日本全国のプリント工場が大集結！

「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

広告制作や商品企画、内装・アパレル・パッケージなど、多様なプリント表現のニーズが高まる中、

「どの工場に依頼すればよいかわからない」

「新しい材料・加工方法を知りたい」

「短納期・小ロット対応できる工場を探したい」

という声にお応えし、最新のプリントソリューションを提供する工場やメーカ－が集まります！

✓こんな方におすすめ

・広告代理店・PR／イベント企画ご担当者

・商品企画／販促企画／デザイナー

・アパレルメーカー・内装／店舗デザイン担当者

・小ロット／短納期／特注製造の相談をお持ちの方

出展社は全国から約80社を予定しており、情報は随時更新いたします。

皆さまのご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

◆開催日時

◇開催日 2025年12月11日（木）

◇時間 11:00～16:00

◇会場 国際フォーラム ホールB7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

◇問い合わせ先

お近くの（株）ミマキエンジニアリング営業所までお問い合わせください

◆詳細

ミマキエンジニアリングホームページ をご覧ください

お問い合わせ先

株式会社ミマキエンジニアリング 営業本部 グローバルマーケティング部

（TEL）0268-80-0078 担当：津原