 裁断機（自動裁断機） ＜P-CAM®120C＞を出展し、 裁断の実演をご覧いただくとともに、 裁断機 と の連携強化で優れた効率と操作性を実現できる 設計 CAD ソフトウェアの サブスクリプションサービス ＜APEXFiz® PGM＞ もご紹介します。また、高性能 ・ 高付加価値 ・軽量性・ 高強度の特徴を備えた先端材料の裁断にもご活用いただける＜P-CAM®＞シリーズで裁断した複合材料をはじめ、ビニールシート、不織布、ファブリック、本革、プリプレグシートなどの各種カットサンプルを展示するとともに、産業資材、自動車、家具・インテリア、アパレルなど幅広い業種やアイテムに応じた素材の裁断事例もご紹介いたします。さらに、製品が丸ごと無縫製で立体的に編み上がるためカットロスがなく、資源の無駄を削減できる 環境負荷の少ないホールガーメント®の ニットサンプルをはじめ、 最先端技術 を駆使して実現した、これまでのニットの概念を覆すような編み地やニット製品など、ニットの可能性を体感できる展示もご覧いただけます 。 出展内容は以下の通りです。

P-CAM®120C
　裁断エリア 1,180mm×880mm とコンパクトな NC 裁断機（自動裁断機）です。裁断テーブルを増設することにより、 用途に合わせて裁断長を延長することが可能です。 裁断方式は、直刃カッターによる引き切り、超音波振動によるカット、そしてレシプロ駆動によるナイフ裁断の 3 種類から選択可能で、炭素繊維、CFRP・GFRP 等の複合材料やアラミド繊維・ポリエチレン繊維など各種産業資材の裁断に対応しています。また、設計 CAD システム＜SDS®-ONE APEX シリーズ＞との連携により、産業資材、車輛資材、インテリア、雑貨、アパレルなどさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただけます。

APEXFiz® PGM
　ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております All in One のデザインシステム＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。 職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の PGM-Patternmaker からフルスペックの PGM Pro まで、 4 種類の製品ラインアップをご用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

１. 日 時
2025年12月3日（水）～12月5日（金）
10:00 ～ 17:00
２. 会場
東京ビッグサイト
住所：東京都江東区有明 3-11-1
３. ブースNo.
S-02（南4ホール）
４. 主 催
一般社団法人先端材料技術協会（SAMPE Japan）
日刊工業新聞社(The Nikkan Kogyo Shimbun)
５. 来場登録
https://autumnfair.nikkan.co.jp/
事前に上記サイトでの来場登録（無料）が必要です。
６. 出展内容
P-CAM®120C（NC裁断機／自動裁断機）
APEXFiz® PGM（設計CADソフトウェア）
P-CAM®シリーズで裁断した産業資材、織物、丸編みカットサンプル
ホールガーメント®を中心としたニットサンプル
＜問い合わせ先＞
カッティングソリューション事業部 岩本 TEL：03-3246-0511
トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について
　株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（ NC 裁断機）の開発・製造・販 売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、 SDS、 SDS-ONE、 SDS-ONE APEX、 APEXFiz、 P-CAM 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です

