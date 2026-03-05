MENU
デサントジャパン株式会社
フランス生まれの『ルコックスポルティフ』と「PAUL&JOE」 初のコラボレーションでスポーツウェアやスニーカーを3月6日（金）より発売

update: 2026/03/05

デサントジャパン株式会社が展開するフランス生まれのスポーツブランド『ルコックスポルティフ』は、同じくフランス生まれのファッションブランド「PAUL&JOE」との初めてのコラボレーションアイテムを、2026年3月6日（金）よりデサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、直営店「le coq sportif ららぽーと湘南平塚」などで順次発売いたします。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/feature/paul_joe_q1/

『ルコックスポルティフ』と「PAUL&JOE」は、柔らかい色使いや遊び心のあるデザインなどフランスらしい上質で上品なブランドとしての共通点が多いことから、ファッションとスポーツを融合させた今回のコラボレーションが実現しました。『ルコックスポルティフ』の動きやすさや着心地、履き心地などの快適な機能性と、「PAUL&JOE」のシンボルモチーフである「クリザンテーム（西洋菊の一種）」や愛らしい猫の柄をあしらった大人かわいいデザインで、着用したら心が弾むような女性向けのコレクションです。お出掛けに活躍するスニーカー3型、スポーツシーンでも日常でも使いやすいジャケットやTシャツなどスポーツウェアを7型、キャップ1型、テニスウェア・グッズを8型、計19型を展開いたします。

【販売場所】
デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、「le coq sportif ららぽーと湘南平塚」、のほか百貨店、スポーツデポ・アルペン（スポーツウェア/一部店舗テニスウェア）、 ABCマート（スニーカー）、 ウインザーラケットショップ（テニスウェア）など

展開店舗一覧：https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/feature/paul_joe_q1/shoplist/
※製品の取り扱いについては店舗によって異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

【主なアイテムの製品概要】

展開アイテムの一覧はこちら

