株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展

2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土）

インテックス大阪 3 号館 ペガサスブース NO.7

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬成望）は来る 3月 6 日（金）～7日（土）の 2日間、インテックス大阪 3号館にて開催されます「第 55回 ASM OSAKA 2026（旧大阪ミシンショー） 」 に出展いたします。

ペガサスブースでは、現場の縫製課題を解決する「脱技能化」「省力化」ミシンおよび装置類をご紹介します。品質の均一化と安定した仕上がりを実現する最新ミシンについて、商品知識に精通した営業担当が最適なソリューションをご提案いたします。

また、会期中の 2日間、ミシン・縫製に関する特別セミナーを ASM OSAKA会場内にて実施いたします。

イベント案内ページ: https://asm-osaka.com/event/

※都合により出展機種および内容を変更することがありますので、予めご了承ください。

●出展概要

【会期】 2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土）10:00~17:00（最終日は 16:30 まで）

【会場】 インテックス大阪 3 号館

【主催】 大阪府ミシン商業協同組合

【ペガサスブース】 NO.7

ASM OSAKA 公式 URL: https://asm-osaka.com/

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業し、現在は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。

当社は 2023 年 4 月よりペガサスミシン製造株式会社から株式会社ＰＥＧＡＳＵＳへ社名変更致しました。

【会社概要】

社 名 : 株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

所在地: 大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号

代表者: 代表取締役社長 美馬 成望

創 業: 1914 年

URL: https://www.pegasus.co.jp/

【お問合せ先】

工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739

その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351