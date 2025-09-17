MENU
アマゾンジャパン合同会社
Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信
スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

update: 2025/09/17

Prime Videoは日本時間10月1日（水）から始まる『MLB ポストシーズン』をPrime Video内に開設したSPOTVチャンネルでライブ配信します。さらに、11月15日（土）、16日（日）に東京ドームで行われる野球日本代表「侍ジャパン」と韓国代表との強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国（以下、侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国）』をPrime Videoにてライブ配信します。
『MLB ポストシーズン』と『侍ジャパンシリーズ 2025』はAmazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

『MLB ポストシーズン』

Prime VideoのSPOTVでは、『MLB　レギュラーシーズン』としてメジャーリーグベースボール（MLB）2025年シーズンの試合のうち、日本人選手が出場予定の試合を中心に毎週末に2試合ずつライブ配信しています。この度、『MLB レギュラーシーズン』に加え、2025年10月1日からはじまる『MLB ポストシーズン』をライブ配信することが決定しました。プライム会員であれば追加料金なしでお楽しみいただけます。

昨シーズンは大谷翔平選手や山本由伸選手ら日本人選手が所属するロサンゼルス・ドジャースが快進撃を見せ、ワールドシリーズではニューヨーク・ヤンキースとの熱戦を制し、4年ぶりの世界一に輝き、日本でも大きな盛り上がりを見せました。
今シーズン、ポストシーズン期間中の試合開催日に毎日1試合を厳選してお届けいたします。特に大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースがポストシーズンに進出した場合、ドジャースの試合を必ず配信します。
さらに、チャンピオンを決定するワールドシリーズは全試合をライブ配信。世界中の注目が集まる頂上決戦をお楽しみいただけます。

『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』

さらに、11月15日（土）、16日（日）に東京ドームで開催される『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』をPrime Videoで、独占ライブ配信いたします（地上波は除く）。今回の強化試合は「侍ジャパン」にとって、昨年11月の『第3回WBSCプレミア12』での対戦以来、約1年ぶりの韓国代表との対戦となります。惜しくも準優勝に終わった『第3回WBSCプレミア12』を経て、各球団でシーズンを戦い抜いた精鋭が集う「侍ジャパン」の次なる目標に向けた重要な一戦と言える試合をPrime Videoでお楽しみください。

プライム・ビデオ　ジャパンコンテンツ事業本部　本部長である石橋陽輔は、次のように語っています。
「今年からPrime Videoで『MLB レギュラーシーズン』を配信させていただき、大変好評をいただいています。シーズン終盤が近づき、激闘の熱が冷めやらぬ中、『MLB ポストシーズン』をPrime Videoで配信できることになり、大変光栄に感じています。日本人選手が多く所属するドジャースの試合、ワールドシリーズなど、ぜひPrime Videoでその盛り上がりを体験してもらえればと思います。また、さらに「侍ジャパン」と韓国代表の『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』2試合もライブ配信させていただきます。シーズンを戦い抜いた選手たちが集結します。負けられない一戦となる韓国代表との試合もPrime Videoのライブ配信でぜひお楽しみください。」

＜配信概要＞
■『MLB ポストシーズン』
試合実施日は、毎日1試合を厳選配信いたします。ドジャース戦、ワールドシリーズは全試合配信。 今後の試合情報はX上のPrime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP（https://x.com/pvsportjp）」にて随時発信いたします。

■『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』
11月15日（土）侍ジャパン vs 韓国代表（配信開始時間18:00）
11月16日（日）侍ジャパン vs 韓国代表（配信開始時間18:30）

『MLB　ポストシーズン』と『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime　へ）。
Prime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP」では、野球やボクシング、今シーズンから配信を開始するNBAなど、Prime Videoで配信するスポーツコンテンツの情報を続々発信しています。
Prime Video Sports： https://x.com/pvsportjp

プライム会員の皆様は、スマートテレビ、モバイル端末、Fire TV、Fireタブレット、Apple TV、およびPrime Videoアプリで、いつでもどこでも『MLB ポストシーズン』、『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』をご覧いただけます。Prime Videoアプリでは、プライム会員の皆様は、追加料金なしで、モバイル機器やタブレットに会員特典対象作品をダウンロードし、オフラインでどこでも視聴することができます（*コンテンツによってはダウンロードできない場合があります。）。Prime Videoのプライム会員特典対象作品は、日本では、月間600円、年間5,900円のプライム会員であれば追加料金なしでご利用いただけます。

Prime Videoのスポーツライブ配信について
Prime Videoは、アメリカでは『Thursday Night Football』、『WNBA』、『NWSL』、『the Seattle Storm』、『the New York Yankees』、『Overtime Elite』、『Premier Boxing Champions』『Professional Pickleball Association』、アメリカとカナダの『ONE Championship』、イギリス、スウェーデン、デンマークでは『Premier League football』、ドイツとイタリア、イギリスでは『UEFA Champions League』、フランスでは『Roland-Garros tennis』、ドイツとオーストリアでは『Wimbledon』、オーストラリアでは『ICC Cricket』、メキシコの『Chivas football matches』、ブラジルの『コパ・ド・ブラジルサッカー』と『NBA』、日本では『Prime Video Boxing』と『2023 WORLD BASEBALL CLASSIC ™』など、世界各地でスポーツのライブ配信のラインアップを増やしています。また、国によって異なりますが、Prime Videoチャンネルを通じて、ユーロスポーツ、FOXスポーツ（メキシコ）、Viaplay Sport、MLB.TV、NBAリーグパス、NBA TV、DAZN（ドイツ、スペイン、イタリア、フランス、日本、カナダ）、Premiere FC（ブラジル）などのサービスに加入することもできます。これに加えて、Amazon Originalドキュメンタリーとして、『コーチ･プライム 〜勝利の方程式〜』、『レジー ～伝説の大リーガー～』、『オール・オア・ナッシング』などもご覧いただけます。

Prime Videoについて
Prime Videoは、豊富な作品を1つのアプリで提供する、何千ものデバイスで利用可能な、ワンストップ・エンターテインメントサービスです。Prime Videoでは、お客様にて視聴体験をカスタマイズし、お好きな映画、ドラマ、ドキュメンタリーやライブスポーツを見つけることができます。プライム会員は、Amazon MGMスタジオ製作の国内ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』、邦画『Broken Rage』、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』、洋画『ニッケル・ボーイズ』、『ロードハウス／孤独の街』、『アイデア･オブ･ユー ～大人の愛が叶うまで～』、海外ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『フォールアウト』、『ジャック･リーチャー ～正義のアウトロー』、『ジェン・ブイ』、『アレックス･クロス ～狙われた刑事～』に加え、スポーツでは『Prime Video Boxing』や『MLB Tokyo Series by Guggenheim』などの独占ライブ配信コンテンツ、その他にも『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』、『ゴジラ-1.0』、『【推しの子】』、『私の夫と結婚して』など会員特典対象の映画やテレビ番組などを見ることができます。Prime Videoの会員特典対象作品の視聴は、お得で便利なエンターテインメントを提供する、プライム会員特典の一つです。プライム会員限定のX-Rayでは、お気に入りの映画やドラマの舞台裏を見ることもできます。また、 全てのお客様は、プライム会員かどうかに関わらず、Prime Videoストアでレンタルまたは購入することができ、加えて、 Prime Videoのサブスクリプションでは、DAZN、dアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、韓国ドラマ・エンタメChannel K、J SPORTSなどのパートナーの番組を、それぞれ別途登録（有料）することでご覧いただけます。 詳しくはwww.amazon.co.jp/primevideo　をご覧ください。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。
「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細と初めての方がご利用いただける30日間の無料体験 はhttps://www.amazon.co.jp/prime から。

Amazonについて
Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom （http://amazon-press.jp）およびAbout　Amazon（http://www.aboutamazon.jp）から。

