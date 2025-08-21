MENU
株式会社島精機製作所
「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

update: 2025/08/21

弊社は、9 月 3 日（水）～5 日（金）の 3 日間、東京ビッグサイト東ホールにおいて開催される、 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」における『おしゃれ雑貨 ＆レザーグッズフェア』カテゴリーに出展します。当展では、ニーズに合わせて裁断エリアが選べるコンパクトタイプの裁断機＜P-CAM®120C＞を出展し、裁断の様子をご覧いただくとと もに、さまざまな素材を裁断することができる自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM®＞シリーズで裁断した革や帆布素材を用いて製作したバッグや小物も展示いたします。また、弊社の編み機で編成したニット製ギフトアイテムをご紹介いたします。中でも、 ホールガーメント® は、アイテムが立体的に丸ごと編み上がるため必要な糸しか使用せず、資源の無駄を削減できる環境負荷の少ないサステナブルなニットです。出展内容は以下の通りです。

P-CAM®120C

　アパレル・各種産業資材向けに、ニーズに合わせて裁断エリアが選べる自動裁断機（NC裁断機）です。アパレル CAD システム＜SDS®-ONE APEX シリーズ＞との組み合わせで、アパレル・雑貨・車輛資材・インテリア・複合材料などさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただけます。


１. 日 時 2025 年 9 月 3 日（水）～5 日（金）
　10： 00 ～ 18： 00（ 最終日は17： 00 まで ）

２. 場 所 東京ビッグサイト 東ホール
　住所：東京都江東区有明 3-10-1

３. ブース No. 東 5-T20-22（東 5 ホール）

４. 主 催 株式会社ビジネスガイド社

５. 来場登録 https://giftnet.jp/registration/signup/phoneVerification.html
　招待状もしくは入場用二次元コードが必要となりますので上記よりご登録ください。

６. 出展内容 P-CAM®120C（一枚断ち自動裁断機）
　自動裁断機 P-CAM®シリーズで裁断して製作したバッグや小物
　ホールガーメント®を中心としたニット製ギフトアイテム

＜問い合わせ先＞ カッティングソリューション事業部 森内 TEL：073-474-8239
トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について
株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、SDS、SDS-ONE、SDS-ONE APEX、P-CAM 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

