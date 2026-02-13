大阪マラソン組織委員会事務局

開業 25 周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪マラソン 2026 に初参加！"超元気"にランナーを応援

パークの仲間たちやエンターテイナーらが大会を盛り上げます

大阪マラソン組織委員会は、2026 年に開業 25 周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと連携し、大阪マラソン 2026 を盛り上げます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ゲストとともに 25 周年を祝うアニバーサリー・イヤーのテーマに「Discover U!!! （ディスカバー・ユー）」を掲げ、超刺激的なエンターテイメントの力で、“知らないジブンが騒ぎ出す”体験を届ける特別な一年を展開します。2026 年 3 月 4 日からは、超熱狂の周年記念プログラムがスタート予定です。

この 25 周年を契機としたユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市の包括連携協定の一環として、大阪マラソン 2026 では、しゃべくりゼネラルマネージャー（SGM）「綾小路麗華」をはじめ、パークの仲間たちに協 力いただき大会を一層盛り上げます。大会当日は、セサミストリートの「エルモ」、「ウッディー・ウッドペッカー」たちがスタート地点でランナーの出走を見送り、フィニッシュでは完走ランナーを温かく出迎えます。また、ウォーターワールドのスモーカーズがランナーとして大会に参加するほか、ゴールセレモニーにも登場し、大会のクライマックスを華やかに彩ります。

国内外から多くのランナーと観客が集まる大阪マラソンは、国内最大級の都市型市民マラソンとして進化を続けています。大阪が世界に誇るエンターテインメントと連携した今回の取り組みにより、大阪の街全体が一体となって大会を盛り上げ、ランナー一人ひとりにとって記憶に残る特別な一日を創出します。