株式会社島精機製作所

「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN - 」出展のご案内

弊社は、11 月 12 日（水）～14 日（金）の 3 日間、幕張メッセにおいて開催される「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN -」 に出展します。 当展では、 プラスチックを含むさまざまな資材の裁断に最適な NC 裁断機（自動裁断機） ＜P-CAM®120C＞を出展し、 裁断 の実演をご覧いただくとともに、裁断機との連携強化で優れた効率と操作性を実現できるサブスクリプションサービスの CAD ソフトウェア＜APEXFiz® PGM＞もご紹介します。 また、 高性能、高付加価値、軽量性、高強度を備えた先端材料の裁断にもご活用いただける＜P-CAM® シリーズ＞で裁断した複合材料のほか、ビニールシート、不織布、ファブリック、本革、プリプレグシートなどの各種裁断サンプルを展示し、産業資材、自動車、家具・インテリア、アパレルなどの各業界やアイテムの生産に応じた素材の裁断事例をご紹介いたします。

出展内容は以下の通りです。

P-CAM®120C

裁断エリア 1,180mm×880mm とコンパクトな NC 裁断機（自動裁断機）です。裁断テーブルを増設することにより、用途に合わせて裁断長を延長することが可能です。

裁断方式は、直刃カッターによる引き切り、超音波振動によるカット、そしてレシプロ駆動によるナイフ裁断の３種類から選択可能で、炭素繊維、CFRP・GFRP 等の複合材料やアラミド繊維・ポリエチレン繊維など各種産業資材の裁断に対応しています。

また、設計 CAD システム＜SDS®-ONE APEX シリーズ＞との連携により、 産業資材、車輛資材、インテリア、雑貨、アパレルなどさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただけます。

APEXFiz® PGM

ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております All in Oneのデザインシステム＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の PGM-Patternmaker からフルスペッ クの PGM Pro まで、4 種類の製品ラインアップをご用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

記

１. 日 時 2025年11月12日（水）～14日（金）

10：00 ～ 18：00（最終日は17：00まで） ２. 場 所 幕張メッセ

住所：千葉市美浜区中瀬2-1 ３. ブースNo. 15-26（展示ホール3） ４. 主 催 RX Japan株式会社 ５. 来場登録 事前に以下のサイト「入場用バッジ登録フォーム」よりお手続きをお願いいたします。

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html ６. 出展内容 P-CAM®120C（NC裁断機／自動裁断機）

APEXFiz® PGM（設計CADソフトウェア）

P-CAM®シリーズで裁断した産業資材、織物、丸編みカットサンプル ＜問い合わせ先＞ カッティングソリューション事業部 岩本 TEL：03-3246-0511

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（ NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、 SDS、 SDS-ONE、 SDS-ONE APEX、 APEXFiz、 P-CAM 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です