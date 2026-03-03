ミズノ

「波乗りジャパン」にアパレルも提供

サーフィン日本代表とアパレルのオフィシャルスポンサー契約締結

ミズノは、公益社団法人日本サーフィン連盟と、アパレルのオフィシャルスポンサー契約を締結しました。

契約期間は、2026年4月から2029年3月までの3年間です。サーフィン日本代表チームの選手およびスタッフが、主要世界大会でミズノ製ウエア、シューズを着用します。

ミズノと公益社団法人日本サーフィン連盟は、2024年4月にシューズのオフィシャルスポンサー契約を締結しました。今回は、シューズに加え、アパレルも提供アイテムとして追加します。

今回提供するアイテムは、ライトストレッチニットシャツ/パンツ、スウェットフルジップフーディ/パンツ、Tシャツ/ハーフパンツなど計11アイテムです。

▼公益社団法人日本サーフィン連盟ホームページ

URL：https://www.nsa-surf.org/

サーフィン日本代表へ提供するアイテムについて

サーフィン日本代表へ提供するアイテムは、さまざまなシーンで選手が快適に過ごせるよう、機能性を重視して設計しています。

ライトストレッチニットシャツ/パンツは、軽い着用感とタイトなシルエットが特長で、移動時やトレーニングの際でも動きやすさを追求しています。また、スウェットフルジップフーディ/パンツは、さまざまなシーンでも使用できるユーティリティなアイテムです。

サーフィン日本代表 オフィシャルウエアのベースモデル（一部）

※ベースモデルのため、仕様が異なるアイテムもあります。

お問い合わせ

お客様のお問い合わせ先

ミズノお客様相談センター

TEL：0120-320-799