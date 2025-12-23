MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > 株式会社ＡＯＫＩ “働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く 『＃ジャケ...

株式会社ＡＯＫＩ
“働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く
『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表
～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

update: 2025/12/23

株式会社ＡＯＫＩ（代表取締役社長：青木彰宏）が運営する『ジャケジョ※ 2 研究所』では、ジャケットに関する悩みやHOW TO情報を提供し、ジャケットを着用する女性をサポートする活動を行っています。
この度、“働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く『#ジャケジョトレンド白書2025』を発表します。
本白書では、過去10年間で変化した服装への意識や現代女性の消費行動を分析し、働く女性のリアルな声から社会の価値観の変化を明らかにします。さらに、トレンド評論家・牛窪恵氏による解説を交え、時代の変化と動向を多角的に読み解きます。

※1「消費ガチャ」＝“使って初めて分かる”という消費行動固有の不確実性と、近年高まる“失敗したくない”という慎重消
費マインドを生活者視点で端的に言語化した表現。牛窪氏による造語です。 ※2「#ジャケジョ」＝ジャケットを着用する女性

ジャケジョ研究所：https://www.aoki-style.com/feature/jacketjoshi/

『ジャケジョ研究所』 特設サイトのご紹介

ジャケジョ研究所とは、『＃ジャケジョ』＝ジャケットを着用するすべての女性を応援・サポートする研究機関です。ビジネスウェアに対するお悩み解決方法や、ジャケットがある毎日がより豊かになるようなお役立ち情報の発信を行っています。日々のお手入れ、着まわしやトレンドなどファッションにまつわる情報やレポート記事、コラボ漫画を通して、みなさまにお伝えしてまいります。

サイトはこちらから https://www.aoki‐style.com/feature/jacketjoshi/

株式会社ＡＯＫＩ “働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く 『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表 ～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

ブラザー工業株式会社 ブラザー、0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載のアームベッド型プログラム式電子ミシンNEXIO(ネクシオ) BAS-341K/BAS-342K 新発売

株式会社ミマキエンジニアリング 日本全国のプリント工場が大集結！ 「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

株式会社島精機製作所 「2025 SHIMA SEIKI 岡山プライベートショー」 開催のご案内

株式会社島精機製作所 「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「北陸ヤーンフェア 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「第 17 回ジャパン・ベストニット・セレクション 2025」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 59th FISMA TOKYO 出展 2025 年 11 月 12 日（水）～13 日（木） 東京ビッグサイト西３ホール ペガサスブース C-17

ブラザー工業株式会社 59th FISMA TOKYO (東京ファッション産業機器展) ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN - 」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「59th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】ビルトイン電装一体型ミシン M900neo シリーズ発売 安全縫いミシン・オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 【目標718％達成】幻のニット「NUONE（ヌワン）」が復活。Makuakeでの先行販売は10月13日まで！ 2019年に惜しまれつつ幕を閉じたニットウェアブランド「NUONE」が復活。多くのお客さまから続々と応援の声をいただいています。

株式会社島精機製作所 「第 51 回 JITAC ヨーロピアン・テキスタイル・フェア 2026/27 AW」 出展のご案内

企業レポート オンワード樫山、メンズブランド「ジョセフ・アブード」──上陸30周年を機に業容拡大、新規顧客の開拓にも力を入れる

ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

株式会社島精機製作所 Lonati 社とのパートナーシップについてのご案内

グンゼ株式会社 アパレルカンパニーがサステナブルなサプライチェーンを確立。サプライヤーと協業し、物流拠点から排出される廃プラスチックを活用したPCR材100%の再生ハンガーを開発

クラボウ（倉敷紡績株式会社） 丸亀製麺の使用済みユニフォームを新たなユニフォームへアップサイクル トリドールHD、クラボウ、タイコーコーポレーション3社連携でサステナブルな社会の実現へ

経済産業省 繊維産業の監査要求事項・評価基準「Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）」を策定しました

店頭レポート 大阪・梅田「グラングリーン大阪」二期棟──3月21日、『南館』がグランドオープン

渋谷ファッションウィーク実行委員会 ヒト、モノ、コトを「CULTIVATE」 渋谷の街を舞台に7つのコンテンツで“カルチャーフェス”『渋谷ファッションウィーク2025春』開催中！会期：2025年3月13日（木）〜23日（日） 渋谷の人気ショップが約100店舗参加するショッピング体験やデジタルスタンプラリー街なかで開催される多様なLIVEやトークショー、渋谷の街を彩る期間限定アートが登場渋谷のキーパーソンもキックオフに集結！

株式会社島精機製作所 「第 22 回ジャパン・ヤーン・フェア」共同出展のご案内

株式会社デサント かまだプリント株式会社 ペガサス 豊和株式会社 シキボウ BROTHER ゴールドウイン ミズノ株式会社 ダンス ウィズ ドラゴン ビッグジョン ドミンゴ シマセイキ