MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > 株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展 2026 年 3 月 6 日（金）...

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ
第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展
2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土）
インテックス大阪 3 号館 ペガサスブース NO.7

update: 2026/02/09

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬成望）は来る 3月 6 日（金）～7日（土）の 2日間、インテックス大阪 3号館にて開催されます「第 55回 ASM OSAKA 2026（旧大阪ミシンショー） 」 に出展いたします。

ペガサスブースでは、現場の縫製課題を解決する「脱技能化」「省力化」ミシンおよび装置類をご紹介します。品質の均一化と安定した仕上がりを実現する最新ミシンについて、商品知識に精通した営業担当が最適なソリューションをご提案いたします。
また、会期中の 2日間、ミシン・縫製に関する特別セミナーを ASM OSAKA会場内にて実施いたします。

イベント案内ページ: https://asm-osaka.com/event/

※都合により出展機種および内容を変更することがありますので、予めご了承ください。

●出展概要

【会期】 2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土）10:00~17:00（最終日は 16:30 まで）
【会場】 インテックス大阪 3 号館
【主催】 大阪府ミシン商業協同組合
【ペガサスブース】 NO.7
ASM OSAKA 公式 URL: https://asm-osaka.com/

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業し、現在は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。
当社は 2023 年 4 月よりペガサスミシン製造株式会社から株式会社ＰＥＧＡＳＵＳへ社名変更致しました。

【会社概要】
社 名 : 株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ
所在地: 大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号
代表者: 代表取締役社長 美馬 成望
創 業: 1914 年
URL: https://www.pegasus.co.jp/

【お問合せ先】
工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739
その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展 2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土） インテックス大阪 3 号館 ペガサスブース NO.7

大阪府ミシン商業協同組合 ものづくりの最先端を体感できる2日間！ 『第55回 ASM OSAKA 2026 Apparel & Sewing Machine Promotion』

株式会社島精機製作所 Lonati 社との共同ウェビナー開催のご案内

株式会社島精機製作所 「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」出展のご案内

デサントジャパン株式会社 デサントジャパン株式会社『アンブロ』ブランドで青森県サッカー協会とパートナーシップ契約締結

株式会社ＡＯＫＩ “働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く 『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表 ～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

ブラザー工業株式会社 ブラザー、0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載のアームベッド型プログラム式電子ミシンNEXIO(ネクシオ) BAS-341K/BAS-342K 新発売

株式会社ミマキエンジニアリング 日本全国のプリント工場が大集結！ 「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

株式会社島精機製作所 「2025 SHIMA SEIKI 岡山プライベートショー」 開催のご案内

株式会社島精機製作所 「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「北陸ヤーンフェア 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「第 17 回ジャパン・ベストニット・セレクション 2025」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 59th FISMA TOKYO 出展 2025 年 11 月 12 日（水）～13 日（木） 東京ビッグサイト西３ホール ペガサスブース C-17

ブラザー工業株式会社 59th FISMA TOKYO (東京ファッション産業機器展) ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN - 」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「59th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】ビルトイン電装一体型ミシン M900neo シリーズ発売 安全縫いミシン・オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 【目標718％達成】幻のニット「NUONE（ヌワン）」が復活。Makuakeでの先行販売は10月13日まで！ 2019年に惜しまれつつ幕を閉じたニットウェアブランド「NUONE」が復活。多くのお客さまから続々と応援の声をいただいています。

株式会社島精機製作所 「第 51 回 JITAC ヨーロピアン・テキスタイル・フェア 2026/27 AW」 出展のご案内

企業レポート オンワード樫山、メンズブランド「ジョセフ・アブード」──上陸30周年を機に業容拡大、新規顧客の開拓にも力を入れる

ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

株式会社島精機製作所 Lonati 社とのパートナーシップについてのご案内

グンゼ株式会社 アパレルカンパニーがサステナブルなサプライチェーンを確立。サプライヤーと協業し、物流拠点から排出される廃プラスチックを活用したPCR材100%の再生ハンガーを開発

ミズノ株式会社 ドミンゴ シキボウ BROTHER シマセイキ ダンス ウィズ ドラゴン 豊和株式会社 株式会社デサント ビッグジョン ゴールドウイン ペガサス