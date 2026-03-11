株式会社島精機製作所

「オーダーグッズビジネスショー大阪 2026」出展のご案内

弊社は、 3 月 18 日（水）・ 19 日（木）の 2 日間、マイドームおおさかにおいて開催される「オーダーグッズビジネスショー大阪 2026」に初出展いたします。当展は、最新のデジタル加工機やオーダーグッズ商材が集結する日本最大級の BtoB 展示商談会です。当展では、一着丸ごと立体的に編成するため、カットロスや縫い代といった原料ロスがなく、サステナブルなモノ づくりを実現するホールガーメント®横編機＜SWG®091N2＞で編成したマフラーをはじめとするファッション小物やペットウェア、レギンス、インナーウェアなど多彩なニット製品のサンプルを展示いたします。SWG®091N2 はコンパクトタイプのホールガーメント®横編機でありながら、多品種少量生産を短納期で実現し、小ロット・オンデマンド生産のモノづくりにも柔軟に対応できます。 在庫リスクを抑えつつ、 従来の大量生産型のビジネスモデルから脱却し、収益性と消費者満足度を両立させる高付加価値なオーダーニットビジネスをご提案いたします。

記

１. 日 時 2026年3月18日（水） ・19日（木）

10:00～18:00（最終日は17:00まで） ２. 会 場 マイドームおおさか 2階 展示ホール

住所：大阪市中央区本町橋2-5 ３. ブースNo. 09 ４. 主 催 オーダーグッズビジネスショー実行委員会（株式会社ゲンダイ出版内） ５. 出展内容 ホールガーメント®を中心としたニットサンプル ＜問い合わせ先＞ 営業統括部 グローバル販売グループ 逢坂(おおさか) TEL： 073-474-8200

トータルデザインセンター 烏野 TEL：073-474-8580

SHIMA SEIKI について

株式会社島精機製作所（本社：和歌山市、社長：島三博）は、主力のホールガーメント®横編機やコンピュータ横編機、手袋靴下編み機からデザインシステム、そして自動裁断機（NC 裁断機）の開発・製造・販売をおこなう繊維機械メーカー。各分野におけるメーカーならではの経験とノウハウを活かし、ファッション業界に潜在するさまざまな課題に対しデジタルソリューションを通じてサステナブルなモノづくりを提唱する。

SHIMA SEIKI、 SWG 及びホールガーメントは、株式会社島精機製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標です。