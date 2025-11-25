株式会社島精機製作所

「2025 SHIMA SEIKI 岡山プライベートショー」 開催のご案内

弊社は、12月17日（水）～19日（金）の3日間、岡山県総合展示場『コンベックス岡山』にて、2 年ぶりにプライベートショーを開催いたします。当展では、裁断精度と生産性がアップし、コストパフォーマンスに優れた積層式自動裁断機（NC裁断機）＜P-CAM® R＞による裁断や、生地を延反 できる自動延反機＜P-SPR®2L＞との連携を実演にてご紹介し、世界に誇る裁断速度やパーツ間が0mmの裁断精度を実際にご覧いただけます。 また、近年ご好評をいただいている超高速一枚裁ち裁断機＜P-CAM®160＞にラインスキャナーカメラを搭載した＜P-CAM®160TT（Pattern Matching Premium）＞による生地柄（格子柄）の柄合わせ裁断も実演いたします。 さらに、 アパレル以外の業種にも対応可能なNC裁断機＜P-CAM®120C＞や、裁断機との連携強化で優れた効率と操作性を実現できるアパレルCADソフトウェアのサブスクリプションサービス＜APEXFiz® PGM＞、各種生地のカットサンプルも多数ご紹介いたします。 加えて、 最新のホールガーメント®サンプルをはじめとした、多様な業界に対応できるニットサンプルを展示し、ニットメーカーのみならず縫製メーカーでも導入可能な実用性の高いサンプルをご紹介するとともに、 SHIMA SEIKIのトータルソリューションをご提案いたします。出展内容は以下の通りです。

P-CAM® R

高効率、高生産性、高品質、高い安全性でご好評をいただいている SHIMA SEIKI の自動裁断機（NC 裁断機）＜P-CAM®＞シリーズのフラッグシップモデルとして、「Revolution（変革）」と「Reborn(再生)」を意味する「R」を冠した P-CAM® R。機械の剛性をアップし、新たな制御テクノロジーを駆使することで、裁断精度の向上を実現し、メンテナンスも容易になりました。基本設計から一新し、消費電力や部材などの設計から製造工程を見直し、そして裁断工程における環境負荷を低減させたことで、縫製工場のサステナビリティ向上にも貢献します。ユーザーの要望に応えて進化した P-CAM® Rは、世界一の裁断技術への挑戦を続けます。

P-SPR®2L

反物状態の生地を自動で必要な長さにカットし、指定された枚数に重ねることができる自動延反機です。丸刃自動研磨、耳揃え機構、新開発のレイアップ機能などを備え、生地を最適な状態で延反することが可能です。P-SPR®2L から自動裁断機（NC 裁断機）P-CAM®へと連携することで、一貫した生産システムを構築でき、作業時間の短縮と大幅な省力化を実現します。

P-CAM®160TT（Pattern Matching Premium）

小ロットで短納期の生産に大きな威力を発揮する超高速の一枚断ち自動裁断機（NC 裁断機）です。ラインスキャンカメラで生地投入時に柄を自動で読み取り、作成したマーキングデータと照合させることで、格子・ストライプ・ボーダー等の生地の斜行を考慮した柄合わせを実現しています。スキャンエリアと裁断エリアが分かれていることにより、裁断中に次の柄合わせを並行でおこなえるため、大幅に生産性がアップしました。素材の固定力がアップしたことで、素材によっては裁断時に密閉ビニール無しでの裁断が可能となり、ランニングコストの低減に貢献します。

P-CAM®120C

裁断エリア 1,180mm×880mm とコンパクトな NC 裁断機（自動裁断機）です。裁断テーブルを増設することにより、用途に合わせて裁断長を延長することが可能です。裁断方式は、直刃カッターによる引き切り、超音波振動によるカット、そしてレシプロ駆動によるナイフ裁断の３種類から選択可能で、炭素繊維、CFRP・GFRP 等の複合材料やアラミド繊維・ポリエチレン繊維など各種産業資材の裁断に対応しています。また、設計 CAD システム＜SDS®-ONE APEX シリーズ＞との連携により、産業資材、車輛資材、インテリア、雑貨、アパレルなどさまざまな業界で一貫した生産システムを構築いただけます。

APEXFiz® PGM

ファッション・アパレル業界をはじめ、各種業界から好評を得ております All in One のデザインシステム＜SDS®-ONE APEX4＞の New PGM ソフトより、パターンメイキング・グレーディング・マーキング（ネスティング）をそれぞれ独立させたソフトウェアのサブスクリプションサービスです。職場のデスクトップ PC や出張用のノートパソコン、自宅 PC など勤務形態に合わせて使い分けることが可能です。お客様の使用用途に合わせてパターンメイキング専用の PGM-Patternmaker からフルスペックのPGM Pro まで、4 種類の製品ラインアップをご用意しています。P-CAM®シリーズとの連動により、型紙設計から裁断までスムーズな生産の流れを提供し、裁断精度と効率の向上にも貢献します。

記

１. 日 時 2025年12月17日（水）～19日（金）

9:30～ 16:30（最終日は 13:00まで） ２. 会 場 岡山県総合展示場『コンベックス岡山』小展示場

住所：岡山市北区大内田 675 番地 ３. 出展内容 P-CAM® R（積層式自動裁断機／NC裁断機）

P-SPR®2L（自動延反機）

P-CAM®160TT Pattern Matching Premium（一枚裁ち自動裁断機）

P-CAM®120C（自動裁断機／NC裁断機）

APEXFiz® PGM（アパレルCADソフトウェア）

カットサンプル

ニットサンプル ＜問い合わせ先＞ カッティングソリューション事業部 露久志（ツユクシ） TEL ： 0725-31-0511

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

