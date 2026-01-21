株式会社島精機製作所

「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」出展のご案内

弊社は、 2026 年 1 月 28 日（水）～30 日 （金）の 3 日間、 東京ビッグサイトにおいて開催される 「WELL-BEING TECHNOLOGY 2026」に初出展いたします。当展は、工学や化学など科学分野の先端技術が集結し、ウェルビーイングな環境づくりを実現するとともに、新たな産業創出を目指す展示会です。当展では、ホールガーメント®横編機のフラッグシップモデル＜SWG®-XR＞で編成したニットサンプルや、超立体成型が可能になった新型可動シンカー搭載のコンピュータ横編機＜SES®-R＞で編成したゴム地の引き返しサンプルなど、多彩なラインアップを展示し、医療・介護・アウトドア・インテリア等にも活用できる製品をご覧いただきます。また、導電性繊維やさまざまな編成テクニックを取り入れたスマートガーメントもご紹介し、弊社のニッティングテクノロジーが、人間工学や内装技術、ウェアラブル、センシング、XR（クロスリアリティ）、ロボティクスなど、幅広い分野で活用できる可能性をご提案いたします。ファッション以外の分野への展開や新たな活用方法を通じて、さまざまな社会課題の解決につながるニットの可能性をご紹介するとともに、これまで培ってきた技術力を結集し、多様化する価値観や働き方に応える製品やサービスを通じて、一人ひとりの快適で健康的な暮らしの実現にも貢献してまいります。

記

１. 日 時 2026年1月28日（水）～1月30日（金）

10:00～17:00 ２. 会場 東京ビッグサイト 西・南ホール

住所：東京都江東区有明3-11-1 ３. ブースNo. 2W-K35（西ホール） ４. 主 催 WELL-BEING TECHNOLOGY実行委員会 ５. 来場登録 https://www.wt.cj-exhibition.com/index.html

事前に上記サイトでの来場登録（無料）が必要です。 ６. 出展内容 ニットサンプル

＜問い合わせ先＞

東京支店 撫養（ムヤ） TEL：03-3246-0511

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、SWG、SWG-XR、SES 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他 の国における登録商標または商標です。