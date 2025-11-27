MENU
株式会社ミマキエンジニアリング
日本全国のプリント工場が大集結！
「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

update: 2025/11/27

広告制作や商品企画、内装・アパレル・パッケージなど、多様なプリント表現のニーズが高まる中、

「どの工場に依頼すればよいかわからない」
「新しい材料・加工方法を知りたい」
「短納期・小ロット対応できる工場を探したい」

という声にお応えし、最新のプリントソリューションを提供する工場やメーカ－が集まります！

✓こんな方におすすめ
・広告代理店・PR／イベント企画ご担当者
・商品企画／販促企画／デザイナー
・アパレルメーカー・内装／店舗デザイン担当者
・小ロット／短納期／特注製造の相談をお持ちの方

出展社は全国から約80社を予定しており、情報は随時更新いたします。

皆さまのご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

◆開催日時
◇開催日　2025年12月11日（木）
◇時間　　11:00～16:00
◇会場　　国際フォーラム　ホールB7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
◇問い合わせ先
お近くの（株）ミマキエンジニアリング営業所までお問い合わせください
◆詳細
お問い合わせ先
株式会社ミマキエンジニアリング　営業本部　グローバルマーケティング部
（TEL）0268-80-0078　担当：津原

