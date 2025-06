株式会社島精機製作所

ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

弊社は、 All in One のデザインシステム<SDS®-ONE APEX>シリーズに搭載している、横編機の編成データを作成するためのアプリケーションソフト『KnitPaint』をソフトウェアとして独立させたプログラミング専用ソフトウェア<SDS® KnitPaint-Online>を発売いたします。 また、衿編み機 N.SSR®072 専用のプログラミングソフトウェア<SDS® KnitPaint-Online Collar>も同時に発売いたします。

SDS® KnitPaint-Online は、編成データの作成においてスタイルを選択し製品の指示寸法を入力すると、型紙が自動的に作成されプログラミングデータのベースに変換されるほか、企画段階で作成されたパターンやデ ザインのデータもプログラミングのデータとして利用できるため、効率化が図れます。 また、スタイル別の編成ノウハウがソフトに組み込まれており、プログラミングをサポートする機能も充実しています。 さらに、編成条件の困難な箇所や間違いを事前に検出し、編成調整時間の短縮に貢献する 『ニッティングアシスト』 機能や、3D アニメーションで針の動きと糸の様子を事前に確認することができる『ニッティングビューアー』機能なども搭載しています。加えて、KnitPaint で作成したプログラミングデータからループシミュレーションをおこない、完成品のイメージをバーチャルで確認できる『バーチャルニット』や、SDS®-ONE APEX シリーズの Design ソフトの一部の機能を含む 『Design for SDS® KnitPaint-Online』などデザイン検討に役立つ機能もご利用いただけます。 一方、 SDS® KnitPaint-Online Collar は、衿編み機 N.SSR®072 のプログラミングに必要な機能のみ搭載されており、シンプルな操作性で効率的にデータを作成できます。

デスクトップやノートパソコンにインストールすることで、職場でも自宅でも勤務形態に合わせてご活用いただける SDS® KnitPaint-Online および SDS® KnitPaint-Online Collar は、お客様が想像したモノづくりを具現化すべく、いつでもどこでもサポートします。

記

製品名 SDS® KnitPaint-Online(ニットソフトウェア) 搭載内容 KnitPaint

バーチャルニット

Design for SDS® KnitPaint-Online 発売日 2025年6月9日 URL https://www.shimaseiki.co.jp/product/knit/sds_knitpaint-online 製品名 SDS® KnitPaint-Online Collar(衿編み機N.SSR®072専用ニットソフトウェア) 搭載内容 KnitPaint

Design for SDS® KnitPaint-Online Collar 発売日 2025年6月9日 URL https://www.shimaseiki.co.jp/product/knit/sds_knitpaint-online/collar/

<問い合わせ先> 営業統括部 加藤 TEL: 073-474-8200

トータルデザインセンター 烏野 TEL:073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所(本社:和歌山市、社長:島三博)は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機(NC 裁断機)の開発・製造・販売をお こなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、SSR、SDS、SDS-ONE、SDS-ONE APEX 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。