デサントジャパン株式会社

『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』2024 FALL & WINTER COLLECTION 9月21日(土)より発売

デサントジャパン株式会社が監修する『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』は、2024年9月21日(土)よりFALL & WINTER COLLECTIONの展開を開始いたします。

2023年から『HUNTING WORLD』とともに〈HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB〉コレクションを始動。"Authenticity meets technical innovation."(オーセンティックとテクニカルによる革新の出会い)を掲げ、モノづくりを追求しています。

3シーズン目の2024 FALL & WINTER COLLECTIONは、ウールのような風合いをもつシンセティック・ツィードを使用した防水ダウンジャケット、チューブ構造のダウンパックが交互に形成されたダウンジャケット、機能を内側に潜めミニマルに仕上げたジャケット、アーカイブを機能的にアップデートしリプロダクトしたシェルジャケットなどをラインナップ。

『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』は、都市生活から自然の中へと移り変わるライフスタイルに寄り添い、新たな冒険に導いていきます。

WEB :https://huntingworld.com/descente_lab

Instagram :<huntingworld_descente.lab>

■展開店舗

・HUNTING WORLD 帝国ホテル店

東京都千代田区内幸町1丁目1−1 本館1F

10:00-19:00

※『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』のバッグの取り扱いはございません。

・DESCENTE BLANC 代官山 2F

東京都渋谷区猿樂町19-4 CUBE代官山 C棟

11:00-20:00

・UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店

東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ ウェストウォーク 2F-3F

日-木:11:00 -20:00, 金土・祝前日:11:00 - 21:00

・ZEFIRO

北海道札幌市中央区南二条西3丁目11-1K-23ビル

10:00 - 20:00

・LAGLAG MARKET

千葉県柏市泉町1-26

11:00 - 19:00

・View Brewmels

静岡県静岡市葵区両替町2-5-1

11:00 - 20:00

・LOFTMAN COOP E-ma

大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma B1F

平日:12:00 - 20:00 ,土日祝:11:00 - 20:00

・RAFFSPEC

岡山県岡山市北区表町1-4-38グッドラックビル2F

11:00 - 19:00 ,日:12:00 - 19:00 ,火曜定休

『HUNTING WORLD』について

1965年に冒険家ロバート・M・リー(通称:ボブ・リー)によってニューヨークで設立。高度な技術と巧みな素材使いをもとに、機能性も備えたアイテムを展開。1972年には冒険で会得した知識のもと、3層構造の機能素材「バチュー・クロス」をボブ自ら開発。この画期的な素材を使った製品は、瞬く間にアメリカの枠を飛び越え、世界中の人々から絶大な支持を得る。生粋のアウトドアマンであるボブが追求したものづくりへの情熱、そして大自然への飽くなき愛情は、ブランドの確固としたアイデンティティとして現在も継承されている。

『デサント』について

トップアスリートとの共同開発に基づいて、常に斬新な発想で今までにない「モノ創り」を目指し、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れたスポーツウェアを世界に提案します。

ブランドサイト:https://store.descente.co.jp/descente/





『DESCENTE.LAB』について

質の高い機能美を提案する「デサント オルテライン」で築き上げた知見と技術をもとに、自由な発想で新たな価値の創造を目的に発足した「DESCENTE.LAB」。時代を越えて支持されるタイムレスなモノづくりをめざし、問題提起型で次世代の開発を行う。創造しているのは、可能性そのもの。それは世界にまだないものであり、未来を変えるかもしれないもの。既成の考え方にこだわらず、 世の中を新しい視点で見つめ、道なき道を開拓しながら未来へと進んでいく。「可能性を探す旅」をコンセプトに、想像を超えるモノづくりに挑んでいる。

『HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB』について

2023年秋冬よりスタートしたハンティングワールドの新プロジェクト。コレクションテーマは "Authenticity meets technical innovation."(オーセンティックとテクニカルによる革新の出会い) 。ブランドの単なる融合ではなく、モノづくりへの信念や哲学の共鳴により実現したスペシャルライン。両ブランドの共通点でもあるクラフツマンシップを余すことなく体現するだけでなく、ミニマルで機能的なタイムレスプロダクトを提案する。