株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

Tex process Frankfurt 2026 に出展

2026 年 4 月 21 日(火)～24 日(金)

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬成望）の海外販売会社である PEGASUS EUROPA GmbH （本社：ドイツ カイザースラウテルン、社長：井内 裕之）は、来る 2026 年 4 月 21 日（火）～24 日（金）の 4 日間、ドイツのフランクフルト国際見本市会場にて開催されます「Tex process Frankfurt 2026」に出展いたします。

アパレルの品質・ファッション感覚に優れた欧州諸国をはじめ、トルコ、東欧、北アフリカなど、近年成長著しい市場のユーザーにも満足いただける見本市になるものと期待しております。出展概要は以下の通りです。

●出展概要

【会期】 2026 年 4 月 21 日(火)～24 日(金)

【会場】ドイツ フランクフルト国際見本市会場 Hall 8

【主催】 messe frankfurt

【ペガサスブース】 G59

公式 URL：https://texprocess.messefrankfurt.com/

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業。当社は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。100 年を超える歴史の中で着実に積み上げた技術を活かし、グローバルに事業を展開しております。

【会社概要】

社 名 ：株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

（東証スタンダード：6262）

所在地 ：大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号

代表者 ：代表取締役社長 美馬 成望

創 業 ：1914 年

URL ：https://www.pegasus.co.jp/

【お問合せ先】

工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739

その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351