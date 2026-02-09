株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ
第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展
2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土）
インテックス大阪 3 号館 ペガサスブース NO.7
株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬成望）は来る 3月 6 日（金）～7日（土）の 2日間、インテックス大阪 3号館にて開催されます「第 55回 ASM OSAKA 2026（旧大阪ミシンショー） 」 に出展いたします。
ペガサスブースでは、現場の縫製課題を解決する「脱技能化」「省力化」ミシンおよび装置類をご紹介します。品質の均一化と安定した仕上がりを実現する最新ミシンについて、商品知識に精通した営業担当が最適なソリューションをご提案いたします。
また、会期中の 2日間、ミシン・縫製に関する特別セミナーを ASM OSAKA会場内にて実施いたします。
イベント案内ページ: https://asm-osaka.com/event/
※都合により出展機種および内容を変更することがありますので、予めご了承ください。
●出展概要
【会期】 2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土）10:00~17:00（最終日は 16:30 まで）
【会場】 インテックス大阪 3 号館
【主催】 大阪府ミシン商業協同組合
【ペガサスブース】 NO.7
ASM OSAKA 公式 URL: https://asm-osaka.com/
株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて
株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業し、現在は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。
当社は 2023 年 4 月よりペガサスミシン製造株式会社から株式会社ＰＥＧＡＳＵＳへ社名変更致しました。
【会社概要】
社 名 : 株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ
所在地: 大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号
代表者: 代表取締役社長 美馬 成望
創 業: 1914 年
URL: https://www.pegasus.co.jp/
【お問合せ先】
工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739
その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351