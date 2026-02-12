株式会社島精機製作所

「第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア」出展のご案内

弊社は、 2026 年 2 月 19 日（ 木 ） ・ 20 日（金）の 2 日間、 いちい信金アリーナ（一宮市総合体育館） において開催される「 第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア 」に出展いたします。 当展は、毛織物、ファッション素材の産地である尾州で開催され、全国の商社、紡績、合繊メーカー、意匠撚糸メーカーなどが一堂に会する展示会です。 当展では、弊社のコンピュータ横編機で編成したプルオーバー や ワンピース、スポーツ・アウトドア向けのアパレルニット製品、靴下・手袋・帽子・マフラー ・ レギンス・バッグなどのニット小物や雑貨、チェア・クッション・ラグなどのインテリア向けニット製品、ウェアラブル・モビリティ向けの産業資材用ニット製品など、各々のコーナーを設け、多彩なニットサンプルをご紹介いたします。また、織物・丸編み・横編みなどの生地をリアルに表現するバーチャルサンプリングが可能なデザインソフトウェア＜ APEXFiz® Design＞のデモンストレーションに加え、SHIMA SEIKI が提供するさまざまな WEB サービスのプラットフォーム＜SHIMA SEIKI Online Services＞の各種製品・サービスについてもご紹介するとともに、ご来場の皆様からのご質問やご相談を通じて、最適なソリューションを ご提案いたします。出展内容の概要は以下の通りです。

ニットサンプル

一着丸ごと立体的に編成するためカットロスがなく、必要な糸しか使用しないサステナブルなモノづくりを実現するホールガーメント ®横編機をはじめ、各種コンピュータ横編機による最新のニットサンプルを展示いたします。

・アパレル関連のニット製品（プルオーバー、ワンピース、スポーツ・アウトドア向けなど）

・小物雑貨関連のニット製品（靴下、手袋、帽子、マフラー、レギンス、バッグ、シューズなど）

・インテリア関連のニット製品（チェア、クッション、ラグなど）

・産業資材関連のニット製品（ウェアラブル・モビリティ向け、耐熱・耐切創 ・ガラス繊維・炭素繊維 など）

APEXFiz® Design

企画・デザインから生産・販売までのモノづくり全般をサポートする＜SDS®-ONE APEX4＞の強みはそのままに、多様化する勤務形態にフィットするソフトウェアのサブスクリプションサービス APEXFiz® Design は、企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーシ ョン、そして製品の 3D バーチャルサンプルまで作成可能です。写真と見間違えるほど高品質な製品イメージは、プロトタイプとして活用することで現物サンプルを削減でき、サステナブルな企業活動に貢献します。また、作成したバーチャルサンプルは単なるイメージに留まらず、企画側と生産側をデジタルデータで繋ぐことでコミュニケーションを円滑にし、生産のリードタイム短縮を実現します。フルスペックの APEXFiz® Design Pro をはじめ 5 種類の製品ラインアップをご用意しており、お客様のニーズに合わせて製品の選択が可能です。

SDS® KnitPaint-Online

All in One のデザインシステム＜SDS®-ONE APEX＞シリーズに搭載している、横編機の編成データを作成するためのアプリケーションソフト『 KnitPaint』をソフトウェアとして独立させた、プログラミング専用ソフトウェアです。編成データの作成においては、スタイルを選択し製品の指示寸法を入力すると、型紙が自動的に作成されプログラミングデータのベースに変換されるほか、企画段階で作成されたパターンやデザインのデータもプログラミングのデータとして利用できるため、効率化が図れます。デスクトップやノートパソコンにインストールすることで、職場でも自宅でも勤務形態に合わせてご活用いただける SDS® KnitPaint-Online は、お客様が想像したモノづくりを具現化すべく、いつでもどこでもサポートします。

yarnbank®

定番から 最新、トレンドの糸まで 、 世界中の糸情報が集約された、ユーザーと糸サプライヤーを結ぶ世界初の WEB サービスで、糸メーカーが参画し、各社の最新の糸情報や糸のデジタルデータを提供しています。ユーザー登録は無料で、自由に閲覧、検索をすることができ、SDS®-ONE APEX シリーズ でのバーチャルサンプリングに活用できる糸のデジタルデータもダウンロードできます。

SHIMA Datamall™

SDS®-ONE APEX シリーズでご活用いただけるニットのデザイン柄や 3D パターンのデータ、オリジナルニットサンプルの編成データを無料で検索・閲覧し 、購入することができるデジタルコンテンツ WEB サービスです。商品企画の情報収集や効率化に役立ち、アパレルメーカーとニットメーカー間のコミュニケーションツールとしてもご利用いただけます。

１. 日 時 2026年2月19日（木） ・20日（金）

10:00～17:00 ２. 場 所 一宮市総合体育館 いちい信金アリーナ

住所：愛知県一宮市光明寺字白山前20番地 ３. ブースNo. 繊−１ ４. 主 催 公益財団法人尾州ファッションデザインセンター ５. 出展内容 ニットサンプル

APEXFiz® Design（デザインソフトウェア）

SDS® KnitPaint-Online（ニットソフトウェア）

yarnbank®（糸情報総合 WEB サービス）

SHIMA Datamall™（デジタルコンテンツ WEB サービス） ＜問い合わせ先＞ 西日本支店 児玉 TEL：0725-31-0511

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

