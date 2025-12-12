ブラザー工業株式会社

ブラザー、0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載のアームベッド型プログラム式電子ミシンNEXIO(ネクシオ) BAS-341K/BAS-342K 新発売

ブラザー工業株式会社(本社：名古屋市 社長：池田 和史)は、0.01mm単位の高精度な調整をデジタル化した「ダイレクトドライブプログラム式電子ミシン NEXIO BAS-341K/BAS-342K (Kシリーズ)」を2025年12月11日に発売する。

今回発売するアームベッド型プログラム式電子ミシンでは、従来は熟練作業者の感覚に頼っていた、針棒高さ位置や針と剣先の隙間、針と釜1の出会うタイミングなどを数値化し、パネル上で0.01mm単位の調整が可能となるデジタル技術を搭載した。これにより、人や環境による精度のばらつきがなくなり、異なる工場で同じ調整を行うことが可能となるため、人材不足による技術継承問題に対応し、お客様の最適な縫製ラインの実現に貢献する。また、本製品では、実際の張力データを元に閾値（しきいち）２を自動的に設定できる「張力監視機能」を、ブラザーの工業用ミシンとして初めて標準搭載している。*3

＜お客様 お問い合わせ先＞

ブラザー工業株式会社 マシナリー事業

工業ミシン営業部 国内担当

TEL:0566-95-0085 FAX: 0120-820-883 E-mail:brother-ISM@brother.co.jp