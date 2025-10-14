株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

【新製品】ビルトイン電装一体型ミシン M900neo シリーズ発売

安全縫いミシン・オーバーロックミシン

株式会社 PEGASUS（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬 成望）は、ミシン本体・モーター・操作パネルを一体化し、省スペース化とセットアップ作業の効率化を実現したビルトイン電装一体型ミシン「M900neo シリーズ」を2025 年 10 月より発売開始いたします。

近年、縫製業界ではスマート化の流れが加速しており、省人化や作業効率の向上、オペレーターの作業環境改善に対するニーズが高まっています。当社では、これらのニーズに応えるく、先行発売しました「MXneo シリーズ」に続き、より幅広いお客様にご利用いただけるラインアップの拡充を進めてまいりました。

このたび発売する「M900neo シリーズ」は、エントリーモデルとしてアパレルをクリエイトするお客様にご満足いただける仕様となっております。

製品概要は以下の通りです。

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業。当社は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。100 年を超える歴史の中で着実に積み上げた技術を活かし、グローバルに事業を展開しております。

