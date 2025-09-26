MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > 情報アラカルト > ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

ブラザー工業株式会社
2025 九州アパレルマシンショー
ブラザーブースのご案内

update: 2025/09/26

ブラザー工業は『2025 九州アパレルマシンショー』に出展いたします。
「NEXIO シリーズ」を含む多彩な機種を展示し、新たなデジタルソリューションを提案いたします。

日 時：2025 年 10 月 17 日（金）～ 18 日（土）
会 場：地場産くるめ 久留米地場産業振興センター

出展機

◆【参考出品】ダイレクトドライブ プログラム式電子ミシン・・・BAS-342K

ミシンの針棒高さ位置や針の隙間、針と釜の出会うタイミングなどの調整を数値化することで、パネルの数値を確認しながら 0.01mm単位で調整を行うことができるデジタル技術を搭載したアームベッド型プログラム式電子ミシンを参考出品します。従来は、釜まわりの調整は感覚に頼っていたため、人や環境による調整のばらつきが発生し、人材不足による技術継承の問題も懸念されていました。
「DIGIFLEX TUNE」を搭載新製品では、釜まわりの調整状態がデジタル化されるため、個人差が生まれず、異なる工場や国で同じ調整を行うことが可能。お客様の最適な縫製ラインの運営に貢献します。

◆1本針平ベッド本縫ダイレクトドライブ総合送り自動糸切りミシン・・・UF-8910

広いフトコロとデジタル化した数値管理を標準採用。ブラザーが提案す る総合送りミシンの新しいスタンダードです。お客様に合わせてカスタ マイズできるパネルやボタンで使いやすさを追求します。400ｍｍの広い フトコロによりストレスなく簡単に大型生地の取り回しをすることがで きます。1 本針平ベッド本縫いミシンには、目飛び検出装置を搭載し、 ホコリや糸くずなどによる誤検出を抑え、目飛びをより高精度に安定して検出します。（特許出願済み）


◆ダイレクトドライブプログラム式電子ミシン(自動ボビン交換装置付き※)・・・BAS-326H-484(220×100mm)

世界最高レベルの縫い速度と、縫製データに忠実な美しい縫い目を実 現する、プログラム式電子ミシンに小エリアで 3 倍釜を搭載した機種 です。3倍釜の採用により、生産性を高めます。極厚物でも丈夫で確実 な縫製を実現するのでシートベルト縫製に最適です。 また、今回は最 大 8 個のボビンをマガジンにセットできる自動ボビン交換装置を装 着した製品をご覧いただけます。※別売り


◆電子送り本縫ダイレクトドライブ自動糸切りミシン・・・S-7300A

世界で初めて本縫いミシンにダイレクト電子送り「DIGIFLEX FEED」を採用しました。高品質な縫いの実現と生産性向上で市場より高い評価を得ています。ブラザー独自の針折れ防止機能をはじめ、デザインステッチによる新価値の提案や、鳥の巣低減・残短糸・段部縫製時の目詰まり低減などの多彩な機能を搭載しました。
（＊プレミア仕様のみ）


◆電子鳩目穴かがりミシン・・・RH-982A

薄物から厚物生地まで安定した美しい鳩目ボタン穴の縫製を実現し、作業前や作業中の調整時間を削減できます。さらに、直感的な操作が可能なカラーLCDタッチパネルを搭載することで、生産性の向上に貢献します。

◆本縫ダイレクトドライブ電子閂止めミシン・・・KE-430HX

世界トップクラスの縫製スピードと針冷却装置の糸切れ防止により、高速縫製を可能にしました。縫い終わりの糸処理作業を低減(残短糸)し、標準装備の糸つかみ装置で縫い始めの糸抜けと鳥の巣を抑制します。
※都合により展示モデルを変更する場合もございます。あらかじめご了承お願いします。

お問い合わせ先
ブラザー工業株式会社 マシナリー事業
工業ミシン営業部 営業企画グループ 近藤
TEL:0566-95-0088 FAX:0566-25-3721
E-mail: brother-ISM@brother.co.jp

ブラザー工業株式会社 2025 九州アパレルマシンショー ブラザーブースのご案内

株式会社島精機製作所 「2025 九州アパレルマシンショー」 出展のご案内

アマゾンジャパン合同会社 Prime VideoのSPOTVで、ワールドシリーズ全試合を含む『MLB　ポストシーズン』をライブ配信決定　11月15日、16日『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』もライブ配信 スポーツの秋はPrime Videoで野球観戦！

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2025 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 中国国際縫製設備展覧会（CISMA2025）に出展 2025 年９月 24 日（水）から 27 日（土）4 日間 中国・上海新国際博覧中心 ペガサスブース NO.W3-D22

株式会社島精機製作所 「第 100 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2025」出展のご案内

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「2025 中国国際縫製機器展覧会（CISMA 2025）」に出展

デサントジャパン株式会社 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施　9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1 灼熱の夏、暑さから足元を守る

株式会社島精機製作所 オリジナルブランド「NUONE」再始動のお知らせ

ブラザー工業株式会社 ブラザー、自動位置合わせソフトウェア「AccuLine X」新発売 刺しゅうへの印刷で表現力をアップデート

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】電装一体型ミシン MXneo シリーズ発売 差動下送り安全縫いミシン・オーバーロックミシン

ロングセラーソファ「マレンコ」に新作カバーが仲間入り 自宅で洗えて、かけ替え簡単なウォッシャブルニットカバー 島精機のホールガーメント®で実現

株式会社島精機製作所 靴下専用デザインソフトウェア『APEXFiz® Design-Sox』発売のお知らせ

合同会社カンター・ジャパン ディズニー・グーグルとともに、ユニクロがカンター・ブループリント賞受賞 世界の優れたブランドを称えるカンター・ブループリント賞　第二回発表

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】M 縫い専用ミシンおよびシームオープナーを発売 M 縫い専用 １本針 ２本糸 オーバーロックミシン

株式会社島精機製作所 ニット専用ソフトウェア『SDS® KnitPaint-Online』発売のお知らせ

株式会社AOKI 【約7割の女性がメンタル・仕事への悪影響を実感】夏の冷房ストレス実態を調査 ～産婦人科医・尾西芳子先生が、冷房病※リスクと対策を解説～「見過ごされがちな冷えがもたらす心と体への影響」

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 【新製品】WX600P シリーズを発売 オイルバリアタイプ シリンダーベッド型偏平縫いミシン

株式会社島精機製作所 Lonati 社とのパートナーシップについてのご案内

グンゼ株式会社 アパレルカンパニーがサステナブルなサプライチェーンを確立。サプライヤーと協業し、物流拠点から排出される廃プラスチックを活用したPCR材100%の再生ハンガーを開発

クラボウ（倉敷紡績株式会社） 丸亀製麺の使用済みユニフォームを新たなユニフォームへアップサイクル トリドールHD、クラボウ、タイコーコーポレーション3社連携でサステナブルな社会の実現へ

経済産業省 繊維産業の監査要求事項・評価基準「Japanese Audit Standard for Textile Industry（JASTI）」を策定しました

店頭レポート 大阪・梅田「グラングリーン大阪」二期棟──3月21日、『南館』がグランドオープン

渋谷ファッションウィーク実行委員会 ヒト、モノ、コトを「CULTIVATE」 渋谷の街を舞台に7つのコンテンツで“カルチャーフェス”『渋谷ファッションウィーク2025春』開催中！会期：2025年3月13日（木）〜23日（日） 渋谷の人気ショップが約100店舗参加するショッピング体験やデジタルスタンプラリー街なかで開催される多様なLIVEやトークショー、渋谷の街を彩る期間限定アートが登場渋谷のキーパーソンもキックオフに集結！

株式会社島精機製作所 「第 22 回ジャパン・ヤーン・フェア」共同出展のご案内

一般社団法人日本縫製機械工業会 第45回ホームソーイング小・中・高校生作品コンクール受賞者を発表 ~全国の小中高校生が「ミシンを使ったものづくりに挑戦」~

ブラザー工業株式会社 ブラザー、業界初*0.01mm単位の調整を可能にするデジタル技術搭載「ブリッジ型プログラム式電子ミシン NEXIO BAS-365K/BAS-370K (Kシリーズ)」新発売

株式会社三陽商会 企業賞 「SANYO服福賞」表彰式・座談会を開催【三陽商会の服育活動】 2024年度「新宿区『みどりの小道』環境日記コンテスト」に協賛。～ 地域の子供たちとの交流により、服やモノを大切に長く使う心を共に育む ～

株式会社島精機製作所 「ジャパン・ベストニット・セレクション 2024」出展のご案内

大阪マラソン組織委員会事務局 大阪マラソン公式グッズ第 1 弾を発表！ 11 月 22 日（金曜日）特設 EC サイトにて販売開始 自分用に、応援用に、好きなメッセージやスタンプを入れてカスタマイズ

株式会社ミマキエンジニアリング 「JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市」出展のご案内（11/27～11/30：インテックス大阪）

ヤマトミシン製造株式会社 JIAM 2024 OSAKA 出展のご案内 INTEX OSAKA (大阪市) ヤマトブース: 4-D011

ブラザー工業株式会社 ブラザー、「JIAM OSAKA 2024　国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」に出展

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ JIAM 2024 OSAKA 国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市出展概要 2024 年 11 月 27 日（水）～11 月 30 日（土） インテックス大阪

株式会社島精機製作所 「緑十字展 2024 —働く人の安心づくりフェア—」出展のご案内

株式会社島精機製作所 「JIAM 2024 OSAKA国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」出展のご案内

渋谷ファッションウィーク2024秋 ファッション×サステナブルに挑戦した SHIBUYA RUNWAYを開催

ブラザー工業株式会社 「JIAM OSAKA 2024 国際アパレル&ノンアパレル生産技術見本市」に出展

メッセフランクフルト AMに特化したイベント 「フォームネクストフォーラム 東京 2024」が閉幕 次回は2025年9月25日（木）－26日（金） 東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催

日本縫製機械工業会(JASMA) 縫製機械産業をリードする「JIAM 2024 OSAKA」 グローバルなビジネスチャンスを促進する最前線、11 月にインテックス大阪で開催!

かまだプリント株式会社 株式会社デサント ゴールドウイン シキボウ BROTHER MIMAKI 豊和株式会社 ペガサス シマセイキ ミズノ株式会社 ドミンゴ ビッグジョン ダンス ウィズ ドラゴン