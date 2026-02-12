MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > 株式会社島精機製作所 「第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア」出展のご案内

株式会社島精機製作所
「第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア」出展のご案内

update: 2026/02/12

　弊社は、 2026 年 2 月 19 日（ 木 ） ・ 20 日（金）の 2 日間、 いちい信金アリーナ（一宮市総合体育館） において開催される「 第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア 」に出展いたします。 当展は、毛織物、ファッション素材の産地である尾州で開催され、全国の商社、紡績、合繊メーカー、意匠撚糸メーカーなどが一堂に会する展示会です。 当展では、弊社のコンピュータ横編機で編成したプルオーバー や ワンピース、スポーツ・アウトドア向けのアパレルニット製品、靴下・手袋・帽子・マフラー ・ レギンス・バッグなどのニット小物や雑貨、チェア・クッション・ラグなどのインテリア向けニット製品、ウェアラブル・モビリティ向けの産業資材用ニット製品など、各々のコーナーを設け、多彩なニットサンプルをご紹介いたします。また、織物・丸編み・横編みなどの生地をリアルに表現するバーチャルサンプリングが可能なデザインソフトウェア＜ APEXFiz® Design＞のデモンストレーションに加え、SHIMA SEIKI が提供するさまざまな WEB サービスのプラットフォーム＜SHIMA SEIKI Online Services＞の各種製品・サービスについてもご紹介するとともに、ご来場の皆様からのご質問やご相談を通じて、最適なソリューションを ご提案いたします。出展内容の概要は以下の通りです。

ニットサンプル
　一着丸ごと立体的に編成するためカットロスがなく、必要な糸しか使用しないサステナブルなモノづくりを実現するホールガーメント ®横編機をはじめ、各種コンピュータ横編機による最新のニットサンプルを展示いたします。

・アパレル関連のニット製品（プルオーバー、ワンピース、スポーツ・アウトドア向けなど）
・小物雑貨関連のニット製品（靴下、手袋、帽子、マフラー、レギンス、バッグ、シューズなど）
・インテリア関連のニット製品（チェア、クッション、ラグなど）
・産業資材関連のニット製品（ウェアラブル・モビリティ向け、耐熱・耐切創 ・ガラス繊維・炭素繊維 など）

APEXFiz® Design
　企画・デザインから生産・販売までのモノづくり全般をサポートする＜SDS®-ONE APEX4＞の強みはそのままに、多様化する勤務形態にフィットするソフトウェアのサブスクリプションサービス APEXFiz® Design は、企画・デザインから配色検討、リアルなファブリックシミュレーシ ョン、そして製品の 3D バーチャルサンプルまで作成可能です。写真と見間違えるほど高品質な製品イメージは、プロトタイプとして活用することで現物サンプルを削減でき、サステナブルな企業活動に貢献します。また、作成したバーチャルサンプルは単なるイメージに留まらず、企画側と生産側をデジタルデータで繋ぐことでコミュニケーションを円滑にし、生産のリードタイム短縮を実現します。フルスペックの APEXFiz® Design Pro をはじめ 5 種類の製品ラインアップをご用意しており、お客様のニーズに合わせて製品の選択が可能です。

SDS® KnitPaint-Online
　All in One のデザインシステム＜SDS®-ONE APEX＞シリーズに搭載している、横編機の編成データを作成するためのアプリケーションソフト『 KnitPaint』をソフトウェアとして独立させた、プログラミング専用ソフトウェアです。編成データの作成においては、スタイルを選択し製品の指示寸法を入力すると、型紙が自動的に作成されプログラミングデータのベースに変換されるほか、企画段階で作成されたパターンやデザインのデータもプログラミングのデータとして利用できるため、効率化が図れます。デスクトップやノートパソコンにインストールすることで、職場でも自宅でも勤務形態に合わせてご活用いただける SDS® KnitPaint-Online は、お客様が想像したモノづくりを具現化すべく、いつでもどこでもサポートします。

yarnbank®
定番から 最新、トレンドの糸まで 、 世界中の糸情報が集約された、ユーザーと糸サプライヤーを結ぶ世界初の WEB サービスで、糸メーカーが参画し、各社の最新の糸情報や糸のデジタルデータを提供しています。ユーザー登録は無料で、自由に閲覧、検索をすることができ、SDS®-ONE APEX シリーズ でのバーチャルサンプリングに活用できる糸のデジタルデータもダウンロードできます。

SHIMA Datamall™
　SDS®-ONE APEX シリーズでご活用いただけるニットのデザイン柄や 3D パターンのデータ、オリジナルニットサンプルの編成データを無料で検索・閲覧し 、購入することができるデジタルコンテンツ WEB サービスです。商品企画の情報収集や効率化に役立ち、アパレルメーカーとニットメーカー間のコミュニケーションツールとしてもご利用いただけます。

１. 日 時
2026年2月19日（木） ・20日（金）
10:00～17:00
２. 場 所
一宮市総合体育館 いちい信金アリーナ
住所：愛知県一宮市光明寺字白山前20番地
３. ブースNo.
繊−１
４. 主 催
公益財団法人尾州ファッションデザインセンター
５. 出展内容
ニットサンプル
APEXFiz® Design（デザインソフトウェア）
SDS® KnitPaint-Online（ニットソフトウェア）
yarnbank®（糸情報総合 WEB サービス）
SHIMA Datamall™（デジタルコンテンツ WEB サービス）
＜問い合わせ先＞
西日本支店 児玉 TEL：0725-31-0511
トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について
　株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博、創業：1962 年）は、ホールガーメント®横編機、コンピュータ横編機、デザインシステム、自動裁断機（ NC 裁断機）、手袋靴下編み機などの開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。ファッション業界に潜在する様々な課 題へのデジタルソリューションを提供する。
通常、商品企画段階で繰り返されるサンプリングに代わり、デザインシステムによるバーチャルサンプリングを活用することで、サンプル作成に掛かる時間・コスト・材料を大幅に削減。一着丸ごと立体的に編み上がり、必要な糸しか使用しないホールガーメント®ニットウェアとの組み 合わせで、スマートでスピーディ、無駄のないサステナブルなモノづくりを実現する。

SHIMA SEIKI、SDS、SDS-ONE、SDS-ONE APEX、APEXFiz、SHIMA Datamall、yarnbank 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です 。

株式会社島精機製作所 「第 23 回ジャパン・ヤーン・フェア」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 第 55 回 ASM OSAKA 2026 ブラザーブースのご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 第 55 回 ASM OSAKA 2026 出展 2026 年 3 月 6 日（金）～7 日（土） インテックス大阪 3 号館 ペガサスブース NO.7

大阪府ミシン商業協同組合 ものづくりの最先端を体感できる2日間！ 『第55回 ASM OSAKA 2026 Apparel & Sewing Machine Promotion』

株式会社島精機製作所 Lonati 社との共同ウェビナー開催のご案内

株式会社島精機製作所 「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」出展のご案内

デサントジャパン株式会社 デサントジャパン株式会社『アンブロ』ブランドで青森県サッカー協会とパートナーシップ契約締結

株式会社ＡＯＫＩ “働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く 『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表 ～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

ブラザー工業株式会社 ブラザー、0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載のアームベッド型プログラム式電子ミシンNEXIO(ネクシオ) BAS-341K/BAS-342K 新発売

株式会社ミマキエンジニアリング 日本全国のプリント工場が大集結！ 「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

株式会社島精機製作所 「2025 SHIMA SEIKI 岡山プライベートショー」 開催のご案内

株式会社島精機製作所 「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「北陸ヤーンフェア 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「第 17 回ジャパン・ベストニット・セレクション 2025」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 59th FISMA TOKYO 出展 2025 年 11 月 12 日（水）～13 日（木） 東京ビッグサイト西３ホール ペガサスブース C-17

ブラザー工業株式会社 59th FISMA TOKYO (東京ファッション産業機器展) ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN - 」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「59th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】ビルトイン電装一体型ミシン M900neo シリーズ発売 安全縫いミシン・オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 【目標718％達成】幻のニット「NUONE（ヌワン）」が復活。Makuakeでの先行販売は10月13日まで！ 2019年に惜しまれつつ幕を閉じたニットウェアブランド「NUONE」が復活。多くのお客さまから続々と応援の声をいただいています。

株式会社島精機製作所 「第 51 回 JITAC ヨーロピアン・テキスタイル・フェア 2026/27 AW」 出展のご案内

企業レポート オンワード樫山、メンズブランド「ジョセフ・アブード」──上陸30周年を機に業容拡大、新規顧客の開拓にも力を入れる

ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

ペガサス 株式会社デサント ミズノ株式会社 シキボウ ビッグジョン ダンス ウィズ ドラゴン シマセイキ BROTHER ゴールドウイン 豊和株式会社 ドミンゴ