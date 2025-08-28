株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展

2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間

中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬成望）の関連会社であるペガサス(天津)ミシン有限公司（本社：中国 天津、総経理：劉国強）は、来る 2025 年 9 月 24 日（水）から 2７日（土）までの 4 日間、中国・上海新国際博覧中心にて開催されます「中国国際縫製設備展覧会(CISMA 2025)」に出展いたします。出展内容は以下の通りです。

出展情報は、特設サイトにて順次公開しております。ぜひご覧ください。

URL: https://www.pegasus.co.jp/cisma2025/

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業。当社は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。100 年を超える歴史の中で着実に積み上げた技術を活かし、グローバルに事業を展開しております。

【会社概要】

社 名 ：株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

（東証スタンダード︓6262）

在地 ：大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号

代表者 ：代表取締役社長 美馬 成望

創 業 ：1914 年

URL ：https://www.pegasus.co.jp/

【お問合せ先】

工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739

その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351