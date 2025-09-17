アマゾンジャパン合同会社

Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB ポストシーズン』をライブ配信決定 11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信

スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

Prime Videoは日本時間10月1日（水）から始まる『MLB ポストシーズン』をPrime Video内に開設したSPOTVチャンネルでライブ配信します。さらに、11月15日（土）、16日（日）に東京ドームで行われる野球日本代表「侍ジャパン」と韓国代表との強化試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国（以下、侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国）』をPrime Videoにてライブ配信します。

『MLB ポストシーズン』と『侍ジャパンシリーズ 2025』はAmazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

『MLB ポストシーズン』

Prime VideoのSPOTVでは、『MLB レギュラーシーズン』としてメジャーリーグベースボール（MLB）2025年シーズンの試合のうち、日本人選手が出場予定の試合を中心に毎週末に2試合ずつライブ配信しています。この度、『MLB レギュラーシーズン』に加え、2025年10月1日からはじまる『MLB ポストシーズン』をライブ配信することが決定しました。プライム会員であれば追加料金なしでお楽しみいただけます。

昨シーズンは大谷翔平選手や山本由伸選手ら日本人選手が所属するロサンゼルス・ドジャースが快進撃を見せ、ワールドシリーズではニューヨーク・ヤンキースとの熱戦を制し、4年ぶりの世界一に輝き、日本でも大きな盛り上がりを見せました。

今シーズン、ポストシーズン期間中の試合開催日に毎日1試合を厳選してお届けいたします。特に大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースがポストシーズンに進出した場合、ドジャースの試合を必ず配信します。

さらに、チャンピオンを決定するワールドシリーズは全試合をライブ配信。世界中の注目が集まる頂上決戦をお楽しみいただけます。

『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』

さらに、11月15日（土）、16日（日）に東京ドームで開催される『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』をPrime Videoで、独占ライブ配信いたします（地上波は除く）。今回の強化試合は「侍ジャパン」にとって、昨年11月の『第3回WBSCプレミア12』での対戦以来、約1年ぶりの韓国代表との対戦となります。惜しくも準優勝に終わった『第3回WBSCプレミア12』を経て、各球団でシーズンを戦い抜いた精鋭が集う「侍ジャパン」の次なる目標に向けた重要な一戦と言える試合をPrime Videoでお楽しみください。

プライム・ビデオ ジャパンコンテンツ事業本部 本部長である石橋陽輔は、次のように語っています。

「今年からPrime Videoで『MLB レギュラーシーズン』を配信させていただき、大変好評をいただいています。シーズン終盤が近づき、激闘の熱が冷めやらぬ中、『MLB ポストシーズン』をPrime Videoで配信できることになり、大変光栄に感じています。日本人選手が多く所属するドジャースの試合、ワールドシリーズなど、ぜひPrime Videoでその盛り上がりを体験してもらえればと思います。また、さらに「侍ジャパン」と韓国代表の『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』2試合もライブ配信させていただきます。シーズンを戦い抜いた選手たちが集結します。負けられない一戦となる韓国代表との試合もPrime Videoのライブ配信でぜひお楽しみください。」

＜配信概要＞

■『MLB ポストシーズン』

試合実施日は、毎日1試合を厳選配信いたします。ドジャース戦、ワールドシリーズは全試合配信。 今後の試合情報はX上のPrime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP（https://x.com/pvsportjp）」にて随時発信いたします。

■『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』

11月15日（土）侍ジャパン vs 韓国代表（配信開始時間18:00）

11月16日（日）侍ジャパン vs 韓国代表（配信開始時間18:30）

『MLB ポストシーズン』と『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ）。

Prime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP」では、野球やボクシング、今シーズンから配信を開始するNBAなど、Prime Videoで配信するスポーツコンテンツの情報を続々発信しています。

Prime Video Sports： https://x.com/pvsportjp

プライム会員の皆様は、スマートテレビ、モバイル端末、Fire TV、Fireタブレット、Apple TV、およびPrime Videoアプリで、いつでもどこでも『MLB ポストシーズン』、『侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』をご覧いただけます。Prime Videoアプリでは、プライム会員の皆様は、追加料金なしで、モバイル機器やタブレットに会員特典対象作品をダウンロードし、オフラインでどこでも視聴することができます（*コンテンツによってはダウンロードできない場合があります。）。Prime Videoのプライム会員特典対象作品は、日本では、月間600円、年間5,900円のプライム会員であれば追加料金なしでご利用いただけます。

