株式会社ＡＯＫＩ

“働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く

『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表

～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：青木彰宏）が運営する『ジャケジョ※ 2 研究所』では、ジャケットに関する悩みやHOW TO情報を提供し、ジャケットを着用する女性をサポートする活動を行っています。

この度、“働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く『#ジャケジョトレンド白書2025』を発表します。

本白書では、過去10年間で変化した服装への意識や現代女性の消費行動を分析し、働く女性のリアルな声から社会の価値観の変化を明らかにします。さらに、トレンド評論家・牛窪恵氏による解説を交え、時代の変化と動向を多角的に読み解きます。

※1「消費ガチャ」＝“使って初めて分かる”という消費行動固有の不確実性と、近年高まる“失敗したくない”という慎重消

費マインドを生活者視点で端的に言語化した表現。牛窪氏による造語です。 ※2「#ジャケジョ」＝ジャケットを着用する女性

