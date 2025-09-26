ブラザー工業株式会社

2025 九州アパレルマシンショー

ブラザーブースのご案内

ブラザー工業は『2025 九州アパレルマシンショー』に出展いたします。

「NEXIO シリーズ」を含む多彩な機種を展示し、新たなデジタルソリューションを提案いたします。

日 時：2025 年 10 月 17 日（金）～ 18 日（土）

会 場：地場産くるめ 久留米地場産業振興センター

出展機

◆【参考出品】ダイレクトドライブ プログラム式電子ミシン・・・BAS-342K

ミシンの針棒高さ位置や針の隙間、針と釜の出会うタイミングなどの調整を数値化することで、パネルの数値を確認しながら 0.01mm単位で調整を行うことができるデジタル技術を搭載したアームベッド型プログラム式電子ミシンを参考出品します。従来は、釜まわりの調整は感覚に頼っていたため、人や環境による調整のばらつきが発生し、人材不足による技術継承の問題も懸念されていました。

「DIGIFLEX TUNE」を搭載新製品では、釜まわりの調整状態がデジタル化されるため、個人差が生まれず、異なる工場や国で同じ調整を行うことが可能。お客様の最適な縫製ラインの運営に貢献します。

◆1本針平ベッド本縫ダイレクトドライブ総合送り自動糸切りミシン・・・UF-8910

広いフトコロとデジタル化した数値管理を標準採用。ブラザーが提案す る総合送りミシンの新しいスタンダードです。お客様に合わせてカスタ マイズできるパネルやボタンで使いやすさを追求します。400ｍｍの広い フトコロによりストレスなく簡単に大型生地の取り回しをすることがで きます。1 本針平ベッド本縫いミシンには、目飛び検出装置を搭載し、 ホコリや糸くずなどによる誤検出を抑え、目飛びをより高精度に安定して検出します。（特許出願済み）





◆ダイレクトドライブプログラム式電子ミシン(自動ボビン交換装置付き※)・・・BAS-326H-484(220×100mm)

世界最高レベルの縫い速度と、縫製データに忠実な美しい縫い目を実 現する、プログラム式電子ミシンに小エリアで 3 倍釜を搭載した機種 です。3倍釜の採用により、生産性を高めます。極厚物でも丈夫で確実 な縫製を実現するのでシートベルト縫製に最適です。 また、今回は最 大 8 個のボビンをマガジンにセットできる自動ボビン交換装置を装 着した製品をご覧いただけます。※別売り





◆電子送り本縫ダイレクトドライブ自動糸切りミシン・・・S-7300A

世界で初めて本縫いミシンにダイレクト電子送り「DIGIFLEX FEED」を採用しました。高品質な縫いの実現と生産性向上で市場より高い評価を得ています。ブラザー独自の針折れ防止機能をはじめ、デザインステッチによる新価値の提案や、鳥の巣低減・残短糸・段部縫製時の目詰まり低減などの多彩な機能を搭載しました。

（＊プレミア仕様のみ）





◆電子鳩目穴かがりミシン・・・RH-982A

薄物から厚物生地まで安定した美しい鳩目ボタン穴の縫製を実現し、作業前や作業中の調整時間を削減できます。さらに、直感的な操作が可能なカラーLCDタッチパネルを搭載することで、生産性の向上に貢献します。

◆本縫ダイレクトドライブ電子閂止めミシン・・・KE-430HX

世界トップクラスの縫製スピードと針冷却装置の糸切れ防止により、高速縫製を可能にしました。縫い終わりの糸処理作業を低減(残短糸)し、標準装備の糸つかみ装置で縫い始めの糸抜けと鳥の巣を抑制します。

※都合により展示モデルを変更する場合もございます。あらかじめご了承お願いします。

