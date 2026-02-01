MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > 株式会社島精機製作所 Lonati 社との共同ウェビナー開催のご案内

株式会社島精機製作所
Lonati 社との共同ウェビナー開催のご案内

update: 2026/02/05

弊社は 2025 年 5 月より、靴下業界におけるデジタル化とサステナブルな製品開発を推進するため、イタリアのブレシアに拠点を置く Lonati S.p.A.（以下 Lonati）とパートナーシップを締結しておりますが、この度、3 月 4 日 （水）に両社共催でウェビナーを開催する運びとなりました。本ウェビナーでは、靴下業界において現物サンプル作成に依存する現状の改善につながる、新たな製品開発ワークフローを紹介いたします。

ファッション業界、特に靴下の分野では、デザイン検討や商品化を決定するために現物サンプルを作成することが一般的ですが、繰り返されるサンプリングは資源や労働力、コストの無駄を生み出し、リードタイムが長期化することで商品展開の遅延など、多くの課題があります。

靴下専用の 3D バーチャルサンプリング機能を搭載したデザインソフトウェアである SHIMA SEIKI の＜APEXFiz® Design-Sox＞と、プログラマーが 3D でデータを技術的な観点から検証し、生産プロセス全体にお いて潜在的な問題を事前に特定して解決することができる Lonati のプログラミングソフトウェア＜ORION＞をあわせて活用することで、デザイン設計から生産までのワークフローが最適化され、製品の市場投入までのリードタイム短縮と、高品質な製品供給が実現可能です。さらに、「3D バーチャルサンプリング」の活用は、現物サンプルの作成が大幅に削減されるため、素材の無駄遣いや不要になったサンプルの廃棄による環境負荷も低減できる持続可能なモノづくりに貢献します。
ウェビナーの詳細は、以下の通りです。

日時
2026年3月4日（水）10:00～23:59まで視聴可能
配信方法
YouTube（オンデマンド配信）
言語
英語（YouTubeの字幕機能を用いて、日本語でご覧いただけます）
ウェビナー内容
１. 靴下業界の現状について
２. 靴下の製品開発におけるデジタルワークフローについて
　‐〔デザイナー向け〕 SHIMA SEIKI＜APEXFiz® Design-Sox＞の活用に よる、糸データを用いたリアルな3D靴下シミュレーションについて
　‐〔プログラマー向け〕次世代ソフトウェアであるLonati＜ORION＞ の活用によるプログラミングデータ作成および編成・生産プロセスの最 適化シミュレーションについて
３. 今後の開発プランについて
お申込み
視聴を希望される方は以下のフォームよりお申込みください。
https://www.shimaseiki.com/seminar/20260304_lonati/register.html

＜問い合わせ先＞ 営業統括部 福村
TEL：073-474-8200 E メール：digital-solutions.net@shimaseiki.co.jp

SHIMA SEIKI について
株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をお こなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、APEXFiz 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

株式会社島精機製作所 Lonati 社との共同ウェビナー開催のご案内

株式会社島精機製作所 「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」出展のご案内

デサントジャパン株式会社 デサントジャパン株式会社『アンブロ』ブランドで青森県サッカー協会とパートナーシップ契約締結

株式会社ＡＯＫＩ “働く女性の服装”から時代の変化と動向を読み解く 『＃ジャケジョトレンド白書2025』を発表 ～ ト レ ン ド 評 論 家 ・ 牛 窪 恵 氏 が 解 説 。 物 価 高 騰 と「 消 費 ガ チ ャ ※ 1 」 回 避 が 加 速 さ せ る 慎 重 消 費 の 時 代 ～

ブラザー工業株式会社 ブラザー、0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載のアームベッド型プログラム式電子ミシンNEXIO(ネクシオ) BAS-341K/BAS-342K 新発売

株式会社ミマキエンジニアリング 日本全国のプリント工場が大集結！ 「Mimaki 50th アニバーサリー・プリンティング・フェア」開催のご案内

株式会社島精機製作所 「2025 SHIMA SEIKI 岡山プライベートショー」 開催のご案内

株式会社島精機製作所 「sampe Japan 先端材料技術展 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「北陸ヤーンフェア 2025」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「第 17 回ジャパン・ベストニット・セレクション 2025」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 59th FISMA TOKYO 出展 2025 年 11 月 12 日（水）～13 日（木） 東京ビッグサイト西３ホール ペガサスブース C-17

ブラザー工業株式会社 59th FISMA TOKYO (東京ファッション産業機器展) ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「第 14 回 高機能プラスチック展 - PLASTIC JAPAN - 」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「59th FISMA TOKYO 東京ファッション産業機器展」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】ビルトイン電装一体型ミシン M900neo シリーズ発売 安全縫いミシン・オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 【目標718％達成】幻のニット「NUONE（ヌワン）」が復活。Makuakeでの先行販売は10月13日まで！ 2019年に惜しまれつつ幕を閉じたニットウェアブランド「NUONE」が復活。多くのお客さまから続々と応援の声をいただいています。

株式会社島精機製作所 「第 51 回 JITAC ヨーロピアン・テキスタイル・フェア 2026/27 AW」 出展のご案内

企業レポート オンワード樫山、メンズブランド「ジョセフ・アブード」──上陸30周年を機に業容拡大、新規顧客の開拓にも力を入れる

ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

株式会社島精機製作所 Lonati 社とのパートナーシップについてのご案内

グンゼ株式会社 アパレルカンパニーがサステナブルなサプライチェーンを確立。サプライヤーと協業し、物流拠点から排出される廃プラスチックを活用したPCR材100%の再生ハンガーを開発

クラボウ（倉敷紡績株式会社） 丸亀製麺の使用済みユニフォームを新たなユニフォームへアップサイクル トリドールHD、クラボウ、タイコーコーポレーション3社連携でサステナブルな社会の実現へ

経済産業省 繊維産業の監査要求事項・評価基準「Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）」を策定しました

株式会社デサント 豊和株式会社 ミズノ株式会社 シマセイキ ゴールドウイン ビッグジョン ドミンゴ ダンス ウィズ ドラゴン シキボウ ペガサス BROTHER