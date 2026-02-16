MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > 株式会社島精機製作所 「第 55 回 ASM OSAKA 2026」出展のご案内

株式会社島精機製作所
「第 55 回 ASM OSAKA 2026」出展のご案内

update: 2026/02/16

弊社は、3 月 6 日（金）・7 日（土）の 2 日間、インテックス大阪において開催される「第 55 回 ASM OSAKA 2026」に出展します。当展では、裁断精度と生産性がアップし、コストパフォーマンスに優れた積層式自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM® R＞による裁断や、裁断に最適な状態で生地を延反することができる自動延反機＜P-SPR®2L＞との連携を実演にてご覧いただけます。加えて、自動車・航空機・産業資材などさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただける自動裁断機 （NC 裁断機） ＜P-CAM®120C＞を、 裁断サンプルとともに展示いたします。
また、パターン設計からサイズ展開、裁断機との連携強化で優れた効率と操作性を実現できるアパレル CAD （設計 CAD） ソフトウェア＜APEXFiz® PGM＞や、 企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、製品の 3D バーチャルサンプリングまで可能なデザインソフトウェア＜APEXFiz® Design＞もご紹介いたします。さらに、裁断や縫製を必要とせず原料ロスを削減することで、環境負荷低減と資源効率化を追求したホールガーメント®横編機＜SWG®091N2＞によるニットサンプルも展示し、横編機のプログラミング専用ソフトウェア＜SDS® KnitPaint-Online＞との連携による、生産の効率化と持続可能なモノづくりをご提案いたします。

＜CAD／CAM 関連＞
P-CAM® R
　高効率、高生産性、高品質、高い安全性でご好評をいただいている SHIMA SEIKI の自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM®＞シリーズのフラッグシップモデルとして、「Revolution（変革）」と「Reborn(再生)」を意味する「R」を冠した P-CAM® R。機械の剛性をアップし、新たな制御テクノロジーを駆使することで、裁断精度の向上を実現し、メンテナンスも容易になりました。
基本設計から一新し、消費電力や部材などの設計から製造工程、そして裁断工程における環境負荷を低減させたことで、縫製工場のサステナビリティ向上にも貢献します。ユーザーの要望に応えて進化した P-CAM® R は、世界一の裁断技術への挑戦を続けます。

P-SPR®2L
反物状態の生地を自動で必要な長さにカットし、指定された枚数に重ねることができる自動延反機です。丸刃自動研磨、耳揃え機構、新開発のレイアップ機能などを備え、生地を最適な状態で延反することが可能です。P-SPR®2L から自動裁断機（NC 裁断機）P-CAM®へと連携することで、一貫した生産システムを構築でき、作業時間の短縮と大幅な省力化を実現します。

P-CAM®120C
裁断エリア 1,180mm×880mm とコンパクトな NC 裁断機（自動裁断機）です。裁断テーブルを増設することにより、用途に合わせて裁断長を延長することが可能です。裁断方式は、直刃カッターによる引き切り、超音波振動によるカット、そしてレシプロ駆動によるナイフ裁 断の３種類から選択可能で、炭素繊維、CFRP・GFRP 等の複合材料やアラミド繊維・ポリエチレン繊維など各種産業資材の裁断に対応しています。また、アパレル CAD（設計 CAD）ソフトウェア／システム＜SDS®-ONE APEX シリーズ＞との連携により、産業資材、車両資材、 インテリア、雑貨、アパレルなどさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただけます。

APEXFiz® PGM
ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております All in One のデザインシステム＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の APEXFiz® PGM-Patternmaker からフルスペックの APEXFiz® PGM Pro まで、 4 種類の製品ラインアップをご用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

＜横編機関連＞
SWG®091N2
裁断・縫製を必要とせず編み機から一着丸ごと立体的にニット製品が編み上がるため、カットロスや縫い代といった原料ロスがなくサステナブルなモノづくりが可能なホールガーメント®横編機のコンパクトタイプです。手袋・靴下のような小物や雑貨から、タンクトップ、レギンスなどのファッション製品までさまざまなアイテムを生産することができます。ファッション業界のみならず、医療やスポーツ、セーフティ、産業資材などの分野でも幅広く活用できるSWG®-091N2 は、柔軟な生産性により製品ラインアップを拡大し、ビジネスチャンスに繋げていただくことが可能です。

SDS® KnitPaint-Online
横編機の編成データを作成するプログラミング専用ソフトウェアです。編成データの作成においては、スタイルを選択し製品の指示寸法を入力すると、型紙が自動的に作成されプログラミングデータのベースに変換されるほか、企画段階で作成された型紙やデザインのデータもプログラミングの元データとして利用できるため、効率化が図れます。また、プログラミングサポート機能やニッティングアシスト機能によりスムーズなプログラミングが可能です。お使いの PC にインストールして職場でも自宅でも勤務形態に合わせてご活用いただける SDS® KnitPaint-Online は、お客様が想像したモノづくりの具現化に貢献します。

＜デザインソフトウェア＞
APEXFiz® Design
企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、そして製品の 3D バーチャルサンプルまで作成可能なデザインソフトウェアのサブスクリプションサービスです。写真と見間違えるほど高品質な製品イメージは、プロトタイプとして活用することで現物サンプルを削減でき、サステナブルな企業活動に貢献します。また、作成したバーチャルサンプルを利用して企画側と生産側をデジタルデータで繋ぐことでコミュニケーションを円滑にし、生産のリードタイム短縮を実現します。お客様のニーズに合わせて、フルスペックの APEXFiz® Design Pro をはじめ 5 種類の製品ラインアップをご用意しております。

１. 日 時
2026年3月6日（金）・7日（土）
10:00～17:00（最終日は 16:30 まで）
２. 会 場
インテックス大阪3号館
住所：大阪市住之江区南港北1-5-102
３. ブースNo.
1
４. 主 催
大阪府ミシン商業協同組合
５. 出展内容
P-CAM® R（積層式自動裁断機／NC裁断機）
P-SPR®2L（自動延反機）
P-CAM®120C（自動裁断機／NC裁断機）
SWG®091N2（ホールガーメント®横編機）
APEXFiz® PGM（アパレルCAD／設計CADソフトウェア）
SDS® KnitPaint-Online（ニットソフトウェア）
APEXFiz® Design（デザインソフトウェア）
裁断サンプル
ホールガーメント®ほかニットサンプル
＜問い合わせ先＞
カッティングソリューション事業部 森内 TEL：073-474-8239
トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について
株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの 経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、SWG、SDS、SDS-ONE、SDS-ONE APEX、APEXFiz、P-CAM、P-SPR 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

株式会社島精機製作所 「第 55 回 ASM OSAKA 2026」出展のご案内

大阪マラソン組織委員会事務局 開業 25 周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪マラソン 2026 に初参加！"超元気"にランナーを応援 パークの仲間たちやエンターテイナーらが大会を盛り上げます

株式会社島精機製作所 「第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 第 55 回 ASM OSAKA 2026 ブラザーブースのご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展 2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土） インテックス大阪 3 号館 ペガサスブース NO.7

大阪府ミシン商業協同組合 ものづくりの最先端を体感できる2日間！ 『第55回 ASM OSAKA 2026 Apparel & Sewing Machine Promotion』

株式会社島精機製作所 Lonati 社との共同ウェビナー開催のご案内

株式会社島精機製作所 「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」出展のご案内

デサントジャパン株式会社 デサントジャパン株式会社『アンブロ』ブランドで青森県サッカー協会とパートナーシップ契約締結

株式会社ＡＯＫＩ “働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く 『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表 ～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

ブラザー工業株式会社 ブラザー、0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載のアームベッド型プログラム式電子ミシンNEXIO(ネクシオ) BAS-341K/BAS-342K 新発売

株式会社ミマキエンジニアリング 日本全国のプリント工場が大集結！ 「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

株式会社島精機製作所 「2025 SHIMA SEIKI 岡山プライベートショー」 開催のご案内

株式会社島精機製作所 「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「北陸ヤーンフェア 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「第 17 回ジャパン・ベストニット・セレクション 2025」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 59th FISMA TOKYO 出展 2025 年 11 月 12 日（水）～13 日（木） 東京ビッグサイト西３ホール ペガサスブース C-17

ブラザー工業株式会社 59th FISMA TOKYO (東京ファッション産業機器展) ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN - 」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「59th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】ビルトイン電装一体型ミシン M900neo シリーズ発売 安全縫いミシン・オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 【目標718％達成】幻のニット「NUONE（ヌワン）」が復活。Makuakeでの先行販売は10月13日まで！ 2019年に惜しまれつつ幕を閉じたニットウェアブランド「NUONE」が復活。多くのお客さまから続々と応援の声をいただいています。

株式会社島精機製作所 「第 51 回 JITAC ヨーロピアン・テキスタイル・フェア 2026/27 AW」 出展のご案内

企業レポート オンワード樫山、メンズブランド「ジョセフ・アブード」──上陸30周年を機に業容拡大、新規顧客の開拓にも力を入れる

ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

ビッグジョン ゴールドウイン シキボウ ドミンゴ ペガサス ダンス ウィズ ドラゴン BROTHER シマセイキ 株式会社デサント 豊和株式会社 ミズノ株式会社