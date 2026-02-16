株式会社島精機製作所

「第 55 回 ASM OSAKA 2026」出展のご案内

弊社は、3 月 6 日（金）・7 日（土）の 2 日間、インテックス大阪において開催される「第 55 回 ASM OSAKA 2026」に出展します。当展では、裁断精度と生産性がアップし、コストパフォーマンスに優れた積層式自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM® R＞による裁断や、裁断に最適な状態で生地を延反することができる自動延反機＜P-SPR®2L＞との連携を実演にてご覧いただけます。加えて、自動車・航空機・産業資材などさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただける自動裁断機 （NC 裁断機） ＜P-CAM®120C＞を、 裁断サンプルとともに展示いたします。

また、パターン設計からサイズ展開、裁断機との連携強化で優れた効率と操作性を実現できるアパレル CAD （設計 CAD） ソフトウェア＜APEXFiz® PGM＞や、 企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、製品の 3D バーチャルサンプリングまで可能なデザインソフトウェア＜APEXFiz® Design＞もご紹介いたします。さらに、裁断や縫製を必要とせず原料ロスを削減することで、環境負荷低減と資源効率化を追求したホールガーメント®横編機＜SWG®091N2＞によるニットサンプルも展示し、横編機のプログラミング専用ソフトウェア＜SDS® KnitPaint-Online＞との連携による、生産の効率化と持続可能なモノづくりをご提案いたします。

＜CAD／CAM 関連＞

P-CAM® R

高効率、高生産性、高品質、高い安全性でご好評をいただいている SHIMA SEIKI の自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM®＞シリーズのフラッグシップモデルとして、「Revolution（変革）」と「Reborn(再生)」を意味する「R」を冠した P-CAM® R。機械の剛性をアップし、新たな制御テクノロジーを駆使することで、裁断精度の向上を実現し、メンテナンスも容易になりました。

基本設計から一新し、消費電力や部材などの設計から製造工程、そして裁断工程における環境負荷を低減させたことで、縫製工場のサステナビリティ向上にも貢献します。ユーザーの要望に応えて進化した P-CAM® R は、世界一の裁断技術への挑戦を続けます。

P-SPR®2L

反物状態の生地を自動で必要な長さにカットし、指定された枚数に重ねることができる自動延反機です。丸刃自動研磨、耳揃え機構、新開発のレイアップ機能などを備え、生地を最適な状態で延反することが可能です。P-SPR®2L から自動裁断機（NC 裁断機）P-CAM®へと連携することで、一貫した生産システムを構築でき、作業時間の短縮と大幅な省力化を実現します。

P-CAM®120C

裁断エリア 1,180mm×880mm とコンパクトな NC 裁断機（自動裁断機）です。裁断テーブルを増設することにより、用途に合わせて裁断長を延長することが可能です。裁断方式は、直刃カッターによる引き切り、超音波振動によるカット、そしてレシプロ駆動によるナイフ裁 断の３種類から選択可能で、炭素繊維、CFRP・GFRP 等の複合材料やアラミド繊維・ポリエチレン繊維など各種産業資材の裁断に対応しています。また、アパレル CAD（設計 CAD）ソフトウェア／システム＜SDS®-ONE APEX シリーズ＞との連携により、産業資材、車両資材、 インテリア、雑貨、アパレルなどさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただけます。

APEXFiz® PGM

ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております All in One のデザインシステム＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の APEXFiz® PGM-Patternmaker からフルスペックの APEXFiz® PGM Pro まで、 4 種類の製品ラインアップをご用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

＜横編機関連＞

SWG®091N2

裁断・縫製を必要とせず編み機から一着丸ごと立体的にニット製品が編み上がるため、カットロスや縫い代といった原料ロスがなくサステナブルなモノづくりが可能なホールガーメント®横編機のコンパクトタイプです。手袋・靴下のような小物や雑貨から、タンクトップ、レギンスなどのファッション製品までさまざまなアイテムを生産することができます。ファッション業界のみならず、医療やスポーツ、セーフティ、産業資材などの分野でも幅広く活用できるSWG®-091N2 は、柔軟な生産性により製品ラインアップを拡大し、ビジネスチャンスに繋げていただくことが可能です。

SDS® KnitPaint-Online

横編機の編成データを作成するプログラミング専用ソフトウェアです。編成データの作成においては、スタイルを選択し製品の指示寸法を入力すると、型紙が自動的に作成されプログラミングデータのベースに変換されるほか、企画段階で作成された型紙やデザインのデータもプログラミングの元データとして利用できるため、効率化が図れます。また、プログラミングサポート機能やニッティングアシスト機能によりスムーズなプログラミングが可能です。お使いの PC にインストールして職場でも自宅でも勤務形態に合わせてご活用いただける SDS® KnitPaint-Online は、お客様が想像したモノづくりの具現化に貢献します。

＜デザインソフトウェア＞

APEXFiz® Design

企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーション、そして製品の 3D バーチャルサンプルまで作成可能なデザインソフトウェアのサブスクリプションサービスです。写真と見間違えるほど高品質な製品イメージは、プロトタイプとして活用することで現物サンプルを削減でき、サステナブルな企業活動に貢献します。また、作成したバーチャルサンプルを利用して企画側と生産側をデジタルデータで繋ぐことでコミュニケーションを円滑にし、生産のリードタイム短縮を実現します。お客様のニーズに合わせて、フルスペックの APEXFiz® Design Pro をはじめ 5 種類の製品ラインアップをご用意しております。

記

１. 日 時 2026年3月6日（金）・7日（土）

10:00～17:00（最終日は 16:30 まで） ２. 会 場 インテックス大阪3号館

住所：大阪市住之江区南港北1-5-102 ３. ブースNo. 1 ４. 主 催 大阪府ミシン商業協同組合 ５. 出展内容 P-CAM® R（積層式自動裁断機／NC裁断機）

P-SPR®2L（自動延反機）

P-CAM®120C（自動裁断機／NC裁断機）

SWG®091N2（ホールガーメント®横編機）

APEXFiz® PGM（アパレルCAD／設計CADソフトウェア）

SDS® KnitPaint-Online（ニットソフトウェア）

APEXFiz® Design（デザインソフトウェア）

裁断サンプル

ホールガーメント®ほかニットサンプル ＜問い合わせ先＞ カッティングソリューション事業部 森内 TEL：073-474-8239

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの 経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、SWG、SDS、SDS-ONE、SDS-ONE APEX、APEXFiz、P-CAM、P-SPR 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。